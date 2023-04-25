Ein schnellerer Weg zur nahtlosen CX Neuro ™ setzt auf intelligente Automatisierung, um im Erlebniszeitalter erfolgreich zu sein. Unternehmen haben in die Gestaltung aussagekräftiger, intuitiver Customer Journeys investiert. Die Prozesse, die diese Reisen unterstützen, sind jedoch komplex und isoliert, was zu frustrierenden Erfahrungen und erheblichen Kosten­ineffi­zienzen führt. In enger Zusammen­arbeit mit Kund:innen haben wir Neuro ™ Business Processes entwickelt, eine Reihe von Lösungen, die Unter­nehmen dabei helfen, bessere Erfahrungen mit bahn­brechenden Erträgen zu liefern.