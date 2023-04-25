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Business Operations
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MIT ERKENNTNISSEN UND SCHNELLIGKEIT AGIEREN

KI-gestützte Geschäftsprozesse für moderne Unternehmen

Führen Sie mit KI-gestützten Operationen, die Effizienz und Wachstum ermöglichen

KI definiert neu, wie Unternehmen agieren – von der Entscheidungsfindung bis zur Kundenerfahrung. Durch die Einbettung von kontextsensitiver Intelligenz in jeden Workflow helfen wir globalen Marktführern, ihre Abläufe mit KI und Automatisierung neu zu gestalten, um Geschwindigkeit, Mehrwert und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab zu liefern.

Als vertrauenswürdiger Partner einiger der zukunftsorientiertesten Organisationen der Welt bringen wir tiefes Branchenwissen, bewährte Prozessexzellenz und modernste Automatisierung ein, um moderne Betriebsmodelle zu schaffen, die für das KI-Zeitalter bereit sind. Wir verbinden Technologie, Daten und menschliche Erkenntnisse, um Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen, schneller zu reagieren und gestärkt zu wachsen.

Machen Sie KI zu einem Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden – indem Sie die Kraft des Context Engineerings nutzen, um Intelligenz verantwortungsvoll und effektiv zu skalieren.

Führen Sie mit KI-gestützten Operationen, die Effizienz und Wachstum ermöglichen

KI definiert neu, wie Unternehmen funktionieren – von der Entscheidungsfindung bis zur Kundenerfahrung. Wir helfen globalen Führungskräften, Abläufe durch KI und Automatisierung, die Geschwindigkeit, Wert und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab bieten, neu zu gestalten.

Als vertrauenswürdiger Partner einiger der fortschrittlichsten Organisationen der Welt bringen wir tiefgehendes Branchenwissen, bewährte Prozessexzellenz und modernste Automatisierung mit, um moderne Betriebsmodelle für das KI-Zeitalter zu schaffen. Wir verbinden Technologie, Daten und menschliche Erkenntnisse, um Ihrem Unternehmen zu helfen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen, schneller zu reagieren und stärker zu werden.

Machen Sie KI zu einem Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden – indem Sie die Kraft des Context Engineering nutzen, um Intelligenz verantwortungsvoll und effektiv zu skalieren.

>15 %

Umsatzsteigerung pro Transaktion

600 %

schnellere Schadenbearbeitung

900 Mio. USD

Kosteneinsparungen

50 %

schnellere Markteinführung

50 %

schnellere Bestellprozesse

8X ROI

durch intelligente Automatisierung

90 %

Steigerung der Kundenzufriedenheit (CSAT)

Spotlight: Die Angst vor der Zukunft nehmen: Menschen durch kontinuierliches Lernen durch den KI-Wandel führen

KI verändert bereits heute die Arbeit in großem Stil, wovon heute 93 % der Arbeitsplätze betroffen sind. Ganesh Ayyar, President of APJ and Industry Solutions Group bei Cognizant, und Vladimir Lukic, Global Leader of Tech & Digital Advantage Practice bei der BCG, sprechen darüber, den KI-Wandel als Chance zu begreifen, um Menschen, Leistung und Abläufe zu verbessern. Gemeinsam diskutieren sie, warum kontinuierliches Lernen über Schulungsprogramme hinausgehen und in den täglichen Arbeitsablauf integriert werden muss, und warum Führungskräfte darüber entscheiden, ob KI zu Zögern oder Fortschritt führt.

bps
KI IN DER PRAXIS

Wie wir KI heute einsetzen

Wir arbeiten mit visionären Unternehmen zusammen, um Geschäftsabläufe durch Innovationen und eine neue Dimension der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine grundlegend zu verbessern.

FINANZPROZESSE

Berührungslose, intelligente Finanzen in großem Stil ermöglichen

FINANZPROZESSE

Berührungslose, intelligente Finanzen in großem Stil ermöglichen

Unterstützung globaler, berührungsloser Finanzprozesse für einen Premium-Automobilhersteller durch Automatisierung der Rechnungsprüfung, Abrechnung und Compliance durch intelligente Workflows und KI-gestützte Audits. Standardisierte Prozesse reduzieren den manuellen Aufwand, verbessern die Kontrolle und erreichen eine berührungslose Verarbeitung von über 90 %.

