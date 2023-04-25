Engineering mit der Geschwindigkeit von KI. Intelligentere Entwicklung.

Schnellere Innovationen. Die Gewinnerunternehmen von heute sind diejenigen, die neue Ideen schneller bereitstellen können. Dennoch haben die meisten Teams immer noch mit verworrenen Tech-Stacks, isolierter Arbeit und Überraschungen bei der Bereitstellung zu kämpfen. Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre Innovationszyklen beschleunigen. Aus diesem Grund haben wir Flowsource™ entwickelt, eine KI-gestützte, einheitliche Full-Stack-Plattform, die die nächste Generation des Engineering einläutet. Sie ermöglicht schnellere Innovationen durch die Einbindung generativer KI in wichtige Phasen des Softwareentwicklungszyklus (SDLC), sodass sich Entwickler:innen auf umfangreiche Funktionen und außergewöhnliche Benutzererlebnisse konzentrieren können. Die Cognizant Flowsource-Plattform wurde entwickelt, um Struktur in komplexe Vorgänge zu bringen und moderne Engineering-Funktionen im gesamten Unternehmen zu skalieren. Sie bietet eine sichere, kontrollierte Grundlage für Innovation. Durch die Integration und Automatisierung von Workflows mit führenden Frameworks, Vorlagen und Tools im gesamten Entwicklungslebenszyklus liefert Flowsource schnell hochwertigen Code, begrenzt Sicherheits- und Compliance-Risiken, erhöht die Transparenz und verbessert das Erlebnis von Entwickler:innen.