Autonomes Banking mit der Power fortschrittlicher KI

Die Zukunft des Banking ist jetzt. Wir setzen generative und agentische KI in großem Maßstab um, damit traditionelle Institutionen zu autonomen Unternehmen werden.

Durch den Einsatz proprietärer Plattformen wie Cognizant Neuro® AI und Agent Foundry helfen wir Banken dabei, den Übergang von isolierten Pilotprojekten hin zur Implementierung im Unternehmensmaßstab zu bewältigen. Hierdurch wird die Hyperpersonalisierung der Kundenerfahrung vorangetrieben und eine beispiellose Geschwindigkeit bei den Betriebsabläufen erzielt.