Person mit Brille arbeitet am Laptop und prüft Dokumente im Büro

QSR-FRANCHISE-BETRIEB

Verbesserung des Restaurantbetriebs und der Serviceeffizienz durch KI

QSR-FRANCHISE-BETRIEB

Verbesserung des Restaurantbetriebs und der Serviceeffizienz durch KI

Unterstützung eines führenden globalen QSR-Franchise-Betreibers mit einem GenAI-gestützten Agent-Assist-Ökosystem, das Echtzeit-Anleitungen, automatisierte Zusammenfassungen und simulationsbasiertes Training ermöglicht. Durch die Optimierung von Support-Interaktionen und die Steigerung der Agenten-Effektivität reduziert die Lösung die Ausfallzeiten von Restaurants erheblich – Verkürzung der Bearbeitungszeit um über 24 %, Steigerung der Erstlösungsrate um mehr als 10 % und Erhöhung des CSAT um über 14 %.

KI-gestützter Roboter serviert Essen in einem modernen Restaurant.

ADTECH & DIGITALE WERBUNG

Hervorragende Datenqualität für sicherere, relevantere Werbeanzeigen mit HITL erzielen

ADTECH & DIGITALE WERBUNG

Hervorragende Datenqualität für sicherere, relevantere Werbeanzeigen mit HITL erzielen

Unterstützung eines der weltweit größten Online-Werbenetzwerke mit HITL-Validierung (Human-in-the-Loop) für die Anzeigenerstellung und -platzierung. Durch die Annotation von Millionen von Werbemitteln und Landingpages sowie die Durchsetzung von Richtlinien zur Markensicherheit halten wir eine Datenqualität von 99,9 % aufrecht – und stärken so die Anzeigenrelevanz, die Nutzersicherheit und das Vertrauen der Werbetreibenden.

Eine Frau arbeitet am Desktop-Bildschirm

CONTENT-MANAGEMENT

KI-Genauigkeitsschub für sicherere Content-Erlebnisse

CONTENT-MANAGEMENT

KI-Genauigkeitsschub für sicherere Content-Erlebnisse

Unterstützung einer der führenden Video-Sharing-Plattformen bei der intelligenten Verwaltung von Inhalten zur Steigerung der Nutzerakzeptanz und des Engagements mithilfe von HITL und RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) – wodurch die Entscheidungsfindung des Kern-Klassifikators um 10–15 % gesteigert wurde. Unsere RAG-basierten Richtlinien-Copiloten steigern die Effizienz der menschlichen Überprüfung um bis zu 30 %.

Ein Mann arbeitet am Desktop-Bildschirm

FINANZANALYSE

Automatisierung komplexer Finanzanalysen für schnellere und präzisere Erkenntnisse

FINANZANALYSE

Automatisierung komplexer Finanzanalysen für schnellere und präzisere Erkenntnisse

Transformation der Finanzanalyse mit einer agentischen, KI-gestützten Lösung für einen schnelleren Analysezyklus, höhere Ergebnispräzision und eine geringere kognitive Belastung der Analysten.

Die Hände einer Person tippen auf einer Tastatur, was auf aktive Arbeit im modernen Büro hindeutet

MARKTFORSCHUNG

Automatisierung von Medien- und Marken-Intelligence für gesteigerten Absatz

MARKTFORSCHUNG

Automatisierung von Medien- und Marken-Intelligence für gesteigerten Absatz

GenAI-Lösung für Brand Intelligence, die das Scannen von Medien- und Social-Media-Kanälen nach Marken- und Produktstimmungen automatisiert, analysiert und schnell fundierte Erkenntnisse für Vertriebs- und Marketingkampagnen liefert.

