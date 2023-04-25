Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3800bb74" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69cec82e" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@8c587a8" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@751d4056" Investor:innen
Kapitalmärkte
Kontakt

Die Kapitalmarktbranche entwickelt sich rasant weiter, mit mehr Regulierungen, generationsübergreifenden Vermögensübertragungen und steigenden Kundenanforderungen. Unsere Software-Engineering-Expertise, unser Fachwissen und unsere Spitzentechnologie können Ihnen helfen, Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und in diesem Zeitalter der KI-gesteuerten Transformation die Nase vorn zu haben.


Innovation

mit Geschwindigkeit, um sich in einer sich schnell wandelnden Branche und einer sich verändernden regulatorischen Landschaft zurechtzufinden.


Modernisieren

durch die Kombination von KI-gestützten Lösungen, Daten und menschlichem Einfallsreichtum, um Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen, die das Unternehmenswachstum fördern.


Optimieren

für eine bessere betriebliche Effizienz, optimierte Prozesse und gesteigerte Rentabilität.

TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Von uns bediente Kapitalmarktsegmente

Anlage- und Vermögens­verwaltung

Unsere hochmodernen Lösungen für die digitale Transformation verbessern die betriebliche Effizienz, die Kundenbindung und die datengestützte Entscheidungsfindung.

Investmentbanking und Wertpapierhandel

Unsere Frameworks und Lösungen tragen dazu bei, Handelsabläufe zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und die Datenanalyse in der gesamten Wertpapierwertschöpfungskette zu optimieren.

Marktinfrastruktur

Wir helfen bei der Modernisierung von Abläufen, indem wir KI-integrierte BPO-Services bereitstellen. Dabei werden Legacy-Anwendungen in moderne Infrastrukturen verwandelt, die den wachsenden Kundenanforderungen gerecht werden.

Wertpapier- und Depotdienst­leistungen

Unsere sicheren, skalierbaren Verwahrungslösungen verbessern den Schutz von Vermögenswerten, optimieren Abwicklungsprozesse und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Depotkund:innen.

Private Equity, Hedgefonds

Unsere fortschrittlichen Analyse- und Automatisierungslösungen verbessern Investitionsstrategien, optimieren die Transaktionsqualität, verbessern das Risikomanagement und optimieren betriebliche Arbeitsabläufe.

Unser Angebot

Anwendungs­dienste

Software ist der Treibstoff für moderne Unternehmen. Wir entwickeln Produkte, die Erkenntnisse gewinnen und die gewünschten Ergebnisse für Sie erzielen.

Erfahren Sie wie
Rationalisierung und Modernisierung von Anwendungen

Während Unternehmen durch Legacy-Technologien in ihrer Zukunftsfähigkeit beeinträchtigt werden, steigert unsere Lösung die Effizienz, beseitigt technische Altlasten und modernisiert Anwendungen.

Mehr erfahren
Quality Engineering

Entwickeln Sie erstklassige Engineering- und Assurance-Standards, damit Änderungen gleich beim ersten Mal korrekt vorgenommen und mit einem sicheren Gefühl veröffentlicht werden können.

Mehr erfahren
Cloud Transformation

Wir kombinieren Cloud-Lösungen, fundiertes Branchenwissen und Partnerschaften, um Ergebnisse zu Förderung von Innovation und Wachstum für Sie zu migrieren, zu integrieren, zu automatisieren, zu verwalten und zu liefern.

Mehr erfahren
Infrastruktur und IT-Betriebsabläufe

Ihre heutige Infrastruktur muss Veränderungen voraussagen können. Wir können dazu beitragen, das Potenzial der Automatisierung und eines softwaredefinierten Rechenzentrums zu maximieren, indem wir ein auf das Geschäft ausgerichtetes Katalogmodell verwenden.

Mehr erfahren
Cyber-Sicherheit

Mit unseren modularen Angeboten, hybriden Bereitstellungsmodellen und KI-gestützten Plattformen erhalten Sie eine komplette Übersicht, um blinde Flecken zu beseitigen sowie Ausfallsicherheit, Wachstum und Innovation zu gewährleisten.

Mehr erfahren
Strategie und Betriebsmodell

Implementieren Sie eine effektive digitale Strategie im Front-, Middle- und Back-Office, um den steigenden Kundensanforderungen gerecht zu werden und digital fertige Produkte und Services bereitzustellen.

Geschäftsprozess-Services

Steigern Sie das Engagement, den Umsatz und schaffen Sie personalisierte Omnichannel-Erfahrungen für Investierende, die das Wachstum fördern – mit BPO-Services für die Kapitalmärkte, die Lösungen mit KI-Integration, Daten und menschlichem Einfallsreichtum kombinieren.

Mehr erfahren
Meritsoft

Rüsten Sie sich für das digitale Zeitalter mit einer Reihe von Technologielösungen, um die Abwicklung nach Geschäftsabschluss zu verwalten, gesetzliche Compliance-Anforderungen zu erfüllen und durchgängige Prozesse zu realisieren.

Mehr erfahren
Cognizant Moment™

Treiben Sie Innovationen mit Big-Data-Erkenntnissen und generativer KI voran, fördern Sie das Wachstum, gewinnen Sie neue Kund:innen, stärken Sie deren Bindung und erschließen Sie neue Umsätze.

