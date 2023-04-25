Kapitalmärkte

Die Kapitalmarktbranche entwickelt sich rasant weiter, mit mehr Regulierungen, generationsübergreifenden Vermögensübertragungen und steigenden Kundenanforderungen. Unsere Software-Engineering-Expertise, unser Fachwissen und unsere Spitzentechnologie können Ihnen helfen, Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und in diesem Zeitalter der KI-gesteuerten Transformation die Nase vorn zu haben.