Microsoft Business Group

Nutzen Sie Copilot-Agents, die speziell für Ihre Branche, Dynamics 365 und die Power Platform entwickelt wurden, um Prozesse zu optimieren und die Kund:innenbindung zu verbessern. Ganz gleich, ob es um die Optimierung von Betriebsabläufen, die Nutzung von Datenerkenntnissen oder die Erstellung nutzer:innendefinierter Anwendungen geht: Die Business-Anwendungen von Microsoft bilden die Grundlage für Transformation und Wachstum.
Copilot-Agents
Nutzen Sie Microsoft Copilot für Vertrieb, Service oder Finanzen oder Cognizant Copilot für Versicherungen, Einzelhandel oder Fertigung, um positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Dynamics 365
Nutzen Sie die Funktionen für Kund:innenbeziehungsmanagement (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP) von Dynamics 365, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und außergewöhnliche Kund:innenerlebnisse zu bieten.
Power-Plattform
Befähigen Sie Geschäftsanwender:innen, nutzer:innendefinierte Apps zu erstellen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Daten mit Low-Code, Power Apps, Power Automate und Power BI zu visualisieren.
Branchenspezifische Lösungen
Nutzen Sie Branchen-Clouds wie Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und Finanzen mit vorgefertigten Vorlagen und Datenmodellen, um die Implementierungszeit zu verkürzen.