Fachgeschäfte

Die optimale Vermarktung von Nischenprodukten ist entscheidend für Ihren Wettbewerbsvorteil. Auf dem heutigen Einzelhandelsmarkt muss der Fachhandel intelligenter arbeiten, um die Spitzenposition zu halten. Doch die zunehmend agilen Kaufhäuser und Discounter sowie das globalisierte Einkaufserlebnis im Internet können dabei zur Herausforderung werden. Mit unserer Angebotspalette an intelligenten Lösungen für den Fachhandel steigern Sie Gewinne und antizipieren Veränderungen im Verbraucherverhalten. Ob Loyalitäts-, CRM- oder Personalmanagement – mit unserer Hilfe implementieren Sie neue Kunden-Touchpoints wie persönliche Einkaufsassistenten und Kioske mit Cloud-, Analyse- und mobilen Technologien.