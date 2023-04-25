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Life Sciences
Kontakt

Die von uns bedienten Life-Science-Segmente

Medizinische Geräte

Life-Sciences-Technologien, digitale Strategien und Abläufe implementieren, um die Produktentwicklung zu verbessern, die Markteinführung zu beschleunigen und die Patientenorientierung zu verbessern und so die Rentabilität zu steigern

Pharma- und Biotechnologie

Nutzen Sie die Vorteile von generativer KI, intelligenten digitalen Plattformen, der Cloud und von Daten, um effektivere und kostengünstigere Medikamente zu entwickeln und bessere Therapieerfolge zu erzielen.

Warum Cognizant?

Cognizant ist einzigartig positioniert, um Life-Sciences-Unternehmen bei der Bewältigung einiger der dringendsten Herausforderungen der Branche zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Vision zu entwickeln und in die Realität umzusetzen. Außerdem helfen wir Ihnen, die Wissenschaft voranzutreiben, Therapieerfolge zu verbessern und den Wert zu maximieren.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Branche durch Innovationsinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für generative KI anzuführen.

100 %

der führenden globalen Pharmaunternehmen sind Kunden von Cognizant

Top-Pharmaunternehmen
9 von 10

der führenden Biotech-Unternehmen zählen auf uns

Biotech-Unternehmen vertrauen uns
13 von 15

der führenden Medizintechnikunternehmen vertrauen auf unsere Expertise

Unternehmen aus dem Bereich Medizingeräte vertrauen uns

Produkte und Plattformen

Einfachere klinische Studien mit Cognizant Clinical Systems Connector

Der Clinical Systems Connector von Cognizant vereinfacht klinische Studien durch die Bereitstellung einer zentralen Plattform für die Übertragung von Daten und Aufzeichnungen.

Cognizant Shared Investigator Platform

Beschleunigen Sie klinische Studien mit einer Plattform, die Auftraggeber, Prüfzentren und Technologieanbieter über modernste biowissenschaftliche Technologien miteinander verbindet und von jedem Standort aus genutzt werden kann.

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Arzt benutzt ein Tablet
Das Health Sciences Innovation Center

Entdecken Sie bahnbrechende Lösungen, kollaborative Arbeitsbereiche und fortschrittliche Technologien, die die nächste Generation der Gesundheitswissenschaft und Life Sciences prägen.

Weitere Informationen zum Center
ÖKOSYSTEM DER LIFE SCIENCES

Gezielte Lösungen

Intelligent konfektionierte Lösungen für die Umstellung auf das digitale Zeitalter.

Beschleunigen Sie digitale Gesundheitslösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, evidenzbasiert sind und auf agilen Methoden basieren.

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Moderne Geschäftsprozessservices können dazu beitragen, das Wachstum von Unternehmen im Bereich Life-Sciences-Technologien zu beschleunigen.

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Unsere Informatik-Dienstleistungen beschleunigen die Arzneimittelforschung und verbessern die Ergebnisse für Patienten. Sie können im gesamten Lebenszyklus der Forschung auf uns zählen. Wir bieten Angebote über eine Neugestaltung und Beratungsdienste, Laborautomatisierung, Biomarkerforschung und das Outsourcing von Wissensprozessen.

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Durch den Einsatz neuester digitaler Technologien helfen unsere Services Ihnen, arbeitsintensive Prozesse in klinischen Studien zu automatisieren und die Effizienz im gesamten Entwicklungslebenszyklus zu steigern.

Unsere Branchen- und Technologieexperten helfen bei folgenden Aufgabenstellungen:

  • Optimierung des Workflows zwischen vor- und nachgelagerten Aktivitäten
  • Integration von Plattformen und Prozessen für mehr Agilität beim Ablauf klinischer Studien
  • Transaktions- und ergebnisbasierte Preis- und Finanzierungsmodelle zur optimalen Nutzung von Budgets
  • Förderung einer fundierteren, strategischeren Entscheidungsfindung bei Partnern und Beteiligten
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Globale Bestimmungen in den Life Sciences einzuhalten ist kostspielig und kompliziert. Unsere Lösungen für die Compliance gesetzlicher Vorgaben helfen Ihnen bei der Einhaltung von Branchenstandards. Wir helfen mit unabhängigen Validierungs­diensten und der Entwicklung von regulatorischen Anwendungen, wobei sich unsere Best Practices auf das Informationssicherheitsmanagement, die Systemvalidierung und elektronische Auf­zeichnungen und Signaturen konzentrieren.

