Transformation des Kundendienstes
Unser Angebot
Initiieren menschenähnlicher Gespräche auf Basis von KI
Menschliche Self-Service-Erlebnisse über mehrere Kanäle, Sprach- und Digitalkanäle, unterstützt von Bots, virtuellen Assistent:innen und digitalen Menschen.
- Reduzierung des Anrufvolumens durch KI-basierte Eindämmung
- Geringerer Kund:innenaufwand bei Gesprächen in natürlicher Sprache
- Höhere Agent:innenproduktivität durch geringere Anzahl von Anrufen
- Verbesserte Kundenzufriedenheit durch menschenähnlichen Self-Service
Bereitstellung von Omnichannel-Erlebnissen als Service
Migrieren Sie Client Customer Journeys und Kontaktcenter-Suites auf moderne, leistungsfähige CCaaS-Plattformen. Verfügbar als Pay-per-Use-Leistung mit bewährter Sicherheit, globaler Reichweite und Skalierbarkeit.
- Hardwarefreier Wechsel vom CAPEX- zum OPEX-Modell
- Senkung der Gesamtbetriebskosten um 50 % durch Pay-per-Use-Preise
- Low-Code-Plattformen (fördern Do-it-Yourself) für Unternehmen
- Förderung der Work-from-Anywhere-Kultur für den Betrieb
Entwicklung personalisierter Benutzer:innenerlebnisse
Nutzen Sie dynamische Echtzeit-Erlebnisse, die speziell für Kund:innen und Agent:innen entwickelt wurden, um kontextbasierte Services anzubieten und die nächsten optimalen Maßnahmen zu empfehlen.
- Proaktive Tipps für Kund:innen aus digitalen Kanälen bis hin zu kompletten Customer Journeys
- Gesamtansicht der Kund:innendetails für Agent:innen zur Verbesserung des ersten Kontakts
- Die nächsten Maßnahmen des Agenten, um positive Kundenstimmung zu fördern
- Customer Journey Maps für Unternehmen zur Orchestrierung personalisierter CX
Agilität, Intelligenz und Automatisierung von Geschäftsprozessen
Transformieren Sie Geschäftsabläufe für Kund:innen, indem Sie Mitarbeiter:innen, Prozesse und Plattformen synchronisieren, um eine durchgängige Transformation zu erreichen. Profitieren Sie von einer Hyper-Automatisierung, wertebasierten Volkswirtschaften und mehr.
- Ergebnisbasierte Bereitstellung, die eine Verbesserung der Geschäftsziele sicherstellt
- Digitale Führung, die Technologien der nächsten Generation und KI/ML nutzt
- Bewährtes Framework und Governance für kontinuierliche Verbesserung über den gesamten Kund:innenlebenszyklus
- Positive Auswirkungen auf Kosten, CSAT und Umsatz in 18-24 Monaten
Kompetenzen
Unsere Partner
Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Im Folgenden finden Sie einige strategische Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
PRESSERAUM
In den Schlagzeilen
Cognizant und Calabrio arbeiten zusammen, um die Transformation des Kund:innenerlebnisses voranzutreiben
Cognizant stellt Cognizant Intelligent Interactions (CII) für Bank- und Finanzdienstleistungen vor