Lupe hebt digitale Datendiagramme vor einem leuchtenden Analysehintergrund hervor

BPS und Automatisierungsdienste

Als Partner für Geschäftsabläufe einiger der größten digitalen Vorreiter der Welt agieren wir an vorderster Front des Neuen. Wir kombinieren unsere ausgeprägte Expertise in der Entwicklung moderner Betriebsmodelle mit Branchenkompetenz und unserer Führungsrolle bei prozess- und KI-gestützter Automatisierung. Das Ergebnis: intelligentere, schnellere und anpassungsfähigere Abläufe, die Ihren Geschäftsbetrieb dabei unterstützen, relevant zu bleiben und erfolgreich zu sein.

KI

KI-Business-Beschleuniger (AI Business Accelerators)
Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Automatisierung mithilfe unserer vorkonfigurierten Lösungen für Geschäftsprozesse.

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KI-Training

Dienste für KI-Trainingsdaten (AI Training Data Services)
Erstellen und skalieren Sie Unternehmens-KI mit qualitativ hochwertigen, multimodalen Daten und „Human-in-the-Loop“-Genauigkeit.

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Unternehmen

Business Operations zur Beschleunigung der Skalierung
Skalieren Sie digital native Start-ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

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cognizant-neuro

Cognizant Neuro® Business Processes
Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung von Automatisierungen, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und erzielen Sie schneller Renditen.

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Mitarbeitererlebnis (Employee Experience)

Mitarbeitererlebnis (Employee Experience)
Steigern Sie die Produktivität und liefern Sie personalisierte Mitarbeitererlebnisse im großen Maßstab unter Nutzung von KI.

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Finanzen

Finanz- und Rechnungswesen
Generieren Sie neue geschäftliche Werte im Finanz- und Rechnungswesen durch intelligente Entscheidungsfindung und Prozessautomatisierung.

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Geodatenprozesse (Geospatial Operations)

Geodatenprozesse (Geospatial Operations)
Erfassen, analysieren und nutzen Sie Standortdaten mit höchster Präzision – für fundierte strategische Entscheidungen, operative Effizienz und verbesserte Kundenerlebnisse.

Mehr erfahren
Intelligente Automatisierung

Intelligente Automatisierung (Intelligent Automation)
Erschließen Sie hohe Leistung und Kosteneinsparungen mit KI-gestützten digitalen Plattformen und Prozesskompetenz.

Mehr erfahren
Marketing

Marketingprozesse (Marketing Operations)
Steigern Sie Geschwindigkeit, Reichweite sowie Wirkung und maximieren Sie den Marketing-ROI mit der Kraft der KI.

Mehr erfahren
Marketing

Omnichannel-Kundenbetreuung (Omnichannel Customer Care)
Bieten Sie ein intuitives, personalisiertes und nahtloses Kundenerlebnis mit KI-gestützten Lösungen.

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Kundenbetreuung
Sicherheit
Vertrauen und Sicherheit (Trust & Safety)

Erkennen, verhindern und bekämpfen Sie Betrug und schädliche Verhaltensweisen online – gestützt auf die Kombination aus menschlicher Expertise und KI-Systemen.

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Ziel-Symbol

Banken und Finanzdienstleistungen
Generieren Sie Wachstum, indem Sie intuitive Erlebnisse, beispiellose Effizienz sowie Innovationen vorantreiben – gestützt auf die Leistung der KI.

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Kommentar-Symbol

Kapitalmärkte
Verbessern Sie die Erlebnisse für Anleger, steigern Sie die Prozesseffizienz und optimieren Sie das Risikomanagement mithilfe von KI.

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Uhr-Symbol

Telekommunikation, Medien und Technologie (CMT)
Erschließen und skalieren Sie neue Einnahmequellen mit KI und erbringen Sie Dienstleistungen effizienter.

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Netzwerk-Symbol

Gesundheitswesen
Nutzen Sie KI-gestützte Abläufe im Gesundheitswesen für nachhaltiges Wachstum, bessere Erfahrungen und bahnbrechende Effizienz.

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Ideen-Symbol

Healthcare BPaaS (Business Process as a Service)
Optimieren Sie die Abläufe von Krankenversicherungsplänen mit vorintegrierten Technologielösungen und bewährten Prozessen.

