Transformation des Kundendienstes
Kontakt

Der Kundenservice verändert sich schnell, dank moderner digitaler Technologien, KI-gesteuertem Self-Service und der Cloud. Kontaktzentren haben sich zu Erlebniscentern umgestaltet, die proaktive, hyperpersonalisierte Services anbieten. Der Fokus liegt auf der Kund:innen­bindung, der Verbesserung d­er Loyalität und der Steigerung des Geschäfts­werts. Diese Verschiebung ist ein Signal für Unternehmen der Branche, dass sie digital sein müssen, um Kund:innen zu gewinnen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Schaffen Sie ein Kontaktzentrum, das traditionelle Customer Journeys umgestaltet, die richtigen Plattformen auswählt und Technologien der nächsten Generation nutzt, um bessere Geschäftsergebnisse für unsere Kund:innen zu erzielen.
Das Contact Center der Zukunft: CX neu denken

Tauchen Sie ein in die Zukunft des Kund:innen­erlebnisses mit Expert:innen von Unum und AWS, die uns ihre Erkenntnisse, Erfahrungen, die neuesten Trends und umsetz­baren Strategien für die Bereitstellung eines außergewöhn­lichen CX vorstellen.

Webcast ansehen
ein Koch und ein Mann im Gespräch
Umsichtigen Erfolg freisetzen: Generative KI im Kund:innen­erlebnis

Entdecken Sie Trends in der generativen KI, die das Agent:innen-, Geschäfts- und Kund:innen­erlebnis prägen – und stellen Sie sich in diesem gemeinsamen Webinar mit Cognizant und NICE die sich entwickelnde Rolle der generativen KI in Contact Centern im kommenden Jahr vor.

Webinar ansehen
Frau überprüft großen Bildschirm
Wie Gen AI das moderne Contact Center neu definiert und gestaltet

Die Einbindung generativer KI-Funktionen in das moderne Contact Center wird das Kund:innen­erlebnis revolutionieren. Erfahren Sie, wie unser End-to-End-Ansatz Einblicke und Geschwindigkeit beim Aufbau, der Bereitstellung und der Skalierung KI-gestützter Kund:innen­services ermöglicht und dabei die Produktivität steigert und Kosten senkt.

Mehr erfahren
Galaxiebild
Der nächste große Trend im Kund:innen­erlebnis: Die Kund:innen­vision orchestrieren

Angesichts der zuneh­menden Verbreitung von Tools und Anwendungen, die das Kundenerlebnis verändern, glauben viele, dass sich das Kund:innen­erlebnis grundlegend für immer verändern wird. Erfahren Sie, was Führungs­kräfte und Interessen­vertreter:innen benötigen, um zu bestimmen, wie sie ihre Kund:innen in dieser sich ständig weiterent­wickelnden digitalen Landschaft optimal bedienen.

Mehr erfahren
Mann gibt eine hohe Bewertung ab

Unser Angebot

Initiieren menschenähnlicher Gespräche auf Basis von KI

Menschliche Self-Service-Erlebnisse über mehrere Kanäle, Sprach- und Digitalkanäle, unterstützt von Bots, virtuellen Assistent:innen und digitalen Menschen.

  • Reduzierung des Anrufvolumens durch KI-basierte Eindämmung
  • Geringerer Kund:innenaufwand bei Gesprächen in natürlicher Sprache
  • Höhere Agent:innenproduktivität durch geringere Anzahl von Anrufen 
  • Verbesserte Kundenzufriedenheit durch menschenähnlichen Self-Service
Mehr erfahren

Bereitstellung von Omnichannel-Erlebnissen als Service

Migrieren Sie Client Customer Journeys und Kontaktcenter-Suites auf moderne, leistungsfähige CCaaS-Plattformen. Verfügbar als Pay-per-Use-Leistung mit bewährter Sicherheit, globaler Reichweite und Skalierbarkeit. 

