MIT ERKENNTNISSEN UND SCHNELLIGKEIT AGIEREN
Business Operations
Führen Sie mit KI-gestützten Operationen, die Effizienz und Wachstum ermöglichen
KI definiert neu, wie Unternehmen agieren – von der Entscheidungsfindung bis zur Kundenerfahrung. Durch die Einbettung von kontextsensitiver Intelligenz in jeden Workflow helfen wir globalen Marktführern, ihre Abläufe mit KI und Automatisierung neu zu gestalten, um Geschwindigkeit, Mehrwert und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab zu liefern.
Als vertrauenswürdiger Partner einiger der zukunftsorientiertesten Organisationen der Welt bringen wir tiefes Branchenwissen, bewährte Prozessexzellenz und modernste Automatisierung ein, um moderne Betriebsmodelle zu schaffen, die für das KI-Zeitalter bereit sind. Wir verbinden Technologie, Daten und menschliche Erkenntnisse, um Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen, schneller zu reagieren und gestärkt zu wachsen.
Machen Sie KI zu einem Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden – indem Sie die Kraft des Context Engineerings nutzen, um Intelligenz verantwortungsvoll und effektiv zu skalieren.
Führen Sie mit KI-gestützten Operationen, die Effizienz und Wachstum ermöglichen
KI definiert neu, wie Unternehmen funktionieren – von der Entscheidungsfindung bis zur Kundenerfahrung. Wir helfen globalen Führungskräften, Abläufe durch KI und Automatisierung, die Geschwindigkeit, Wert und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab bieten, neu zu gestalten.
Als vertrauenswürdiger Partner einiger der fortschrittlichsten Organisationen der Welt bringen wir tiefgehendes Branchenwissen, bewährte Prozessexzellenz und modernste Automatisierung mit, um moderne Betriebsmodelle für das KI-Zeitalter zu schaffen. Wir verbinden Technologie, Daten und menschliche Erkenntnisse, um Ihrem Unternehmen zu helfen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen, schneller zu reagieren und stärker zu werden.
Machen Sie KI zu einem Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden – indem Sie die Kraft des Context Engineering nutzen, um Intelligenz verantwortungsvoll und effektiv zu skalieren.
Spotlight: Die Angst vor der Zukunft nehmen: Menschen durch kontinuierliches Lernen durch den KI-Wandel führen
KI verändert bereits heute die Arbeit in großem Stil, wovon heute 93 % der Arbeitsplätze betroffen sind. Ganesh Ayyar, President of APJ and Industry Solutions Group bei Cognizant, und Vladimir Lukic, Global Leader of Tech & Digital Advantage Practice bei der BCG, sprechen darüber, den KI-Wandel als Chance zu begreifen, um Menschen, Leistung und Abläufe zu verbessern. Gemeinsam diskutieren sie, warum kontinuierliches Lernen über Schulungsprogramme hinausgehen und in den täglichen Arbeitsablauf integriert werden muss, und warum Führungskräfte darüber entscheiden, ob KI zu Zögern oder Fortschritt führt.
KI IN DER PRAXIS
Wie wir KI heute einsetzen
Wir arbeiten mit visionären Unternehmen zusammen, um Geschäftsabläufe durch Innovationen und eine neue Dimension der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine grundlegend zu verbessern.
BPS und Automatisierungsdienste
Als Partner für Geschäftsabläufe einiger der größten digitalen Vorreiter der Welt agieren wir an vorderster Front des Neuen. Wir kombinieren unsere ausgeprägte Expertise in der Entwicklung moderner Betriebsmodelle mit Branchenkompetenz und unserer Führungsrolle bei prozess- und KI-gestützter Automatisierung. Das Ergebnis: intelligentere, schnellere und anpassungsfähigere Abläufe, die Ihren Geschäftsbetrieb dabei unterstützen, relevant zu bleiben und erfolgreich zu sein.
Einen neuen Fahrplan für Wachstum navigieren
Wirtschaftsführer diskutieren über vier Bereiche, in denen tektonische Verschiebungen stattfinden: Organisation und Menschen, Experimentieren für Innovationen und neue Einnahmequellen, Partnerschafts-Ökosysteme und der Aufbau dynamischer Prozesse mit KI.
Erfolgsgeschichten
Unsere Lösungen helfen Unternehmen, einen Schritt voraus zu sein und es auch zu bleiben.
Kurzleitfaden für Business Process Services und Business Process as a Service
Business Process Outsourcing (BPO) hat sich erheblich von einer reinen Kostensparmaßnahme zu einem Innovationstreiber entwickelt. Es umfasst nun Prozessexzellenz, KI, Automatisierung und geschäftskritische Ergebnisse. Aufgrund dieser Fortschritte und neuer Vertragsmechanismen wird es heute oft als Business Process Services (BPS) oder Modern Business Operations bezeichnet.
