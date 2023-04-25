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Generative und agentische KI im Bankwesen – Technologielösungen

Autonomes Banking mit der Power fortschrittlicher KI

Die Zukunft des Banking ist jetzt. Wir setzen generative und agentische KI in großem Maßstab um, damit traditionelle Institutionen zu autonomen Unternehmen werden.

Durch den Einsatz proprietärer Plattformen wie Cognizant Neuro® AI und Agent Foundry helfen wir Banken dabei, den Übergang von isolierten Pilotprojekten hin zur Implementierung im Unternehmensmaßstab zu bewältigen. Hierdurch wird die Hyperpersonalisierung der Kundenerfahrung vorangetrieben und eine beispiellose Geschwindigkeit bei den Betriebsabläufen erzielt.

TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Die Bereiche des Bankwesens, die wir bedienen

Privat- und Gross­kunden­ge­schäft

Schaffen Sie zukunftssichere Erfahrungen für Firmenkunden und durchgängige Erlebnisse für Privatkunden und ermöglichen Sie so effizientere Betriebs- und Zahlungsprozesse.

Darlehen

Bewahren Sie sich den menschlichen Faktor in Ihrem Darlehnsgeschäft. Erreichen Sie Skalierbarkeit und Stabilität mit automatisierten Front- und Back-Offices, die von IT-Lösungen für Finanz­dienst­leistungen unterstützt werden.

Digitaler Zahlungs­ver­kehr

Modernisieren Sie Kernprozesse mit IT-Services für Banken. Unsere Unternehmensstrategien und -designs helfen Ihnen, den Durchsatz zu steigern und das Risiko- und Betrugsmanagement zu verbessern.

Auszeichnungen

NelsonHall zeichnet Cognizant als einen führenden Anbieter für Core Banking Services aus

Im Rahmen der NEAT-Anbieterbewertung von NelsonHall zeichnete sich Cognizant insgesamt aus und landete in allen Kategorien, einschließlich Prozessautomatisierung sowie KI und Analyse, auf einem führenden Platz.

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NelsonHall zeichnet Cognizant als einen führenden Anbieter für Core Banking Services aus – Auszeichnung
Cognizant beim Banking IT PEAK 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen anerkannt

Banken entscheiden sich für Cognizant wegen unseres beratungsorientierten Ansatzes, unserer Innovationsgeschwindigkeit und unserer KI-gestützten Automatisierung, die darauf abzielen, die Resilienz zu erhöhen, technische Schulden zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen.

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Cognizant beim Banking IT PEAK 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen anerkannt – Auszeichnung
Cognizant unter den Top 2 der NelsonHall NEAT-Marktführer im Bankwesen

Banken, die mit Kostendruck, Kundenfluktuation und Digital-First-Anforderungen konfrontiert sind, setzen für eine KI-gestützte Modernisierung, die betriebswirtschaftlichen Nutzen und Wachstum bringt, an Cognizant.

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Cognizant unter den Top 2 der NelsonHall NEAT-Marktführer im Bankwesen – Auszeichnung

Aktuelle Ideen

Banking in Echtzeit beginnt mit Bezahlung in Echtzeit

So können Banken den Schritt wagen, ohne dass Kernsysteme dabei gestört werden.

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Person sieht sich auf dem Smartphone Kleidungsstücke und ihre Preise an
Leistungsfähigere globale Kapazitätszentren dank des BOTT-Modells

Dieses bewährte Framework sorgt für eine erfolgreiche GCC-Erstellung und einen erfolgreichen Übergang.

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Durch die Fenster eines Bürogebäudes sind mehrere hell erleuchtete Arbeitsplätze im Inneren zu sehen
Wie agentische KI Finanzdienstleistungen revolutionieren wird

Agentische KI wird für moderne Finanzsysteme immer wichtiger.

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Blau leuchtende Glasfaserkabel erzeugen ein fließendes Lichtmuster
RCSA denkt dank generativer KI neu

Wie ein neues Modell einen oft veralteten Prozess mit Details bereichern kann.

Mehr erfahren
Eine Hand hält ein POS-Terminal, während eine Person mit der Uhr am Handgelenk bezahlt
BANKWESEN

Unsere Ansprechpartner:innen

Nageswar Cherukupalli

SVP & BU Head, Financial Services, Banking & Capital Markets and Insurance

Porträtfoto von Nageswar Cherukupalli

Machen Sie den ersten Schritt mit digitalen Banking-Lösungen

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie digitale Banking-Lösungen für Ihr Unternehmen funktionieren können.

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