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Die Sicherheit und Wirksamkeit von Pharmazeutika und biotechnologischen Produkten zu gewährleisten war schon immer eine der größten Herausforderungen in den Life Sciences. Wir wappnen Ihr Unternehmen gegen alle Probleme – mit Lösungen, mit denen Sie Sicherheitsdaten aus zahlreichen Quellen in Echtzeit erfassen und integrieren können.

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Bei den Beziehungen zu den Kostenträgern stehen ihre Ansprüche im Mittelpunkt. Unsere Lösungen für gelenkte Märkte helfen Ihnen, eine lange Liste von Anforderungen zu erfüllen, darunter ausgehandelte Preisrabatte, Formel­pflege und Compliance-Nachverfolgung. Wir helfen Ihnen, jedes Detail mit Strategien und digitalen Technologien zu verwalten, die zu mehr Effizienz und geringeren Kosten beitragen.

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Unsere Life-Sciences-Fertigungs­dienst­leistungen, die von Zenith Technologies und TQS Integration unterstützt werden, konzentrieren sich darauf, eine schnelle Wert­schöpfung zu erreichen und gleichzeitig langfristige Strategien zu ent­wickeln, die das Versprechen der Fertigung 4.0 erfüllen. Wir unter­stützen unsere Kund:innen durch Lösungen für Auto­mati­sierung, MES und digitale Technologie, von der Projekt­konzeption bis zur Fertig­stellung über den gesamten Fertigungs­lebenszyklus. Unsere End-to-End-Lösungen für die intelligente Fabrik ermöglichen besser vernetzte IT- und OT-Systeme und eine fundiertere, daten­gesteuerte Entschei­dungs­findung - und das alles unter Einhaltung der Good Manufacturing Practices (GMP).

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Marketingfachleute in Unternehmen im Life Sciences Sektor müssen mehrere Zielgruppen erreichen und ihnen überzeugende, personalisierte Nachrichten übermitteln. Die Business- und Technologie-Expert:innen von Cognizant helfen Ihnen, diese Zielgruppen mit fortschrittlichen und innovativen Strategien und digitalen Technologien anzusprechen.

Wir unterstützen Sie während des gesamten Vertriebs- und Marketingzyklus. Dazu gehört die Unterstützung bei der Bewertung, welche Optionen Sie für Werbekanäle haben und welches die besten cloudbasierten Services für das Kund:innenbeziehungsmanagement in Ihrem Unternehmen sind.

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So transformieren wir Unternehmen wie ihres

Herausforderung

Ein führendes Life-Science-Unternehmen hatte nach einer Abspaltung Probleme dabei, operative Unabhängigkeit zu erreichen, da die IT komplett neu aufgebaut werden musste. Der Betrieb in 90 Ländern mit 19.000 Mitarbeitenden ohne Legacy-Systeme oder Dokumentation brachte erhebliche Risiken von Verzögerungen und Geschäftsunterbrechungen mit sich. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat das Unternehmen mit Cognizant an dem Entwurf und der Umsetzung einer modernen IT-Infrastruktur gearbeitet, wobei bewährte Expertise genutzt wurde, um komplexe Transformationen in großem Maßstab zu realisieren.

