Zusammenfassung
Unsere 10-Jahres-Prognose wird schon heute Realität
KI-gesteuerte Veränderungen sind insgesamt umfangreicher und geschehen schneller als erwartet.
Abbildung 1
Abbildung 1
Expositionswerte verstehen
Mehr Jobs sind stärker exponiert
Der Anteil der Jobs mit der geringsten Exposition ist von 31 % auf 7 % geschrumpft, während der Anteil mit der höchsten Exposition von 0 % auf 30 % gestiegen ist.
Abbildung 2
Um zu verstehen, welche Jobs und Job-Familien den schnellsten Anstieg der KI-Exposition erleben, haben wir außerdem einen Geschwindigkeitswert berechnet, der die Differenz zwischen dem ursprünglichen Verlauf der Veränderung der Expositionswerte im Laufe der Zeit und dem neuen Verlauf auf Basis unserer aktualisierten Analyse quantifiziert. (Weitere Informationen zum Geschwindigkeitswert entnehmen Sie bitte der Erklärungsbox.)
Beispiele für Berufe, die unerwartet hohe Geschwindigkeitswerte zeigen, insbesondere im Vergleich zu ihren Expositionsniveaus in der ursprünglichen Forschung:
- Rollen mit überwiegend manuellen Aufgaben. Viele Jobs, die viel körperliche Arbeit erfordern und einst als vor der KI-Disruption sicher galten, zeigen heute deutlich höhere Expositionswerte als unsere ursprüngliche Forschung sowie unerwartet hohe Geschwindigkeiten.
Im Bauwesen zum Beispiel kann KI jetzt bei der Interpretation von Bauplänen helfen. Im Transportbereich kann sie Sendungen inspizieren oder Sicherheitsüberprüfungen durchführen. Die Vorstellung, dass ein Automechaniker oder Klempner eine KI-verstärkte Brille aufsetzen kann, um ein defektes Motorteil oder ein undichtes Rohr zu finden, ist heute keine bloße Science-Fiction mehr.
- Entscheidungsfunktionen. Manager- und Supervisor-Positionen sind durch das Aufkommen agentengesteuerter KI zunehmend exponiert. Früher waren diese Rollen besser vor Disruption geschützt, da sie komplexe Koordination und Urteilsvermögen erfordern. Agentische KI verändert diese Dynamik, indem sie von der Analyse zur Ausführung übergeht.
Wo Manager früher viel Zeit mit der Ressourcenzuweisung, der Überwachung des Projektstatus oder der Triage von Arbeitsabläufen verbracht haben, können nun autonome Agenten diese Aufgaben orchestrieren. Projektmanager könnten beispielsweise Agenten die autonome Planung von Meetings, die Neuzuweisung von Budgets basierend auf Ausgaben und die Verfolgung von Statusupdates überlassen, indem sie die Werkzeuge nutzen, mit denen sie integriert sind.
- Extrem spezialisierte Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung und Recht. In diesen Bereichen ist die KI schnell von der Unterstützung bei einfachen Aufgaben zur Automatisierung komplexerer Aufgaben übergegangen, die für die Rolle entscheidend sind.
Zum Beispiel revolutioniert KI das Gesundheitswesen, indem sie die diagnostische Genauigkeit verbessert und die Patientenversorgung unterstützt. Im Bildungsbereich kann sie die Bewertung der Schüler und Diskussionen im Klassenzimmer erleichtern. Im Rechtswesen kann sie wahrscheinliche Ergebnisse analysieren und bei Vertragsverhandlungen helfen.
Drei kurze Jahre, drei große Veränderungen der KI-Fähigkeiten
Prozentsatz der Aufgaben, die als „vollständig automatisierbar“ eingestuft werden.
1 %
Ursprünglich
10 %
Heute
Prozentsatz der Aufgaben, die teilweise oder größtenteils durch KI unterstützt werden können
15 %
Ursprünglich
40 %
Heute
Mehr Aufgaben sind durch KI besser automatisierbar
Abbildung 3
Vor diesem Hintergrund sehen Sie hier die drei wichtigsten KI-Fähigkeiten, die wir bei der Aktualisierung unserer Job-Expositionswerte berücksichtigt haben:
1. Multimodale KI: Schaffung von Systemen, die sehen
2. Erweitertes logisches KI-Denken: Schaffung von Systemen, die denken
3. Agentische KI: Schaffung von Systemen, die handeln
Das Zusammenspiel der drei neuen Fähigkeiten
Jede dieser Fähigkeiten ist für sich genommen stark, aber zusammen verstärkt sich ihre Leistungsfähigkeit. Multimodalität liefert reichhaltigeres Feedback, logisches Denken verbessert die Entscheidungsqualität eines Agenten und Handlungsfähigkeit gibt Kontrolle über die Umwelt. Das Ergebnis ist ein sich selbst verstärkendes System, das sich durch Interaktion kontinuierlich verbessert.
