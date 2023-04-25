Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2f04f3a8" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@225fdce9" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@41108cd4" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@37e4030a" Investor:innen
Microsoft Business Group
Kontakt

Nutzen Sie unsere umfassende Microsoft Cloud-Expertise

Die Microsoft Business Group (MBG) von Cognizant kann Ihrem Unternehmen mit Fokus, Einfachheit und Skalierbarkeit dabei helfen, im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein. Als führender Innovator auf Microsoft-Cloud-Plattformen unterstützt Cognizant Ihr Unternehmen mit seiner Beratung, Branchen­erfahrung und Fach­kompetenz beim Wachstum.

Cognizant bietet unternehmensgerechte Lösungen auf Basis von Microsoft 365 Copilot sowie Modernisierungspläne und geistiges Eigentum, um effiziente und effektive Ergebnisse mit den führenden Technologien von Microsoft zu gewährleisten.

Unsere Partnerschaft mit Microsoft

25+

Auszeichnungen als „Partner des Jahres“

Über 20.000

Zertifizierte Microsoft-Berater:in

25

Microsoft-Spezialisierungen

20+

Jahrelange Partnerschaft

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft von Cognizant mit Microsoft

Wir haben unsere preisgekrönten Microsoft Azure-Fähigkeiten durch die Übernahme von 3Cloud, einem Unternehmen von Cognizant, verbessert.  Vor der Übernahme war 3Cloud Microsofts größter Azure-dedizierter Partner und half dabei, Unternehmen in KI-gestützte Unternehmen zu transformieren. Unsere insgesamt mehr als 21.000 Azure-zertifizierten Spezialisten bieten unseren Kunden eines der umfassendsten Azure-orientierten Portfolios der Branche.

Weiterlesen
3Cloud-Logo

Unser Angebot

Preisgekrönte, von Microsoft erzielte Ergebnisse

Cognizant verfügt über die erforderliche Microsoft-Erfahrung und -Kompetenz, um Microsoft Copilot freizu­schalten und Ihre Investition in die Cloud zu maximieren, sodass Sie Ihre nächste Chance optimal nutzen können.

Produktivität steigern, überall

Unterstützen Sie Teams mit hochmodernen digitalen Tools und nahtloser Zusammenarbeit. Die WorkNEXT-Lösungen von Cognizant steigern die Produktivität, ermöglichen Remote-Arbeit und schaffen agile Arbeits­bereiche. Verändern Sie die Art und Weise, wie Ihre Teams zusammen­arbeiten und am modernen Arbeitsplatz erfolgreich sein können.

Intelligenter arbeiten mit Microsoft 365 Copilot Chat und Copilot-Agents
Nutzen Sie das Potenzial dieses generativen KI-Assistenten, um positive Geschäftsergebnisse zu erzielen, Prozesse zu automatisieren, Kreativität freizusetzen und die Zusammenarbeit zu verbessern – alles bei maximaler Sicherheit für Unternehmen und dank unseres Ansatzes für verantwortungsbewusste KI.

Plattformen für mehr Produktivität am Arbeitsplatz
Verbessern Sie die Mitarbeitenden­erfahrung und fördern Sie die Zusammen­arbeit, um die Unternehmens­produktivität zu steigern. Arbeiten Sie überall sicher mit Informationen aus Exchange, Teams, SharePoint und OneDrive.

Einheitliche Endgeräte­verwaltung
Aktivieren Sie BYOD mit sicherem Zugriff auf Unternehmens­daten und -Apps. Definieren Sie neu, wie die Unternehmens-IT Anwendungen, Geräte und Dienste für Nutzer:innen bereitstellt und verwaltet.

