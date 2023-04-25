SAP-Dienste

"Ich danke Ihnen für einen erfolgreichen Go-Live und einen unglaublich geschmeidigen und störungsfreien Übergang zu dem neuen System. Ich bewundere Ihre kollektive Kompetenz hinsichtlich Systemen und SAP, Ihre unglaubliche Ausdauer, Ihre Beharrlichkeit trotz vieler, vieler Hindernisse, die sich uns in den Weg stellten, und Ihr verantwortungsvolles Vorgehen bei dem bestmöglich und umfassend geplanten sowie mängelfrei ausgeführten grossen IT-Projekt, an dem ich jemals beteiligt war. Eine erfolgreiche, reibungslose Implementierung wie diese erlebt man nicht jeden Tag."



- Chief Information Officer, Anbieter spezieller Medizinprodukte aus den USA