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Ideen-Symbol

Versicherungswesen
Bearbeiten Sie Anträge und Schadensfälle schneller, reduzieren Sie Fehler und steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch den Einsatz von KI und modernen Geschäftsabläufen.

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Ideen-Symbol

Life Sciences
Beschleunigen Sie Erkenntnisse, fördern Sie kundenorientierte Innovationen und steigern Sie die Effizienz mit KI-gestützten Lösungen.

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Fertigung

Fertigung (Manufacturing)
Beschleunigen Sie die Produktion, steigern Sie die Effizienz und verbessern Sie die Qualität durch KI-basierte Lösungen und moderne Geschäftsabläufe.

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Hypothekenprozesse (Mortgage Operations)

Hypothekenprozesse (Mortgage Operations)
Modernisieren Sie die Abwicklung von Hypotheken und senken Sie gleichzeitig die Kosten – mit Cognizant als Ihrem KI-gestützten, NMLS-lizenzierten Outsourcing-Partner für Hypotheken.

Mehr erfahren
Einzelhandel

Einzelhandel (Retail)
Bieten Sie KI-basierte Einkaufserlebnisse, um die Kundenbindung zu stärken, den Filialbetrieb zu modernisieren und den Umsatz zu steigern.

Mehr erfahren
Transport

Transport und Logistik
Liefern Sie schneller dank KI-basiert optimierter Routenplanung, prädiktiver Wartung (Predictive Maintenance) und intelligentem Bestandsmanagement.

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Reisen

Reise und Gastgewerbe
Bieten Sie außergewöhnliche, KI-basierte Omnichannel-Erlebnisse, welche die Kundenbindung stärken und das Umsatzwachstum unterstützen.

Mehr erfahren
Versorgungsunternehmen

Versorgungsunternehmen (Utilities)
Liefern Sie sichere, effiziente und zuverlässige Energie – mit KI-integrierten Geschäftsabläufen, fundierten Daten und menschlichem Scharfsinn.

Mehr erfahren

Einen neuen Fahrplan für Wachstum navigieren

Wirtschaftsführer diskutieren über vier Bereiche, in denen tektonische Verschiebungen stattfinden: Organisation und Menschen, Experimentieren für Innovationen und neue Einnahmequellen, Partnerschafts-Ökosysteme und der Aufbau dynamischer Prozesse mit KI.

Einblicke

WHITEPAPER

Die KI-Geschwindigkeitslücke bewältigen: Eine neue Architektur für KI-Operationen

Analysieren Sie agentische KI, stellen Sie sich den Herausforderungen bei der Implementierung und entdecken Sie in dieser dreiteiligen Whitepaper-Serie eine pragmatische Blaupause zur skalierten Bereitstellung von agentischer KI für messbare Ergebnisse.

Mehr erfahren
Abstraktes Bild von violetten Blöcken

WHITEPAPER

Bestärkung vor Autonomie

Dieses Whitepaper, das von Führungskräften von Cognizant und unserem strategischen Partner und Kunden Venbrook verfasst wurde, untersucht strategische Ansätze zur KI-Autonomie in der Versicherungsbranche.

Mehr erfahren
Abstraktes Bild eines Netzwerks verbundener blauer LED-Leuchten auf einer digitalen Platine

WHITEPAPER

Von der Reaktion zur Neuerfindung: Vertrauen und Sicherheit im Gaming neu definieren

Mit über 3,5 Milliarden Spielern weltweit überdenkt die Branche den Bereich Vertrauen und Sicherheit (Trust & Safety, T&S), um wachsende Bedrohungen wie Belästigung, Fehlinformationen und KI-Deepfakes zu bekämpfen. Dieser Wandel unterstreicht die doppelten Auswirkungen von KI, die Herausforderungen der Moderation und die wachsende Bedeutung von strategischem Outsourcing für die Schaffung sicherer, authentischer Gaming-Erlebnisse.