Deshalb hängt die Jobexposition weniger von der Stärke einer einzelnen Fähigkeit ab und mehr davon, was passiert, wenn sie kombiniert werden. Ein System, das sehen, denken und handeln kann, unterstützt weitaus umfangreichere Arbeit als eines, das nur Inhalte erzeugt. Das deutet darauf hin, dass KI sich in praktische, alltägliche Aufgaben einschleicht, die Planung, Sequenzierung oder Inspektion erfordern und kein reines Wissen.
Zum Beispiel war 2023 die Sanitärarbeit ein Job, von dem nur wenige erwartet hätten, dass er auch nur ein minimales Maß an KI-Automatisierung erfahren würde. Ein multimodaler, logisch denkender Agent könnte heute jedoch eine feuchte Stelle an einer Wand bemerken, eine undichte Verbindung erkennen, einen Reparaturplan entwerfen und sogar eine Rechnung oder eine Teileliste erstellen. Der Klempner repariert das Rohr weiterhin, aber die Inspektion, Diagnose und unterstützenden Maßnahmen, die dazu führen oder darauf folgen, können zunehmend durch KI unterstützt werden.
Logisches Denken und Wahrnehmung beginnen sich in fast jeder Rolle zu überschneiden, die situatives Urteil erfordert. Einzelhandelsplanung, Wartung von Fahrzeugen oder Energieinfrastruktur basieren alle auf visuellem Verständnis und prozeduralem Denken. Das Zusammmenspiel unterstützt die Koordination, Diagnose und Verifikation, die Denken und Handlung verbinden.
Ein Blick auf die am stärksten und am wenigsten betroffenen Jobs
Auswirkungen der KI auf 22 Jobfamilien
Durch das Mapping von Geschwindigkeits- und Expositionswerten wird deutlich, wie sehr – und wie schnell – KI eine Disruption in bestimmten Jobfamilien bewirken könnte.
Abbildung 4
Quelle: Cognizant
- Management
- Geschäfts- und Finanzoperationen
- Computer und Mathematik
- Architektur und Ingenieurwesen
- Lebens-, Physik- und Sozialwissenschaften
- Gemeinnütziger und sozialer Dienst
- Rechtliche Hinweise
- Pädagogischer Unterricht und Bibliothek
- Kunst, Design, Unterhaltung, Sport und Medien
- Praktiker und Techniker im Gesundheitswesen
- Unterstützung im Gesundheitswesen
- Sicherheitsservices
- Im Zusammenhang mit der Zubereitung und dem Servieren von Speisen
- Reinigung und Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken
- Persönliche Betreuung und Service
- Vertrieb und Ähnliches
- Büro- und Verwaltungsunterstützung
- Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft
- Bau und Extraktion
- Installation, Wartung und Reparatur
- Produktion
- Transport und Materialtransport
Die sich am schnellsten verändernden und am stärksten exponierten Beschäftigungsgruppen
Abbildung 5
Jobfamilien
Die sich langsamer verändernden und weniger betroffenen Beschäftigungsgruppen
Abbildung 6
Jobfamilien
- Bau und Extraktion
Was das für den Arbeitsplatz bedeutet
Betrachten Sie, wie KI in die physischen und operativen Arbeitsebenen expandieren könnte
Unsere Forschung zeigt, dass sich der Einfluss von KI weit über Büroumgebungen und Wissensarbeit hinaus ausbreitet und in die praktischen, praxisnahen Bereiche der Wirtschaft reicht. Hervorzuheben ist, wie KI beginnt, Rollen zu unterstützen, die auf menschlicher Wahrnehmung, Kontext und schnellem Urteilsvermögen basieren – Bereiche, die früher als sicher vor der Automatisierung galten.
In solchen Situationen bestimmen kleine Entscheidungen oft die Leistung: Ein Techniker beurteilt, ob eine Maschine überhitzt, ein Fahrer inspiziert eine beschädigte Lieferung, eine Krankenschwester beurteilt eine Wunde. Diese Situationen beruhten immer auf Erfahrung und der daraus entstandenen Intuition statt auf einem formalen Prozess. Heute können multimodale KI-Systeme, die in der Lage sind, Bilder, Geräusche und räumliche Hinweise zu interpretieren, dieselben Urteile erkennen, unterstützen und daraus lernen.
Dies markiert eine Veränderung darin, wie Arbeit verstanden wird. Aufgaben, die früher als rein manuell galten, enthalten tatsächlich eingebettete kognitive Elemente, welche KI erweitern kann. Jede kleine Verbesserung, jeder Fall besserer Konsistenz oder weniger Fehler summiert sich in einer ganzen Organisation. Wenn diese Verbesserungen über jede Schicht und jeden Standort hinweg erfolgen, bewirken die Fortschritte eine Veränderung.
Daraus entsteht eine stärker vernetzte Arbeitsform, bei der sich digitale und physische Aufgaben überschneiden. Die Grenze zwischen Wissen und Arbeit verschwindet. Ein Lagerarbeiter, der KI zur Validierung der Produktqualität einsetzt, ein Außendienstingenieur, der von einem Headset geleitet wird, ein Einzelhandelsmitarbeiter, der die Lagerbedingungen für die Analyse erfasst – all das stellt eine Mischung aus physischer und digitaler Entscheidungsfindung dar. Die menschlichsten Teile der physischen Arbeit haben heute das Potenzial, digital verbessert zu werden.