Mehr erfahren

Datengesteuerte Business-Apps

Nutzen Sie Copilot-Agents, die speziell für Ihre Branche, Dynamics 365 und die Power Platform entwickelt wurden, um Prozesse zu optimieren und die Kund:innenbindung zu verbessern. Ganz gleich, ob es um die Optimierung von Betriebs­abläufen, die Nutzung von Daten­erkenntnissen oder die Erstellung nutzer:innen­definierter Anwendungen geht: Die Business-Anwendungen von Microsoft bilden die Grundlage für Trans­formation und Wachstum.

Copilot-Agents
Nutzen Sie Microsoft Copilot für Vertrieb, Service oder Finanzen oder Cognizant Copilot für Versicherungen, Einzelhandel oder Fertigung, um positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Dynamics 365
Nutzen Sie die Funktionen für Kund:innen­beziehungs­management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP) von Dynamics 365, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und außer­gewöhnliche Kund:innen­erlebnisse zu bieten.

Power-Plattform
Befähigen Sie Geschäfts­anwender:innen, nutzer:innen­definierte Apps zu erstellen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Daten mit Low-Code, Power Apps, Power Automate und Power BI zu visualisieren.

Branchenspezifische Lösungen
Nutzen Sie Branchen-Clouds wie Einzelhandel, Fertigung, Gesundheits­wesen und Finanzen mit vorgefertigten Vorlagen und Daten­modellen, um die Implemen­tierungs­zeit zu verkürzen.

Schaffen Sie die Grundlage für den digitalen Erfolg

Schöpfen Sie das volle Potenzial von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen im Unternehmens­maßstab aus, unterstützt von Cognizant SkygradeTM für Azure.

Cognizant  Skygrade für Azure
Cognizant Skygrade ist speziell auf Transformationen abgestimmt, die auf Microsoft Azure abzielen. Es umfasst Funktionen für Geschäfts­flexibilität und die Verwaltung von Azure und Multi-Clouds innerhalb einer einzigen Plattform bei gleichzeitig sicherer und schneller Modernisierung.

Nutzen Sie Bewertungs- und Analysetools, KI-gesteuertes Monitoring, Automatisierung und mehr, um die Grundlagen der Modernisierung zu beschleunigen.

Erstellen, implementieren und verwalten Sie eine zuverlässige, skalierbare und sichere Infrastruktur, die den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird.

Azure VMware Solution
Mit Azure VMware Solution (AVS) können Sie VMware-Workloads nahtlos von Ihrem Rechenzentrum in Azure migrieren und zusätzliche Azure-Dienste problemlos integrieren. Dabei verwalten Sie Ihre IT-Umgebungen weiterhin mit den Ihnen bereits vertrauten VMware-Tools.

Mehr erfahren

Innovation durch Business Intelligence

Bauen Sie mit der KI-Auto­matisierungs­plattform Cognizant Neuro® die Grundlagen eines KI-nativen Unternehmens auf, um verantwortungs­volle generative KI-Lösungen zu entwickeln, zu steuern und deren Einführung zu beschleunigen.

Cognizant Neuro-KI
Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse und intelligente Entscheidungs­funktionen durch Daten­verwaltung und -analyse mit Microsoft Fabric, Analyse, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), um Geschäfts­ent­scheidungen mit Analysen im Cloud-Maßstab zu unterstützen.

Mehr erfahren

Transformieren Sie Ihr Geschäft mit Cloud-nativen Apps

Integrieren Sie mit Cognizant Flowsource ™ generative KI in wichtige Phasen des Software­entwicklungs­lebenszyklus (SDLC).

Cognizant-Flussquelle
Modernisieren Sie Anwendungen, indem Sie Cloud-native Architektur nutzen und vorhandene Apps migrieren oder neue mit leistungsstarken Tools wie GitHub Copilot erstellen, um die Software­bereitstellung zu verbessern, die Qualität zu steigern, Kosten zu senken und die Entwicklung der nächsten Generation aufrecht­zuerhalten.