BPO bezeichnet die Übertragung der Verantwortung für einen bestimmten Unternehmens-Workflow oder Prozess an einen Business-Services-Anbieter. Der Anbieter verwaltet die Mitarbeiter, Technologien und Ressourcen, die am Prozess beteiligt sind, und ist für die Lieferung der Geschäftsergebnisse verantwortlich. Ursprünglich wurde BPO zur Kostensenkung durch Lohnarbitrage eingesetzt. Moderne BPO-Dienste nutzen intensiv Technologien und Daten, um bessere Ergebnisse zu liefern – schneller und zu geringeren Kosten. Anbieter setzen Technologien wie Automatisierung und KI, neue Talentmodelle, Umstrukturierungen sowie Daten- und Prozessvereinfachung ein, um Innovationen zu unterstützen und profitables Wachstum zu beschleunigen.
Moderne BPO-Services basieren auf einem gemeinsamen Ziel von Anbieter und Kunde, wobei Verträge oft Aspekte der Risikoteilung, ergebnisbasierte Preisgestaltung und gemeinsame Go-to-Market-Modelle beinhalten.
BPS ist ein umfassenderer Begriff, der BPO einschließt. Oft verwendet, um den Begriff „Outsourcing“ zu vermeiden – welcher in der Vergangenheit bei Käufern von operativen Dienstleistungen eine gewisse Besorgnis auslöste –, umfasst BPS Prozessoptimierung, Managed Services und Beratungsdienste, die nicht mit einem Personalübergang zum Anbieter verbunden sind. Die Natur des Business Process Outsourcing und der Business Process Services hat sich in den letzten mehr als 10 Jahren weiterentwickelt. Führende Anbieter bringen als Partner heute einen erheblichen Mehrwert für profitables, nachhaltiges Wachstum anstelle von bloßer Kostensenkung.
Moderne Geschäftsabläufe (Modern Business Operations) nutzen modernste Technologien, Daten, Talente und kollaborative Ökosysteme, um Innovationen voranzutreiben, operative Effizienz zu erreichen und einem breiten Spektrum von Stakeholdern in einer sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft einen Mehrwert zu bieten. Sie basieren auf Einfachheit, Flexibilität, Kreativität und Kosteneffizienz und können in hoher Geschwindigkeit Wirkung erzielen.
BPaaS ist eine Form von BPO, die über ein Cloud-Service-Modell bereitgestellt wird. BPaaS ist mit anderen Services, einschließlich SaaS, PaaS und IaaS, verbunden und vollständig konfigurierbar. BPaaS stellt Unternehmen die benötigten Mitarbeiter, Prozesse und Technologien zur Verfügung, um als Pay-per-Use-Service zu arbeiten, indem die Verfügbarkeit und Effizienz eines Cloud-basierten Systems genutzt werden. Dieser Ansatz für den operativen Betrieb senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) erheblich, da eine On-Demand-Lösung bereitgestellt wird, die auf den tatsächlich benötigten Services basiert, anstatt ein Komplettpaket zu kaufen, das an eine einzige Anwendung gebunden ist.
BPaaS hält Unternehmen im Einklang mit Best Practices der Branche und technologischen Fortschritten. Zudem können Unternehmen in Spitzenzeiten die Service-Level für Geschäftsprozesse einfach hochskalieren und neue Produkte sowie Dienstleistungen durch die einzigartige betriebliche Flexibilität und Agilität von BPaaS schneller auf den Markt bringen.
Moderne Services für das Business Process Outsourcing bieten zahlreiche Vorteile, die von Prozessneugestaltung und der Vereinfachung von Betriebsmodellen über Flexibilität, Resilienz, Geschwindigkeit und Innovation bis hin zu direkten Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn reichen. Zum Beispiel:
- Gesteigerter Umsatz pro Transaktion durch die Integration von KI in Bestellsysteme für die Warenkorbanalyse
- Verbesserte Kunden- und Mitarbeitererlebnisse durch den Einsatz von Design Thinking in der Prozessneugestaltung sowie Multi-Channel-Support – einschließlich Chat, Telefon, Social Media, E-Mail, Daten und durch Analysen erweiterte Prozesse zur Erhöhung der Lösungsgeschwindigkeit
- Gesteigerte Profitabilität durch Kostensenkung
- Gesteigerte Produktivität durch Technologie, Daten und Prozessneugestaltung
- Schnellere Markteinführung neuer Dienste durch spezielle Unterstützung, die Unternehmen hilft, neue Ideen zu testen, zu iterieren und zu skalieren
- Fortschritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft durch Vereinfachung und die Integration von Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepten in die Abläufe
- Zugang zu qualifizierten Experten und modernen Betriebsprinzipien
- Vernetzung mit anderen Anbietern innerhalb eines spezifischen Ökosystems sowie bereichsübergreifender Austausch von Innovationen
- Zugang zu Fähigkeiten in aufstrebenden Technologiebereichen wie KI und generativer KI
BPO und BPS können die Prozesseffizienz durch den Zugang zu Best-in-Class-Expertise, Technologien und Ressourcen verbessern, die eine bessere Geschäftsleistung fördern und Ihnen bei der Skalierung helfen. Technologien wie KI und Automatisierung können mühsame Aufgaben beseitigen und Risiken reduzieren, während sie gleichzeitig die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung verbessern. Da Prozesse branchenspezifisch sind, haben Anbieter, die sich auf Ihre Branche spezialisiert haben, ihre Betriebsabläufe optimiert, um viele Kunden optimal zu unterstützen.