Und das funktioniert so
Trans­formations­manage­ment

Verwandeln Sie Ihr Unternehmen in ein modernes Unternehmen, indem Sie sich mit den Beteiligten abstimmen, um eine hocheffektive und ganzheitliche End-to-End-Transformation zu planen und zu ermöglichen.

Unternehmensprozesse

Beschleunigen Sie die Markteinführung und fördern Sie das Wachstum, indem Sie Ihr Unternehmen mit bewährten Methoden zur Prozessoptimierung neu gestalten.

Generative KI

Mit zunehmender Beschleunigung der generativen KI-Funktionen hilft Cognizant finance executives, den Hype zu überwinden und die realen Vorteile dieser Technologie zu nutzen.

Mehr erfahren
KI und Analysen

Machen Sie KI zu Ihrer Geschäftsgrundlage, automatisieren Sie alltägliche Aufgaben und ermöglichen Sie eine schnelle, präskriptive Entscheidungsfindung durch Analysen. Wir setzen KI operativ ein, um für Effizienz, Innovation und Agilität zu sorgen.

So geht es
Datenstrategie

Richten Sie Ihre Datenstrategie an Ihren Geschäftsergebnissen aus. Unser Ansatz ermöglicht die Koexistenz von Dateninnovation und -erneuerung bei gleichzeitiger Risikoreduzierung und Beschleunigung des betriebswirtschaftlichen Nutzens.

Datenmanagement

Organisieren Sie Ihre Daten, greifen Sie darauf zu und leiten Sie Erkenntnisse daraus ab, um fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Wir verwandeln Datenkomplexitäten in Wachstumschancen.

Mehr erfahren
Datenmodernisierung

Migrieren Sie Legacy-Systeme zu einer Cloud-basierten Architektur. Bleiben Sie mit Ihrer digitalen Infrastruktur einen Schritt voraus mit einem zukunftssicheren Datenökosystem, das den sich wandelnden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird.

Mehr erfahren
Business Intelligence und Visualisierung

Treffen Sie bessere Entscheidungen mit kontextbezogenen und hyperpersonalisierten Daten. Durch die Verknüpfung unserer Daten mit KI erweitern wird den Horizont unserer BI über Kennzahlen und Dashboards hinaus, um ergebnisorientierte Entscheidungen treffen zu können.

Cognizant als führendes Unternehmen am Kapitalmarkt ausgezeichnet

Im PEAK Matrix-Bericht® der Everest Group wird Cognizant als führendes Unternehmen im Bereich Capital Market Operations bezeichnet.

Mehr erfahren

Werkzeuge

Cognizant Neuro® AI

Stärken Sie die Unternehmensleistung und erschließen Sie greifbare neue Einnahmequellen, indem Sie Entscheidungen für reale Auswirkungen optimieren. Verbessern Sie die Multi-Agenten-Orchestrierung, um Prototypen und KI-Anwendungsfälle schnell erstellen zu können.

Mehr erfahren
Vorgestelltes Asset-Bild
Cognizant Neuro® IT Operations

Schaffen Sie die Grundlage für ein zukunftsfähiges digitales Geschäft. Nutzen Sie KI-gestützte automatisierte Tools, um die Ausfallsicherheit zu verbessern, die Komplexität zu reduzieren und vollständige Transparenz über die IT-Betriebsabläufe zu erhalten.

So geht es
Vorgestelltes Asset-Bild
Cognizant Skygrade™

Modernisieren, migrieren und verwalten Sie Cloud-Anwendungen mit einer Plattform, die die Wertschöpfung beschleunigt, die Cloud-Effizienz verbessert und die Komplexität in Multicloud- und Edge-Umgebungen reduziert.

Mehr erfahren
Vorgestelltes Asset-Bild
Cognizant Flowsource™

Läuten Sie mit einer KI-gestützten Full-Stack-Plattform die nächste Engineering-Generation ein, in der Innovationen durch die Integration von generativer KI in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung beschleunigt werden.

Mehr anzeigen
Vorgestelltes Asset-Bild
ERGEBNISORIENTIERT

Profitieren Sie von unserer Erfahrung

Erfahren Sie, wie sich Betriebs- und Technologiemodelle mit Cognizant weiterentwickeln.

Ein globaler Investmentmanager
Ein globaler Investmentmanager

gewährleistet einen nahtlosen Wechsel in die Cloud mit 80 % schnelleren Stresstests für die Qualitätssicherung.

Ein globaler Investmentmanager
Eine wachsende Asset-Management-Gesellschaft
Eine wachsende Asset-Management-Gesellschaft

nutzt Automatisierung, um die Zeit für Updates und -Berichte für Investierende von vier Tagen auf 45 Minuten zu reduzieren.

Eine wachsende Asset-Management-Gesellschaft

Vernetzen Sie sich mit unseren Führungskräften

Nageswar Cherukupalli

SVP & BU Head, Financial Services, Banking & Capital Markets and Insurance

Porträtfoto von Nageswar Cherukupalli
Sathish Ranganathan

Vice President und SBU Head, Capital Markets

Sathish Ranganathan

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.