Erfolgshighlights
  • Betriebseinsparungen in Höhe von 12 Millionen USD
  • Aufbau einer globalen IT-Infrastruktur in 90 Ländern innerhalb von 12 Monaten
  • 100 % SLA- und Infrastrukturverfügbarkeit vom ersten Tag an
Fallstudie lesen
Herausforderung

Dieses führende globale Pharmaunternehmen kämpfte mit einem fragmentierten Support-Modell, das sich über 32 Partner auf drei Kontinenten erstreckte. Unzusammenhängende Prozesse, veraltete SLAs und schlechte Governance führten zu unvorhersehbaren Kosten und verlangsamten die Technologieeinführung. Steigende Ticketvolumina durch Upgrades, Migrationen und Übernahmen belasteten den Betrieb weiter und beeinträchtigten das Endnutzererlebnis und die Produktivität. Um diese Probleme zu lösen, arbeitete das Unternehmen mit Cognizant zusammen, um Dienstleistungen zu standardisieren, Technologie zu modernisieren und einen digitalen Arbeitsplatz zu schaffen, der die Effizienz steigert und hybride Arbeit unterstützt.

Erfolgshighlights
  • 45%ige Reduktion des Verhältnisses der Nutzer pro Kontakt
  • 20%ige Steigerung der Endnutzerproduktivität durch proaktive und schnellere Auflösung
  • Die Kundenzufriedenheit liegt konstant über 96 %
Fallstudie lesen
Herausforderung

Dieses führende Biotech-Unternehmen sah sich aufgrund komplexer und inkonsistenter Prozesse mit Herausforderungen bei der Durchführbarkeit klinischer Studien konfrontiert. Die Verwendung mehrerer Systeme führte zu einer mangelnden Standardisierung der Fragebögen, was zu Ineffizienzen für die Beteiligten vor Ort und die internen Teams führte. Zum rationalisieren der Abläufe implementierte Roche die Shared Investigator Platform (SIP) von Cognizant und konnte so einen standardisierten Ansatz etablieren und die Effizienz in allen Therapiebereichen verbessern.

Erfolgshighlights
  • Durchschnittlich 36 % weniger Zeitaufwand beim Ausfüllen des Machbarkeitsfragebogens
  • Verkürzung der Fertigstellungszeit auf durchschnittlich vier Tage in einem einzigen Monat, was einen Unternehmensrekord darstellt
  • Optimierte Machbarkeitsfragebögen ermöglichen mehr Zeit für die Behandlung kritischer, studienspezifischer Themen
Fallstudie lesen

Wiederkehrende Anerkennung durch Top-Branchenanalysten

Führenden Analysten der Life-Sciences-Branche stufen Cognizant weiterhin als einen starken Branchenführer ein.


Leader – Life Sciences Enterprise Platform Services PEAK Matrix® Assessment 2025


Leader – Life Sciences Digital Services Matrix® Assessment 2025


Leader – Avasant Veeva Digital Services 2025 RadarView™

Leader – WW Life Sciences F&E MarketScape für ITO Services 2024

IDC-Marktintelligenz und -beratung

Leader – ISG Provider Lens™ Life Sciences Digital Services 2024

Information Services Group (ISG) – Globale Technologieforschung und IT-Beratung

Top 10 Life Sciences Service Providers Dezember 2024

HFS Research – Globale Forschung und Beratung

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Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Auszeichnungen für Cognizant.

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Falsche Medikamenten­einnahme durch fortschrittliche Technologie verhindern

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Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung durch KI

Maßgeschneiderten Lösungen dank unseres Partner-Ökosystems 

Wir arbeiten mit mehr als 4.850 Produktexpert:innen in unserem Partner-Ökosystem zusammen, um die besten Lösungen für Ihre Anforderungen zu identifizieren und zu entwickeln – unabhängig davon, in welchem Segment Sie tätig sind.

Unsere Ansprechpartner:innen

Mohammad Haque

Senior Vice President und Chief Commercial Officer, Life Sciences and Americas

Profilbild von Mohammad Haque
Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head & Business Unit Integration Lead, Life Sciences

Profilbild von Gaurav Marya
Bryan Hill

Vice President of Strategy and Innovation, CDO Health Sciences

Profilbild von Bryan Hill
Kavitha Lokesh

Vice President, Life Sciences

Profilbild von Kavitha Lokesh
Pritam Raut

Strategic Business Unit Head und Client Partner

Profilbild von Pritam Raut

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.