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Agentische KI entwickeln und skalieren
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Höhere Unternehmensleistung durch die umfassende Einführung agentischer KI

Autonome KI bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Arbeitsweise und Wertschöpfung grundlegend neu zu gestalten, indem sie die Grenzen der intelligenten Kapazitäten aufhebt. Agentenbasierte Systeme werden schon bald rund um die Uhr autonom arbeiten können, sodass Unternehmensverantwortliche in der Lage sind, die Leistung zu steigern und Ziele zu erreichen, die bisher unerreichbar waren.

Ergebnisse im Bereich agentischer KI, die Unternehmenskunden dank uns erzielt haben

BRITISCHES FINANZUNTERNEHMEN

300 %

Anstieg der Erstgenehmigung von Inhalten

Zyklusverkürzung von vier Wochen auf vier Minuten

ANBIETER IM GESUNDHEITSWESEN

> 90 %

Genauigkeit der Triage im Beschwerde- und Einspruchsprozess

75 % der Mitarbeiter:innen in strategisch wichtigere Programme umbesetzt

VERSICHERUNGEN

98 %

Positives Feedback zur KI-gestützten Automatisierung

Verkürzung der Berichtsentwurfszeit um 24 % und Erreichung von 98 % positivem Feedback

BIOPHARMAZEUTISCHES UNTERNEHMEN

8X

schnellere Auflösung von Anomalien

Einsparung von über 100 Arbeitsstunden und Verbesserung der Datengenauigkeit um 15 %

TELEKOMMUNIKATIONSUNTERNEHMEN

11 Mio. US-Dollar

jährliche Einsparungen mit einem Multi-Agent-Abrechnungssystem

Monatliche Einsparungen von 900.000 US-Dollar und verbesserte Umsatzrealisierung durch schnellere Finanzprozesse

 

GESUNDHEITSWESEN

85 %

Verkürzung der PDE-Verarbeitungszeit

Verkürzung der manuellen Bearbeitungszeit um 85 % bei einer Genauigkeit von 98 %

Entdecken Sie unsere Lösungen

Da KI-Modelle zum zentralen Baustein intelligenter Geschäftsabläufe werden, ist der Kontext das entscheidende Unterscheidungsmerkmal, das dafür sorgt, dass die Ergebnisse im realen Betrieb präzise, sicher und relevant sind. Cognizant kann Ihnen dabei helfen, den agentischen Paradigmenwechsel zu nutzen, um Ihr Unternehmen neu zu gestalten, Ihre Mitarbeiter:innen zu stärken und aus Ihren einzigartigen Kontextressourcen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Unsere agilen, interdisziplinären Teams begleiten Sie auf Ihrem Weg zur Neugestaltung Ihres Unternehmens. Und unsere Context Engineering-Expert:innen stellen sicher, dass agentische Lösungen die nötige Präzision für nachhaltigen ROI und Wettbewerbsvorteil liefern. 

Agent Foundry

Umfassende Transformation der Betriebsabläufe mit KI-Agenten

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Neuro® AI Engineering

Industrialisierung produktionsfähiger agentischer KI

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Neuro® Cybersecurity

Orchestrierung von Cybersicherheit und Compliance

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KI-Sicherheit

Aufbau von Vertrauen in KI durch sichere Produktionsbereitschaft

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Autonome Kundenbindung mit Cognizant

Transformation von Kontaktpunkten mit KI

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Datenservices für das Trainieren von KI

Versorgung der Modelle mit Daten aus verschiedenen Modellen

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Was ist Kontext?

Der Kontext umfasst den Wissens- und Informationsbestand eines Unternehmens – darunter Ziele, Kennzahlen, Rollen, Prozesse, Richtlinien, Einschränkungen und Systeme. Er offenbart, wie Einzelpersonen und Teams zusammenarbeiten, kommunizieren und auf erwartete und unerwartete Herausforderungen reagieren, mit Einschränkungen umgehen und dabei dennoch die Regeln einhalten.

Mithilfe von Kontext können KI-Agenten genaue Entscheidungen treffen, sich an menschlichen Zielen ausrichten, Richtlinien einhalten und sich an Echtzeit-Herausforderungen anpassen, indem LLMs und SLMs mit wichtigen Informationen versorgt werden.

Sehen Sie, wie Ravi Kumar S, CEO von Cognizant, dieses Konzept erörtert.

Wie KI die nächste Generation von Buildern schafft

Begleiten Sie Ravi Kumar S, CEO von Cognizant, und Jay Parikh, Executive Vice President für Core AI bei Microsoft, bei einer eingehenden Betrachtung der KI-getriebenen Transformation der Softwareentwicklung.

Context Engineering und die Zukunft der KI im Unternehmen

Begleiten Sie Ravi Kumar S, CEO von Cognizant, und May Habib, CEO von WRITER, auf ihrer Reise durch die sich wandelnde Welt der agentenbasierten Systeme und der künstlichen Intelligenz in Unternehmen.

Podcast „The Agentic Effect“

Hören Sie im Podcast „The Agentic Effect“, wie Kunden und Branchenvisionäre über konkrete Anwendungen des Ansatzes agentischer KI berichten.

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

Benjamin Larsen, AI Safety Lead, WEF

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

Patricio Salvatore La Rosa, Head of E2E Decision Science, Seed Production Innovation, Bayer | Paul Jarratt, Head of Thought Leadership, Cognizant AI Lab

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

Arumugam Kamaradassan, Head of Automation and AI Industrialization, Cognizant | Deepak Singh, Senior Data Scientist, Cognizant AI Lab

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

Leo S. Mackay, Jr. SVP, Ethics and Enterprise Assurance and Chief Audit Executive of Lockheed Martin

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

Kim Krogh Andersen, Product & Technology Group Executive bei Telstra

Building a trust layer with AI agents

Building a trust layer with AI agents

Krishna Gade, CEO von Fiddler

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

Lisa Bechtold, Global Head of AI Governance bei Zurich Insurance | Amir Banifatemi, Chief Responsible AI Officer von Cognizant

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

Adam Cheyer, VP of AI Experience bei Airbnb und Mitbegründer von Siri | Babak Hodjat, CTO of AI bei Cognizant

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

Adam Cheyer, VP of AI Experience bei Airbnb und Mitbegründer von Siri | Babak Hodjat, CTO of AI bei Cognizant

Kontinuierliche Ausführung ist erreichbar

Kontinuierliche Ausführung ist erreichbar, wenn die Mitarbeitenden über den erforderlichen Kontext, die nötige Übersicht und messbare Leistungsmetriken verfügen. Wir können die Full-Stack-Systeme, -Plattformen, -Modelle und -Tools entwickeln, die Sie benötigen, um KI effektiv zu skalieren und schneller Ergebnisse zu erzielen. Unsere Expert:innen zeigt Ihnen, wie das geht.

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