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Details der Blätter einer Agave attenuata-Sukkulente

KI-TRAINING

Die Zukunft in einer fahrerlosen Welt kartieren

Hochauflösendes Mapping ist ein entscheidender Faktor für die Schaffung einer fahrerlosen Welt mit autonomen Fahrzeugen. Hier ist ein tiefer Einblick in die Daten, die hochauflösende Karten speisen.

Mehr erfahren
Verfolgung der Details von schnell fahrenden Autos auf der Straße.

WHITEPAPER

Revolutionierung der Schadenbearbeitung durch agentische KI

Erfahren Sie, wie wir agentische KI einsetzen, um eine der dringendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen anzugehen.

Mehr erfahren
Blick in einen langen Raum, der in blaues Licht und digitale Flecken getaucht ist

WHITEPAPER

Der Unternehmensleitfaden für agentische KI

Erkunden Sie den Weg von Proof-of-Concepts bis zur produktionsreifen, unternehmensweiten Transformation durch agentische KI.

Mehr erfahren
Eine Frau betrachtet ein digitales Bildschirm-Display

EINBLICKE

Jetzt ist die Zeit, Strategien zur Betrugsprävention zu stärken

Der Anstieg der Finanzkriminalität bietet die perfekte Gelegenheit, Strategien zur Betrugsprävention maßgeblich zu transformieren und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.

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Ein digitales Schloss-Symbol über einer Kreditkarte

WHITEPAPER

GenAI in Geschäftsabläufen

GenAI steht für eine Konvergenz menschlicher und maschineller Intelligenz, die zu beispiellosen Möglichkeiten in verschiedenen Branchen führt, welche in diesem Whitepaper untersucht werden.

Mehr erfahren
Mann nutzt KI-Telefon, möglicherweise für eine Chatbot-Assistenten-Unterhaltung
Cognizant in Everest Groups Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader ausgezeichnet

Unser einheitliches Modell zur Marketingbereitstellung, Cognizant Moment, KI-gestützte Kampagnen-Tools, Neuro AI-Innovationen und starke Ökosystem-Partnerschaften zeichnen uns aus.

Gesamten Bericht lesen Analysten-Zitat
Cognizant in Everest Groups B2B Sales Service PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader ausgezeichnet
Everest Group zeichnet Cognizant im Agentic Process Automation (APA) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader aus

Unsere Cognizant Neuro® AI Suite, End-to-End-Automatisierungsexpertise und Ökosystem-Partnerschaften haben uns den entscheidenden Vorsprung verschafft.

Gesamten Bericht lesen Analysten-Zitat
Everest Group zeichnet Cognizant im Agentic Process Automation (APA) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader aus
Cognizant in Everest Groups Healthcare CXM Intelligent Operations PEAK Matrix® 2026 als Leader ausgezeichnet

Die Cognizant® Autonomous Customer Engagement-Lösungen, unterstützt durch KI-Agenten und automatisierte Qualitätssicherung, gepaart mit unserer Omnichannel-Bereitstellung und beständigen Leistung über Kostenträgersegmente hinweg, heben uns von der Masse ab.

Bericht lesen Analysten-Zitat
Cognizant in Everest Groups Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als Major Contender und Star Performer ausgezeichnet
Cognizant im Procurement Transformation NEAT Report 2025 von NelsonHall als Leader ausgezeichnet

Cognizant wurde in der NelsonHall NEAT-Bewertung für die Modernisierung des Beschaffungswesens als Leader ausgezeichnet.

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Cognizant im Procurement Transformation NEAT Report 2025 von NelsonHall als Leader ausgezeichnet
Cognizant im Everest Group Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader ausgezeichnet

Die Stärken von Cognizant im Bereich Finanzkriminalität und Compliance wurden von der Everest Group anerkannt.

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Cognizant im Everest Group Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader ausgezeichnet
Cognizant im ISG Provider Lens™ 2025 für Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services als Leader ausgezeichnet

Cognizant wurde in dieser Bewertung in allen vier Quadranten – Invoice to Pay, Order to Cash, R2R & Tax Services sowie FP&A – als Leader ausgezeichnet.

