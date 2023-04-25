Transformation des Kundendienstes Der Kundenservice verändert sich schnell, dank moderner digitaler Technologien, KI-gesteuertem Self-Service und der Cloud. Kontaktzentren haben sich zu Erlebniscentern umgestaltet, die proaktive, hyperpersonalisierte Services anbieten. Der Fokus liegt auf der Kund:innen­bindung, der Verbesserung d­er Loyalität und der Steigerung des Geschäfts­werts. Diese Verschiebung ist ein Signal für Unternehmen der Branche, dass sie digital sein müssen, um Kund:innen zu gewinnen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Schaffen Sie ein Kontaktzentrum, das traditionelle Customer Journeys umgestaltet, die richtigen Plattformen auswählt und Technologien der nächsten Generation nutzt, um bessere Geschäftsergebnisse für unsere Kund:innen zu erzielen.