  • Hardwarefreier Wechsel vom CAPEX- zum OPEX-Modell
  • Senkung der Gesamtbetriebskosten um 50 % durch Pay-per-Use-Preise
  • Low-Code-Plattformen (fördern Do-it-Yourself) für Unternehmen 
  • Förderung der Work-from-Anywhere-Kultur für den Betrieb
Mehr erfahren

Entwicklung personalisierter Benut­zer:innen­erleb­nis­se

Nutzen Sie dynamische Echtzeit-Erlebnisse, die speziell für Kund:innen und Agent:innen entwickelt wurden, um kontextbasierte Services anzubieten und die nächsten optimalen Maßnahmen zu empfehlen.

  • Proaktive Tipps für Kund:innen aus digitalen Kanälen bis hin zu kompletten Customer Journeys
  • Gesamtansicht der Kund:innendetails für Agent:innen zur Verbesserung des ersten Kontakts 
  • Die nächsten Maßnahmen des Agenten, um positive Kundenstimmung zu fördern
  • Customer Journey Maps für Unternehmen zur Orchestrierung personalisierter CX
Mehr erfahren

Agilität, Intelligenz und Automatisierung von Geschäfts­pro­zes­sen

Transformieren Sie Geschäftsabläufe für Kund:innen, indem Sie Mitarbeiter:innen, Prozesse und Plattformen synchronisieren, um eine durchgängige Transformation zu erreichen. Profitieren Sie von einer Hyper-Automatisierung, wertebasierten Volkswirtschaften und mehr.

  • Ergebnisbasierte Bereitstellung, die eine Verbesserung der Geschäftsziele sicherstellt 
  • Digitale Führung, die Technologien der nächsten Generation und KI/ML nutzt 
  • Bewährtes Framework und Governance für kontinuierliche Verbesserung über den gesamten Kund:innenlebenszyklus
  • Positive Auswirkungen auf Kosten, CSAT und Umsatz in 18-24 Monaten
Mehr erfahren

Kompetenzen

CX-Beratung

Identifizieren Sie aktuelle Heraus­forderungen, definieren Sie kritische Fähigkeiten, erstellen Sie Roadmaps für die Zukunft, entwickeln Sie Business Cases und priorisieren Sie wichtige Initiativen, um die Zukunft des Kund:innen­dienstes voran­zutreiben.

CX-Transformation

Entwerfen, erstellen und über­arbeiten Sie Ihre Kund:innen­dienst­landschaft durch die Neu­gestaltung von Prozessen und Plattformen, um einen digitalen Wandel herbei­zuführen und wirkungs­volle Kund:innen­ergeb­nisse und Geschäfts­kenn­zahlen zu erzielen.

CX-Garantie

Sorgen Sie für reibungslose Kund:innen- und Agent:innen­erlebnisse durch automati­sierte Tests und Überwachungen, die reale Kund:innen­inter­aktionen über IVR-, Sprach- und digitale Kanäle simulieren.

CX-Operationen

Managed Services für Contact-Center-Infrastrukturen auf der Grundlage der höchsten Service­standards der Branche mit Schwer­punkt auf kontinuierlicher Verbes­serung und Prozess­innovation.

Unsere Partner

Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Im Folgenden finden Sie einige strategische Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.

CII® – Besserer ROI mit Amazon Connect

Amazon Connect, eine der aufregendsten und am schnellsten wachsenden Contact Center-Plattformen, hat den Bereich von Contact Center as a Service (CCaaS) revolutioniert.

Mehr erfahren
Maschinen
Erfahrung als Service: Cognizant und Genesys

Erfahren Sie, wie Cognizant und Genesys gemeinsam Unternehmen dabei unterstützen, die Kund:innen­interaktion mit Cloud-, Digital- und KI-Technologien zu modernisieren und so das Kund:innen­erlebnis und das Mitar­bei­ter:innen­erlebnis in großem Maßstab zu verbessern.

