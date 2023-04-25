Intelligente Produkte

Alle intelligenten Produkte und Plattformen sind auf adaptives Datenmanagement und -analysen in Echtzeit angewiesen. Wir unterstützen Mobilfunk- und Kabelnetzbetreiber dabei, Architekturtransformationen durch softwaredefinierte, Cloud- und Edge-native Lösungen voranzutreiben und so mehr Agilität und Einblicke zu erhalten. Durch Partnerschaften mit Technologieunternehmen, Konzernen und Flottenbetreibern ermöglichen wir Anwendungsfälle, die auf einer zuverlässigen Konnektivität basieren. Ganz gleich, ob es sich um die Modernisierung der Infrastruktur oder die Einführung virtualisierter Services handelt, wir ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, eine intelligentere Orchestrierung und Echtzeitleistung in großem Maßstab.

So schaffen wir einen Mehrwert:

Zukunftssichere Infrastruktur

Cloud-native Netzwerkarchitektur und Microservices

Private 5G, Open RAN und Network Slicing

SDN/NFV für Virtualisierung und dynamische Skalierung

Integrationen von Hyperscalern und Telekommunikationsplattformen (AWS, Azure usw.)

Echtzeitdaten und -kontrolle

Edge-Enablement und Design mit extrem niedriger Latenz

KI-gestützte Traffic-Optimierung und intelligente Orchestrierung

Network-as-a-Service-Modelle für Agilität und Kosteneffizienz

Mit Cognizant Neuro® Edge bringen wir Echtzeit-Entscheidungsfindung an den Netzwerkrand

Sichere, skalierbare Ökosysteme