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Cognizant im ISG Provider Lens™ 2025 für Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services als Leader ausgezeichnet
Cognizant als Horizon 3 Market Leader im HFS-Bericht „The Best Service Providers for Commercial Banks 2025“ ausgezeichnet

Cognizant wurde von HFS als Horizon 3 Market Leader eingestuft, da das Unternehmen Wachstum vorantreibt und durch Ökosystem-Transformationen neue Wertquellen erschließt.

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Die besten Serviceanbieter für Geschäftsbanken, 2025
Cognizant im Everest Group L&A Insurance BPS and TPA PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader und Star Performer ausgezeichnet

Die Lebens- und Rentenversicherungsbranche (L&A) entwickelt sich rasant, und die Fähigkeiten von Cognizant in diesem Bereich werden sehr geschätzt.

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PEAK Matrix Star Performer
Cognizant als Spitzenreiter (Front-Runner) bei der Operationalisierung generativer KI für Krankenversicherer ausgezeichnet

Generative KI transformiert die Krankenversicherungsbranche, und die Fähigkeiten von Cognizant wurden von der Everest Group anerkannt.

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Operationalisierung generativer KI im Gesundheitswesen
Cognizant im Everest Group Post-Approval Pharmacovigilance (PV) Operations PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader ausgezeichnet

Cognizant wurde von der Everest Group als Leader im Bereich der Post-Approval-Pharmakovigilanz ausgezeichnet.

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PEAK Matrix Post-Pharmacovigilance Operations
Cognizant im Everest Group Intelligent Process Automation Solutions PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader ausgezeichnet

Die Stärken von Cognizant im Bereich Intelligent Process Automation (IPA) wurden von der Everest Group anerkannt.

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PEAK Matrix Intelligent Process Automation
Die Everest Group zeichnete Cognizant im Marketing Services PEAK Matrix Assessment 2025 als Leader aus

Cognizant wurde von der Everest Group® für seine Fähigkeiten im Bereich Marketing-Dienstleistungen ausgezeichnet.

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Everest Group Marketing Services
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Kurzleitfaden für Business Process Services und Business Process as a Service

Business Process Outsourcing (BPO) hat sich erheblich von einer reinen Kostensparmaßnahme zu einem Innovationstreiber entwickelt. Es umfasst nun Prozessexzellenz, KI, Automatisierung und geschäftskritische Ergebnisse. Aufgrund dieser Fortschritte und neuer Vertragsmechanismen wird es heute oft als Business Process Services (BPS) oder Modern Business Operations bezeichnet.

BPO bezeichnet die Übertragung der Verantwortung für einen bestimmten Unternehmens-Workflow oder Prozess an einen Business-Services-Anbieter. Der Anbieter verwaltet die Mitarbeiter, Technologien und Ressourcen, die am Prozess beteiligt sind, und ist für die Lieferung der Geschäftsergebnisse verantwortlich. Ursprünglich wurde BPO zur Kostensenkung durch Lohnarbitrage eingesetzt. Moderne BPO-Dienste nutzen intensiv Technologien und Daten, um bessere Ergebnisse zu liefern – schneller und zu geringeren Kosten. Anbieter setzen Technologien wie Automatisierung und KI, neue Talentmodelle, Umstrukturierungen sowie Daten- und Prozessvereinfachung ein, um Innovationen zu unterstützen und profitables Wachstum zu beschleunigen.

Moderne BPO-Services basieren auf einem gemeinsamen Ziel von Anbieter und Kunde, wobei Verträge oft Aspekte der Risikoteilung, ergebnisbasierte Preisgestaltung und gemeinsame Go-to-Market-Modelle beinhalten.

BPS ist ein umfassenderer Begriff, der BPO einschließt. Oft verwendet, um den Begriff „Outsourcing“ zu vermeiden – welcher in der Vergangenheit bei Käufern von operativen Dienstleistungen eine gewisse Besorgnis auslöste –, umfasst BPS Prozessoptimierung, Managed Services und Beratungsdienste, die nicht mit einem Personalübergang zum Anbieter verbunden sind. Die Natur des Business Process Outsourcing und der Business Process Services hat sich in den letzten mehr als 10 Jahren weiterentwickelt. Führende Anbieter bringen als Partner heute einen erheblichen Mehrwert für profitables, nachhaltiges Wachstum anstelle von bloßer Kostensenkung.

