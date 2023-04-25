Cognizant Neuro® Business Processes
Eine intelligente Automatisierungsstruktur für moderne Unternehmen
Neuro Business Processes ist eine Automatisierungsstruktur, die Talente, neue Arbeitsweisen, Fachwissen und Technologie auf intelligente, ganzheitliche Weise organisiert. Das Ergebnis sind digitale, KI-gestützte, effiziente und anpassungsfähige Abläufe, die modernen Unternehmen außergewöhnliche Plattformen für positive Erfahrungen bieten.
Wesentliche Vorteile
Arbeiten Sie mit uns zusammen
Unser Team aus Geschäftsprozessberater:innen, Domänenspezialist:innen und Entwickler:innen arbeitet gemeinsam mit Ihnen an der Vereinfachung, Integration und Beschleunigung der Akzeptanz von Automatisierung und KI mit Lösungsdesign und Implementierung, die auf drei Grundprinzipien basiert.
Co-Innovationslabor für Neuro-Geschäftsprozesse
Erleben Sie innovative Technologien, gestalten Sie reale Szenarien und Ergebnisse neu und erkunden Sie die „Kunst des Möglichen“ durch virtuelle Design-Thinking-Reisen im Co-Innovationslabor „Neuro Business Processes“.
Unsere Expert:innen für intelligente Prozessautomatisierung und hochmoderne Technologiepartner ermöglichen es unseren Kund:innen, Veränderungen zu visualisieren und zu erleben, bevor sie eintreten.
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
