Microsoft Business Group

Schöpfen Sie das volle Potenzial von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen im Unternehmens­maßstab aus, unterstützt von Cognizant SkygradeTM für Azure.

Cognizant Skygrade für Azure

Cognizant Skygrade ist speziell auf Transformationen abgestimmt, die auf Microsoft Azure abzielen. Es umfasst Funktionen für Geschäfts­flexibilität und die Verwaltung von Azure und Multi-Clouds innerhalb einer einzigen Plattform bei gleichzeitig sicherer und schneller Modernisierung.

Nutzen Sie Bewertungs- und Analysetools, KI-gesteuertes Monitoring, Automatisierung und mehr, um die Grundlagen der Modernisierung zu beschleunigen.

Erstellen, implementieren und verwalten Sie eine zuverlässige, skalierbare und sichere Infrastruktur, die den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird.

Azure VMware Solution

Mit Azure VMware Solution (AVS) können Sie VMware-Workloads nahtlos von Ihrem Rechenzentrum in Azure migrieren und zusätzliche Azure-Dienste problemlos integrieren. Dabei verwalten Sie Ihre IT-Umgebungen weiterhin mit den Ihnen bereits vertrauten VMware-Tools.