Fördern Sie eine Kultur der Innovation, indem Sie die Effizienz der Entwickler verbessern und DevSecOps-Prozesse einführen, die es Ihrem Team ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Mehr erfahren

Verteidigen, erkennen und reagieren

Mit den umfassenden Microsoft-Sicherheitslösungen von Cognizant kombinieren wir fundierte Branchenkenntnisse in verschiedenen Domains mit generativer KI, um unsere Effektivität bei der Reaktion auf Bedrohungen zu steigern. Unser zukunftsorientierter Ansatz umfasst Leistungen wie Beratung, Begleitung der Transformation und Managed Services.

Cyber Threat Defense nutzt Copilot zu Sicherheitszwecken und bietet eine umfassende Multi-Cloud-Sicherheits­lösung, die Anwendungen, Daten, Identitäten, Endpunkte und Infrastruktur schützt. Es nutzt strukturierte Frameworks und erweiterte Tools zur Bewertung, Umstellung und Modernisierung von Sicherheits­vorgängen. Verbessern Sie die Bedrohungs­transparenz durch proaktive Maßnahmen, ITSM-Integration und generative KI-gestützte Untersuchungen. Reagieren Sie und stoppen Sie Bedrohungen, bevor diese Ihrem Unternehmen schaden.

Mehr erfahren

Enabler

Intuition entwickelt, zusammen mit Microsoft

Die Microsoft Enabler von Cognizant beschleunigen die digitale und KI-Transformation, steigern die Agilität und entwickeln sich mit Ihrem Unternehmen weiter, um Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu optimieren und das Wachstum voranzutreiben.

Kognitive Designs für generative KI

Unsere kognitiven Architekturen verbessern Geschäftsabläufe mit Lösungen, die auf Azure OpenAI basieren und durch das Engagement von Cognizant für verantwortungsvolle KI abgesichert sind.

Customer Experience Navigator: Setzen Sie KI-gestützte Konversations­assistenten für nahtlose Kund:innen­interaktionen und personalisierten Support ein, um das Engagement zu verbessern, Prozesse zu automatisieren und die Kund:innen­zufriedenheit zu steigern.

Enterprise Knowledge Navigator: Unterstützen Sie Teams mit umfassendem Wissens­manage­ment und semantischer Suche, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Informations­beschaffung zu beschleunigen und die Entscheidungs­findung zu verbessern.

Prozessoptimierer: Optimieren Sie Abläufe durch KI-gesteuerte Auto­matisierung, um die Effizienz zu optimieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Entwicklungs­lebenszyklus-Navigator: Steigern Sie die Produktivität der Entwickler mit KI-gestützten Tools und Ressourcen, um Entwicklungs­zyklen zu beschleunigen und die Codequalität zu verbessern.

Mehr erfahren

Modernisieren mit Vertrauen

Cognizant Skygrade für Azure ist die umfassende, für Microsoft Azure optimierte Lösung von Cognizant, die Unter­nehmens­kunden bei der Umstellung auf moderne, Cloud-native Architekturen unterstützt und den Cloud-Verwaltungs­betrieb optimiert.

Unsere Lösung „Cloud richtig gemacht“ hilft Unternehmen dabei, das volle Potenzial von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen im Unternehmens­maßstab auszuschöpfen, unterstützt durch Azure-Dienste und Cognizant-Beschleuniger.

Betrieb mit KI-gestützter Effizienz

Der Cognizant® AI Operations Assistant arbeitet mit dem IT-Betrieb zusammen, um zugrunde liegende Probleme zu identifizieren, mögliche Lösungen vorzuschlagen und Wissensartikel in ITSM-Toolsets wie ServiceNow zu erstellen.

Der Lösungs­beschleuniger bietet erweiterte Überwachungs­funktionen für KI-Operationen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen und nutzt die Leistung von Azure OpenAI, um Innovation und Auto­ma­tisierung zu priorisieren.

