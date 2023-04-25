Cognizant ist einzigartig positioniert, um Life-Sciences-Unternehmen bei der Bewältigung einiger der dringendsten Herausforderungen der Branche zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Vision zu entwickeln und in die Realität umzusetzen. Außerdem helfen wir Ihnen, die Wissenschaft voranzutreiben, Therapieerfolge zu verbessern und den Wert zu maximieren.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Branche durch Innovationsinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für generative KI anzuführen.