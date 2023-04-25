Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Engineering mit der Geschwindigkeit von KI. Intelligentere Entwicklung.
Schnellere Innovationen.

Die Gewinnerunternehmen von heute sind diejenigen, die neue Ideen schneller bereitstellen können. Dennoch haben die meisten Teams immer noch mit verworrenen Tech-Stacks, isolierter Arbeit und Überraschungen bei der Bereitstellung zu kämpfen. Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre Innovationszyklen beschleunigen. Aus diesem Grund haben wir Flowsource™ entwickelt, eine KI-gestützte, einheitliche Full-Stack-Plattform, die die nächste Generation des Engineering einläutet. Sie ermöglicht schnellere Innovationen durch die Einbindung generativer KI in wichtige Phasen des Softwareentwicklungszyklus (SDLC), sodass sich Entwickler:innen auf umfangreiche Funktionen und außergewöhnliche Benutzererlebnisse konzentrieren können. Die Cognizant Flowsource-Plattform wurde entwickelt, um Struktur in komplexe Vorgänge zu bringen und moderne Engineering-Funktionen im gesamten Unternehmen zu skalieren. Sie bietet eine sichere, kontrollierte Grundlage für Innovation. Durch die Integration und Automatisierung von Workflows mit führenden Frameworks, Vorlagen und Tools im gesamten Entwicklungslebenszyklus liefert Flowsource schnell hochwertigen Code, begrenzt Sicherheits- und Compliance-Risiken, erhöht die Transparenz und verbessert das Erlebnis von Entwickler:innen.

Mehr als Produktivität sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil

Mit Flowsource können Unternehmen das transformative Potenzial generativer KI nutzen, um die Produktivität, Geschwindigkeit und Qualität ihrer Softwareentwicklungsprozesse zu steigern.

Integrierte KI-Copiloten und -Agenten zur Aufgabenunterstützung und Automatisierung
Umfangreiche Bibliothek mit Eingabe­auf­forderungs­vorlagen für Entwicklungs­auf­gaben
Generative Dokumentation und automatisierte Bauteilvorlagen
Automatisierte Sicherheits­über­prü­fungen, Qualitäts- und Compliance-Checks
Erklärbarkeit des Codes
Wissenssuche und -management

Hauptvorteile der Plattform

Erweiterte Intelligenz

Mit Flowsource können Unternehmen das transformative Potenzial generativer KI nutzen, um die Produktivität, Geschwindigkeit und Qualität ihrer Softwareentwicklungsprozesse zu steigern.

Self-Service, vorlagen­basiert

Die Self-Service-Bereitstellung mit wiederverwendbaren Vorlagen optimiert Arbeitsabläufe. Drop-in-Module, Promptbibliotheken und speziell trainierte Agenten sorgen für Flexibilität und Konsistenz.

Automatisierte Qualitätssicherung

Automatisierte Sicherheitsüberprüfungen und Konformitätsprüfungen gewährleisten die Einhaltung von Standards, während generative Komponententests, die Erklärbarkeit des Codes und Qualitätssicherung vor dem Deployment die Belastbarkeit fördern und sicherere Releases gewährleisten.

Jede Rolle – eine Plattform

Flowsource unterstützt das gesamte Team – es hilft Produktmanagern beim Skizzieren von Storys, Architekten beim Modellieren von Mustern und Entwicklern mit Live-Unterstützung beim Programmieren.

Einstellungssymbol

Arbeiten Sie mit uns zusammen

Führend in der modernen Technologie

Expert:innen für skalierte Systeme und Betriebs­abläufe mit tiefgreifendem Branchen­wissen.

An der Spitze der Gen-KI und Auto­matisierung

Umfangreiche Erfahrung in der Integration mo­dernster Technologien in Unter­nehmens­abläufe.

Förderung der internen Einführung von Flowsource, um die Plattform kontinuierlich zu verbessern und zu verfeinern.

Erste Schritte mit Cognizant Flowsource

Revolutionieren Sie Ihre Software­entwicklung mit Cognizant Flowsource und nutzen Sie gene­rative KI und Auto­matisierung, um Inno­vationen zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern und heraus­ragende digitale Erlebnisse zu schaffen.

Kontakt

Revolutionieren Sie Ihr Software-Engineering mit Cognizant Flowsource neu – unterstützt durch generative KI und Automatisierung. Beschleunigen Sie Innovationen, steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie eine außergewöhnliche Kundenerfahrung.

Um eine Demo anzufordern und zu erfahren, wie Ihr Unternehmen von Flowsource profitieren kann, geben Sie bitte unten Ihre Kontaktdaten ein.

