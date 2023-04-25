Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Cognizant Neuro® Business Processes
Ein schnellerer Weg zur nahtlosen CX

Neuro ™ setzt auf intelligente Automatisierung, um im Erlebniszeitalter erfolgreich zu sein. Unternehmen haben in die Gestaltung aussagekräftiger, intuitiver Customer Journeys investiert. Die Prozesse, die diese Reisen unterstützen, sind jedoch komplex und isoliert, was zu frustrierenden Erfahrungen und erheblichen Kosten­ineffi­zienzen führt.
In enger Zusammen­arbeit mit Kund:innen haben wir Neuro ™ Business Processes entwickelt, eine Reihe von Lösungen, die Unter­nehmen dabei helfen, bessere Erfahrungen mit bahn­brechenden Erträgen zu liefern.

Eine intelligente Automatisierungsstruktur für moderne Unternehmen

Neuro Business Processes ist eine Automati­sierungs­struktur, die Talente, neue Arbeitsweisen, Fachwissen und Technologie auf intelligente, ganzheitliche Weise organisiert. Das Ergebnis sind digitale, KI-gestützte, effiziente und anpassungs­fähige Abläufe, die modernen Unter­nehmen außerge­wöhnliche Platt­formen für positive Erfahrungen bieten.

Wesentliche Vorteile

Interoperabel, gebaut für kontinuierliche Weiterentwicklung

Nutzen Sie aktuelle Investitionen und vermeiden Sie die Abhängigkeit von einem Anbieter mit der interoperablen Architektur von Neuro Business Processes.

ein Symbol einer Hand, die einen Knopf drückt
Intuitiv, einfach zu skalieren

Beschleunigen Sie die Einführung, indem Sie Mitarbeiter:innen die Möglichkeit geben, über eine konfigurierbare Low-Code- und No-Code-Schnittstelle Abläufe zu optimieren

ein Symbol aus mehreren Personen
Erweitert durch Domain Intelligence

Erreichen Sie den Geschäftswert schneller durch domänenspezifische, wiederverwendbare Taxonomien, die die Qualität und Geschwindigkeit der Transformation erhöhen.

ein Symbol einer Glühbirne
Ganzheitliche Vision, einfache Bausteine

Transformieren Sie den Geschäftsbetrieb und maximieren Sie die Rendite ohne invasive Praktiken, unabhängig davon, wo Sie sich auf Ihrem Weg zur Automatisierung befinden.

ein Symbol eines Berges mit einer Flagge

Anerkennung

Cognizant als führendes Unternehmen der Everest Group PEAK Matrix® für intelligente Prozess­auto­mati­sie­rungs­anbieter ausgezeichnet 2022

Wir haben die höchste Position für Vision und Leistungsfähigkeit erreicht. Kund:innen wiesen auf unsere umfassende vertikale und strategische Expertise hin. Ein breiter Talentpool und ein organisatorisches Änderungsmanagement sind der Schlüssel zur Erzielung von Ergebnissen.

Bericht lesen
Intelligente Prozessautomatisierung
Cognizant wurde als Leader im Revenue Cycle Management (RCM) Operations der Everest Group ausgezeichnet PEAK Matrix® Assessment 2022

Wir haben erneut die höchste Bewertung erreicht und uns durch unsere End-to-End-Fähigkeiten in der RCM-Wertschöpfungskette und unsere starken Analyse- und Automatisierungslösungen für Gesundheitsdienstleister differenziert.

Bericht lesen

Arbeiten Sie mit uns zusammen

Unser Team aus Geschäftsprozessberater:innen, Domänenspezialist:innen und Entwickler:innen arbeitet gemeinsam mit Ihnen an der Vereinfachung, Integration und Beschleunigung der Akzeptanz von Automatisierung und KI mit Lösungsdesign und Implementierung, die auf drei Grundprinzipien basiert.

Transformation des Unternehmens

Wir helfen bei der Transformation des Geschäftsbetriebs, um Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Ökosystempartner:innen auf ihre Bedürfnisse individuell ausgerichtete Erlebnisse zu bieten.

Sandwelle und Stein
Menschenzentrierte Automatisierung

Wir kombinieren Prozessdesign mit Technologie und neuen Arbeitsweisen, um die Benutzung und menschliche Interaktion zu verbessern.

ein Mädchen, das an ihrem Laptop arbeitet
Befähigung der Kund:innen

Wir verfolgen einen People-First-Ansatz und bringen Ihren Mitarbeiter:innn bei, wie sie Automatisierung und KI einsetzen können, damit Ihre Dynamik wächst.

Menschen, die eine Idee entwickeln

Co-Innovationslabor für Neuro-Geschäfts­prozesse

Erleben Sie innovative Technologien, gestalten Sie reale Szenarien und Ergebnisse neu und erkunden Sie die „Kunst des Möglichen“ durch virtuelle Design-Thinking-Reisen im Co-Innovationslabor „Neuro Business Processes“.

Unsere Expert:innen für intelligente Prozessautomatisierung und hochmoderne Technologiepartner ermöglichen es unseren Kund:innen, Veränderungen zu visualisieren und zu erleben, bevor sie eintreten.

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Modelltraining

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