Moderne Geschäftsabläufe (Modern Business Operations) nutzen modernste Technologien, Daten, Talente und kollaborative Ökosysteme, um Innovationen voranzutreiben, operative Effizienz zu erreichen und einem breiten Spektrum von Stakeholdern in einer sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft einen Mehrwert zu bieten. Sie basieren auf Einfachheit, Flexibilität, Kreativität und Kosteneffizienz und können in hoher Geschwindigkeit Wirkung erzielen.

BPaaS ist eine Form von BPO, die über ein Cloud-Service-Modell bereitgestellt wird. BPaaS ist mit anderen Services, einschließlich SaaS, PaaS und IaaS, verbunden und vollständig konfigurierbar. BPaaS stellt Unternehmen die benötigten Mitarbeiter, Prozesse und Technologien zur Verfügung, um als Pay-per-Use-Service zu arbeiten, indem die Verfügbarkeit und Effizienz eines Cloud-basierten Systems genutzt werden. Dieser Ansatz für den operativen Betrieb senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) erheblich, da eine On-Demand-Lösung bereitgestellt wird, die auf den tatsächlich benötigten Services basiert, anstatt ein Komplettpaket zu kaufen, das an eine einzige Anwendung gebunden ist.

BPaaS hält Unternehmen im Einklang mit Best Practices der Branche und technologischen Fortschritten. Zudem können Unternehmen in Spitzenzeiten die Service-Level für Geschäftsprozesse einfach hochskalieren und neue Produkte sowie Dienstleistungen durch die einzigartige betriebliche Flexibilität und Agilität von BPaaS schneller auf den Markt bringen.

Moderne Services für das Business Process Outsourcing bieten zahlreiche Vorteile, die von Prozessneugestaltung und der Vereinfachung von Betriebsmodellen über Flexibilität, Resilienz, Geschwindigkeit und Innovation bis hin zu direkten Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn reichen. Zum Beispiel:

  • Gesteigerter Umsatz pro Transaktion durch die Integration von KI in Bestellsysteme für die Warenkorbanalyse
  • Verbesserte Kunden- und Mitarbeitererlebnisse durch den Einsatz von Design Thinking in der Prozessneugestaltung sowie Multi-Channel-Support – einschließlich Chat, Telefon, Social Media, E-Mail, Daten und durch Analysen erweiterte Prozesse zur Erhöhung der Lösungsgeschwindigkeit
  • Gesteigerte Profitabilität durch Kostensenkung
  • Gesteigerte Produktivität durch Technologie, Daten und Prozessneugestaltung
  • Schnellere Markteinführung neuer Dienste durch spezielle Unterstützung, die Unternehmen hilft, neue Ideen zu testen, zu iterieren und zu skalieren
  • Fortschritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft durch Vereinfachung und die Integration von Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepten in die Abläufe
  • Zugang zu qualifizierten Experten und modernen Betriebsprinzipien
  • Vernetzung mit anderen Anbietern innerhalb eines spezifischen Ökosystems sowie bereichsübergreifender Austausch von Innovationen
  • Zugang zu Fähigkeiten in aufstrebenden Technologiebereichen wie KI und generativer KI

BPO und BPS können die Prozesseffizienz durch den Zugang zu Best-in-Class-Expertise, Technologien und Ressourcen verbessern, die eine bessere Geschäftsleistung fördern und Ihnen bei der Skalierung helfen. Technologien wie KI und Automatisierung können mühsame Aufgaben beseitigen und Risiken reduzieren, während sie gleichzeitig die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung verbessern. Da Prozesse branchenspezifisch sind, haben Anbieter, die sich auf Ihre Branche spezialisiert haben, ihre Betriebsabläufe optimiert, um viele Kunden optimal zu unterstützen.

