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Tech to watch
KI-SPOTLIGHT

Die unendlichen Möglichkeiten der generativen KI

Führungskräfte, die das Ausmaß dessen, was sich abspielt, verstehen und heute mit dem sicheren Einsatz generativer KI beginnen, können mehr als den üblichen „First-Mover-Vorteil“ erzielen.

INTERAKTIVER BERICHT

Neue Arbeit, neue Welt

In diesem Bericht benennen wir die größten KI-Fortschritte der letzten drei Jahre und erklären, warum diese die Auswirkungen auf die Arbeit beschleunigt haben. Wir stellen zudem die Berufsgruppen vor, in denen die größten – und schnellsten – Veränderungen zu erwarten sind, und geben Tipps, wie Führungskräfte die bevorstehenden Veränderungen meistern können.

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Ein Mann geht auf einer Brücke dem Licht entgegen.
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Denken und handeln wie ein KI-natives Unternehmen

Bestehende Unternehmen können nicht zu KI-Natives werden, aber sie können untersuchen, wie diese neuen Unternehmen KI in ihren Abläufen und Technologien zentralisieren und davon profitieren, wie ihre neuesten Wettbewerber:innen zu denken und zu handeln.

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TIEFER EINBLICK

Potenziale in Gewinn umwandeln: Vertrauen der Verbraucher:innen in KI stärken

Unsere Forschung zeigt ein weit verbreitetes Misstrauen gegenüber den Auswirkungen generativer KI auf wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Interessen. Indem sie das Vertrauen in KI stärken, können Unternehmen neue Möglichkeiten entdecken, um die Verbraucher:innen zu gewinnen.

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FALLSTUDIEN

Weiter­entwicklung der Bedeutung von Innovation mit unseren globalen Partnern

Sehen Sie, wie unsere Kundenpartner ihr Kundenerlebnis mit neuen technologischen Innvoationen wie KI- und cloud-gestützten Lösungen transformieren.

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Der virtuelle KI-Kliniker diagnostiziert Symptome mit einer Genauigkeit von 98 %

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Volkswagen Ireland transformiert CX mit Cloud

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