Daten­modernisierung im Tempo des Geschäftsbetriebs

Das Cognizant Data and Intelligence Toolkit ist eine generative KI-gestützte Plattform, die Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Daten und BI unterstützt. Die zentra­lisierte Plattform konzipiert, entwirft und entwickelt Lösungen entlang der gesamten Datenwert­schöpfungs­kette und nutzt dabei modernste Technologien wie generative KI und KI-ML, um den Weg der Daten durch den gesamten Daten­lebens­zyklus zu automatisieren, zu optimieren und zu standardisieren.

Globale Reichweite mit lokalen Inhalten

Der Bewusst Die Lösung „AI Media Contextual Localization“ ist ein generativer, KI-gestützter Dienst, der ein globales Publikum mit Geschichten verbindet, die Anklang finden. Mithilfe von Azure OpenAI und Azure Video Indexer analysiert es Videoinhalte, um schnelle, genaue und kulturell differenzierte Übersetzungen für verschiedene Sprachen und Regionen bereitzustellen.

Übersetzen Sie Sprache und Bedeutung zu geringeren Kosten, mit weniger Fehlern und einer schnelleren Marktein­führungszeit, um die Verbreitung zu steigern und die Wirkung zu verstärken.

Partner Awards

Wir sind stolz darauf, von Microsoft dafür anerkannt zu werden, dass wir die höchsten Industriestandards erfüllen.

Microsoft

Gewinner des Partners des Jahres 2024

  • GSI US Amerika
  • GSI Growth Champion Award

Finalist für den Partner des Jahres 2024

  • Global System Integrator (GSI) Award
  • Preis für intelligente Automatisierung
  • Media and Telco Award
Mehr erfahren
Microsoft-Award-Abzeichen
Microsoft

Gewinner des Partners des Jahres 2023

  • Preis für intelligente Automatisierung

Finalist für den Partner des Jahres 2023

  • Preis für Gesundheitswesen und Biowissenschaften
  • Preis für Low-Code-Anwendungsentwicklung
  • Modern Endpoint Management Award
  • MVP Industry Solutions GSI/Advisory Award
Mehr erfahren
Microsoft-Abzeichen

Auszeichnungen

Cognizant ist Marktführer bei HFS Horizons Azure Ecosystem Services Providers 2024

Wir sind stolz, als Marktführer im Azure Ecosystem™ Services Providers 2024 Report von HFS Horizons gewürdigt zu werden. Diese prestigeträchtige Auszeichnung hebt unser Engagement für Innovation und Exzellenz bei der Bereitstellung erstklassiger Azure-Services für unsere Kund:innen hervor.

Mehr erfahren Unsere Geschichte als Gewinner
HFS Horizons Azure Ecosystem™ Services Providers

Aktuelle Ideen

Generative KI und die Zukunft der Arbeit

Erfahren Sie, wie generative KI die menschliche Intelligenz steigert, indem sie Prozesse, Systeme und Wissen orchestriert und so die Arbeit revolutioniert.

Mehr erfahren
Silhouette einer Frau, die auf ein digitales Display blickt.
Handbuch zur generativen KI

Gehen Sie durch die KI-Landschaft, um ihr grenzenloses Potenzial und ihre möglichen Risiken zu verstehen. Machen Sie sich mit Fragen und Schritten vertraut, die Sie unternehmen können, um einen verantwortungs­vollen KI-Ansatz voranzutreiben.

Mehr erfahren
Digitales Muster aus rosa und blauen Wellen
Optimierung des Pflegemanagements mit Microsoft-KI-Pilotprojekten

Eine jahrzehntelange Partnerschaft, sich ergänzende Fachkenntnisse und Zusammenarbeit führen zu spannenden Innovationen im Pflegemanagement und darüber hinaus.

Mehr erfahren
Pflegekrafthilft einem älteren Mann mit einer Gehhilfe beim Gehen.

Microsoft-Technologien und -Funktionen

Erfahren Sie mehr über unsere Expertise.

Klicken Sie hier

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutzeinwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.