Im Kontext von Prozessen wird die Automatisierung in Kombination mit Prozessneugestaltung und künstlicher Intelligenz – KI und generativer KI – oft als Intelligent Process Automation (IPA) bezeichnet. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen von IPA gehört die Ermöglichung einer durchgängigen Sicht auf Unternehmensprozesse über Silos hinweg – durch die Vernetzung von Daten, Erkenntnissen und Menschen zur Verbesserung von Geschäftsergebnissen.

BPO-Anbieter nutzen Automatisierung in Verbindung mit Analytik und KI, um Kosten zu senken und die Customer sowie Employee Journeys deutlich zu verbessern.

Ja. Während das traditionelle BPO meist Back-Office-Prozesse unterstützt, decken moderne BPO-Services sowohl kritische als auch nicht-kritische Prozesse ab. Beispiele sind:

  • Finanz- und Rechnungswesen
  • Marketing- und Vertriebsabläufe
  • Mitarbeitererlebnis (Employee Experience)
  • Kundenbetreuung (Customer Care)
  • Personalwesen (HR)
  • Lieferkette (Supply Chain)

Moderne Business Process Services bieten spezialisierte Unterstützung in branchenspezifischen Bereichen an – beispielsweise Leistungs- und Schadensmanagement oder Revenue Cycle im Gesundheitswesen, Asset und Wealth Management im Bankwesen, Medikamententests und -entwicklung oder Regulierung und Compliance in den Biowissenschaften, Einzelhandelsanalysen und Auftragsmanagement im Einzelhandel usw.

Ein fundiertes Branchenwissen in Kombination mit der Verfügbarkeit digitaler Assets und Plattformen, welche die Geschwindigkeit der Implementierung beschleunigen, sind entscheidende Faktoren, durch die sich BPO-Anbieter differenzieren.

Generative KI transformiert Business Process Services (BPS) durch die Verbesserung von Effizienz, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit. Generative KI hilft bei der Automatisierung von repetitiven Aufgaben, verbessert die Entscheidungsfindung und den Kundenservice, optimiert Workflows durch die Identifizierung von Engpässen und personalisiert Dienstleistungen auf Basis individueller Kundenbedürfnisse.

Agentische KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die autonom handeln und denken, mit Menschen zusammenarbeiten und sich an veränderte Umgebungen anpassen kann. Im Gegensatz zur traditionellen KI, die oft spezifische Anweisungen für jede einzelne Aufgabe benötigt, kann agentische KI unabhängig komplexe, mehrstufige Probleme durch hochentwickelte Logik und iterative Planung lösen.

Agentische KI transformiert Business Process Services (BPS) grundlegend, indem sie Effizienz, Genauigkeit und Innovationen steigert. Zu den häufigen Anwendungsfällen gehören die Automatisierung komplexer Prozesse, die Verbesserung der Entscheidungsfindung, die Optimierung der Kundenerfahrung durch personalisierte Interaktionen, die Verschlankung der Abläufe und die Unterstützung bei der Mitarbeiterschulung.

Turbulente Zeiten eröffnen mutigen Unternehmen die Chance, sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu verschaffen, indem sie strategische Schritte unternehmen, während andere ihre Investitionen aufschieben. BPO hilft Unternehmen, mit Zuversicht durch Unsicherheiten zu navigieren. Indem Prozesse modernisiert, mit neuen Technologien durchdrungen und Daten unternehmensweit verknüpft werden, ermöglicht modernes BPO den Unternehmen, neue Trends frühzeitig zu erkennen und schnell darauf zu reagieren sowie Wachstumsinitiativen durch gewonnene Effizienz selbst zu finanzieren.

Context Engineering unterstützt BPO-Engagements und die KI-Implementierung, indem es KI-Agenten „kontextbewusst“ macht – so wird sichergestellt, dass sie im Einklang mit den Unternehmenszielen handeln, Fehler wie Halluzinationen reduziert werden, die Bereitstellung beschleunigt wird und menschenzentrierte Ergebnisse in großem Maßstab geliefert werden.

Machen Sie den ersten Schritt

Um darüber zu sprechen, wie Business Process Services und Automatisierung bahnbrechende Ergebnisse für Ihr Unternehmen liefern können, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

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