Im Kontext von Prozessen wird die Automatisierung in Kombination mit Prozessneugestaltung und künstlicher Intelligenz – KI und generativer KI – oft als Intelligent Process Automation (IPA) bezeichnet. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen von IPA gehört die Ermöglichung einer durchgängigen Sicht auf Unternehmensprozesse über Silos hinweg – durch die Vernetzung von Daten, Erkenntnissen und Menschen zur Verbesserung von Geschäftsergebnissen.
BPO-Anbieter nutzen Automatisierung in Verbindung mit Analytik und KI, um Kosten zu senken und die Customer sowie Employee Journeys deutlich zu verbessern.
Ja. Während das traditionelle BPO meist Back-Office-Prozesse unterstützt, decken moderne BPO-Services sowohl kritische als auch nicht-kritische Prozesse ab. Beispiele sind:
- Finanz- und Rechnungswesen
- Marketing- und Vertriebsabläufe
- Mitarbeitererlebnis (Employee Experience)
- Kundenbetreuung (Customer Care)
- Personalwesen (HR)
- Lieferkette (Supply Chain)
Moderne Business Process Services bieten spezialisierte Unterstützung in branchenspezifischen Bereichen an – beispielsweise Leistungs- und Schadensmanagement oder Revenue Cycle im Gesundheitswesen, Asset und Wealth Management im Bankwesen, Medikamententests und -entwicklung oder Regulierung und Compliance in den Biowissenschaften, Einzelhandelsanalysen und Auftragsmanagement im Einzelhandel usw.
Ein fundiertes Branchenwissen in Kombination mit der Verfügbarkeit digitaler Assets und Plattformen, welche die Geschwindigkeit der Implementierung beschleunigen, sind entscheidende Faktoren, durch die sich BPO-Anbieter differenzieren.
Generative KI transformiert Business Process Services (BPS) durch die Verbesserung von Effizienz, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit. Generative KI hilft bei der Automatisierung von repetitiven Aufgaben, verbessert die Entscheidungsfindung und den Kundenservice, optimiert Workflows durch die Identifizierung von Engpässen und personalisiert Dienstleistungen auf Basis individueller Kundenbedürfnisse.
Agentische KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die autonom handeln und denken, mit Menschen zusammenarbeiten und sich an veränderte Umgebungen anpassen kann. Im Gegensatz zur traditionellen KI, die oft spezifische Anweisungen für jede einzelne Aufgabe benötigt, kann agentische KI unabhängig komplexe, mehrstufige Probleme durch hochentwickelte Logik und iterative Planung lösen.
Agentische KI transformiert Business Process Services (BPS) grundlegend, indem sie Effizienz, Genauigkeit und Innovationen steigert. Zu den häufigen Anwendungsfällen gehören die Automatisierung komplexer Prozesse, die Verbesserung der Entscheidungsfindung, die Optimierung der Kundenerfahrung durch personalisierte Interaktionen, die Verschlankung der Abläufe und die Unterstützung bei der Mitarbeiterschulung.
Turbulente Zeiten eröffnen mutigen Unternehmen die Chance, sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu verschaffen, indem sie strategische Schritte unternehmen, während andere ihre Investitionen aufschieben. BPO hilft Unternehmen, mit Zuversicht durch Unsicherheiten zu navigieren. Indem Prozesse modernisiert, mit neuen Technologien durchdrungen und Daten unternehmensweit verknüpft werden, ermöglicht modernes BPO den Unternehmen, neue Trends frühzeitig zu erkennen und schnell darauf zu reagieren sowie Wachstumsinitiativen durch gewonnene Effizienz selbst zu finanzieren.
Context Engineering unterstützt BPO-Engagements und die KI-Implementierung, indem es KI-Agenten „kontextbewusst“ macht – so wird sichergestellt, dass sie im Einklang mit den Unternehmenszielen handeln, Fehler wie Halluzinationen reduziert werden, die Bereitstellung beschleunigt wird und menschenzentrierte Ergebnisse in großem Maßstab geliefert werden.
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