Mehr erfahren
Team schaut in einen Laptop
Ermöglichen Sie die CX-Transformation durch Amazon Connect

Die Bereitstellung eines unkomplizierten Kundendienstes über Contact Center ist der Schlüssel zum Aufbau langfristiger Beziehungen. Um dies zu erreichen, benötigen Sie eine zukunftsfähige Omnichannel-CX-Lösung, die Ihrem Unternehmen Agilität, Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit und Kostenvorteile ermöglicht. Lassen Sie sich von Cognizant auf diesem Weg mit Amazon Connect, dem Marktführer im Bereich Contact Center as a Service, unterstützen.

E-Book her­unter­laden
zwei Personen im Gespräch
Bereitstellung einer durchgängigen Contact Center-Transformation

Das Angebot von Omnichannel-Kund:innen­erlebnissen (CX) ist zum Gebot der Stunde geworden. Um der Nachfrage gerecht zu werden, müssen Unternehmen entscheidende Self-Service-Funktionen und einen höheren Grad an Personalisierung bereitstellen – und zwar in großem Maßstab.

Erfahren Sie, wie Cognizant und Google CCAI Ihnen dabei helfen können, Ihre CX zu steigern und gleichzeitig Ihren Kund:innen weniger Aufwand abzuverlangen.

Mehr erfahren
Mitarbeiter mit Kopfhörern
Transformation von BFSI CX: Ihre Zukunft, unsere Expertise

Cognizant treibt weiterhin wirkungs­volle digitale Transfor­mationen voran. Entdecken Sie, wie wir durch die Beschleu­nigung der CX mit Amazon Web Services (AWS) eine bemerkens­werte Reduzierung der Anrufe um 9 % und der AHT um 28 % erreicht haben.

Mehr erfahren
Frau mit Karte und Handy beim Online-Shopping
VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Ideen

Eine persönlichere, effizientere und ansprechendere CX bieten

Bieten Sie Ihren Kunden proaktiven Support und Echtzeitinformationen, und bearbeiten Sie Anfragen auf intuitivere und menschenähnlichere Weise – mit Konversations-KI.

Mehr erfahren
Abstrakte digitale Landschaft mit Partikelpunkten
Digitale Menschen: Bereitstellung personalisierter Erlebnisse im großen Maßstab

Wir bieten Tipps zum Erstellen und Einsatz dieser Avatare, ohne die Kund:innen zu vergraulen.

Mehr erfahren
Frau schaut auf riesigen Bildschirm
Keine Ausreden mehr für unzusammen­hängenden Kund:innen­support

Drei Tipps, die Ihnen dabei helfen, virtuelle Personen zu erstellen und einzusetzen – ohne Kunden zu vergraulen.

Mehr erfahren
zwei Mitarbeiter mit Kopfhörern im Gespräch
Aufbau moderner Erlebnis­zentren im Gesundheits­wesen

Gestaltung verbrau­cher:innen­orien­tierter und ergebnis­orien­tierter digitaler Gesundheits­erleb­nisse.

Mehr erfahren
Anbindung an die Digitali­sierung im Gesundheits­wesen
Der Aufstieg der Kund:innen­erleb­nis­zentren

Weg mit dem Contact Center, her mit dem Customer Experience Center.

Mehr erfahren
Hand trifft eine Auswahl auf einem Bildschirm
Transfor­mieren Sie Ihre digitalen Kund:innen­erleb­nisse

Die CX-Transfor­mation mithilfe unseres Frame­works ist eine evolutio­näre Reise, die es Ihnen ermöglicht, sich an die sich entwickeln­den Bedürfnisse der heutigen Kund:innen anzu­passen.

Mehr erfahren
ein Mann mit Virtual-Reality-Brille

Anerkennungen

Bester Cloud-Implementierungs­­partner

Cognizant und Siemens Healthineers wurden gemeinsam als bester Cloud-Implementierungs­partner bei Genesys Xperience 2023 ausgezeichnet.

Mehr erfahren
Genesys-Logo
Als einziges GSI mit Amazon Connect Ready-Akkreditierung

Cognizant ist dank Cognizant Intelligent Interactions (CII), unserer internen Lösungssuite, der einzige als Amazon Connect Ready akkreditierte GSI-Partner.

Mehr erfahren
aws-Logo