Zu einem anpassungsfähigeren Betriebsmodell übergehen
Seit generative KI in die Geschäftswelt eingetreten ist, scheinen wichtige KI-Entwicklungen schneller und häufiger zu kommen. Organisationen müssen ihre Planungs- und Budgetzyklen an diesen unregelmäßigen Änderungsrhythmus anpassen.
Unternehmen, die auf eine schrittweise Transformation ausgelegt sind, haben bereits Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Starre Planungszyklen, lange Budgetgenehmigungen und feste Technologie-Roadmaps können Kapazitätsschocks dieser Größenordnung nicht absorbieren. Im Gegensatz dazu zeigen Organisationen mit modulareren Systemen, flexibler Governance und flexiblen Finanzierungsströmen eine größere Resilienz. Sie können Ressourcen testen, übernehmen und umleiten, während sich die Technologie weiterentwickelt.
Diese Organisationen entwickeln das, was man als operative Elastizität bezeichnen könnte. Sie erwarten Volatilität und haben sich darum herum entworfen. Eine neue Modellversion wird zu einem Standard-Update statt zu einer strategischen Krise. Die kontinuierliche Integration von KI-Fähigkeiten wird zur Regel, nicht zur Ausnahme.
Dies verdeutlicht auch eine wachsende Kluft zwischen der Geschwindigkeit des technologischen Wandels und dem langsameren Tempo von Politik und Bildung. Regulatorische Rahmenbedingungen, Ausbildungssysteme und Personalplanung bleiben auf ältere Zyklen der industriellen Anpassung abgestimmt. Um relevant zu bleiben, müssen Institutionen eigene adaptive Strukturen aufbauen, die fast so schnell lernen und reagieren können wie die von ihnen beaufsichtigen Systeme.
Menschen helfen, sich so schnell anzupassen wie die verwendeten Systeme
Arbeit und Lernen beginnen, sich im gleichen Tempo wie die KI-Entwicklung zu verändern. Mit steigender Exposition und Geschwindigkeit müssen die Menschen sich anpassen, auch wenn sich die Werkzeuge, die sie nutzen, noch weiterentwickeln. Anpassungsfähigkeit ist nun eine organisatorische Voraussetzung.
Die effektivsten Organisationen synchronisieren die Anpassungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter mit der Anpassungsfähigkeit ihrer Systeme. Sie schaffen Umgebungen, in denen Experimente Teil der Arbeit sind und in denen das Feedback zwischen Menschen und KI-Tools in beide Richtungen fließt.
Arbeitnehmende nutzen nicht nur KI, sondern gestalten sie, testen ihre Grenzen und definieren ihre eigenen Aufgaben im Laufe der Zeit neu. Manager müssen sowohl die Menschen als auch die von ihnen eingesetzten Agenten beaufsichtigen und sicherstellen, dass sich Urteilsvermögen und Automatisierung gemeinsam entwickeln und nicht in Konflikt stehen.
In Bereichen wie Gesundheitswesen, Recht und Bildung ist dieses Zusammenspiel besonders sichtbar. KI kann nun einen Großteil der schweren analytischen Arbeit übernehmen, dennoch bleiben Vertrauen, Empathie und ethische Diskretion zentral. Die Organisationen, die am schnellsten vorankommen, sind diejenigen, die diese Spannung als Quelle der Innovation erkennen. Sie ermöglichen es Fachleuten, gemeinsam zu gestalten, wie KI angewendet wird, um die wichtigen menschlichen Elemente zu bewahren und gleichzeitig zu verstärken, was Maschinen am besten können.
Systeme zum Kompetenzaufbau schaffen, um fehlende Kompetenzen zu vermitteln
Der Kompetenzaufbau muss sich außerdem mit derselben Geschwindigkeit wie die KI selbst bewegen. In der heutigen Umgebung laufen traditionelle Lernzyklen zu langsam. Bis ein standardisierter Ausbildungslehrplan entworfen und genehmigt ist, könnte sich die Fähigkeit, auf die er ausgerichtet ist, bereits verbessert haben. Stattdessen müssen Organisationen Lernen und Entwicklung als schnellen Reaktionsmechanismus behandeln, der in der Lage ist, neue Kompetenzen sofort einzusetzen, sobald eine Technologie sie schafft.
Wenn eine neue Logik-Engine oder ein multimodaler Agent verfügbar wird, muss die Kompetenzinfrastruktur sofort die Lücke zwischen dem Potenzial des Werkzeugs und der aktuellen Praxis des Mitarbeitenden überbrücken. Der Fokus verlagert sich von breiten, rollenbasierten Zertifizierungen hin zu präzisen, aufgabenbasierten Anpassungen.
Zum Beispiel muss eine medizinische Fachkraft ihren gesamten Beruf nicht neu erlernen, wenn sich die KI-Diagnostik verbessert. Sie benötigt eine gezielte, sofortige Anpassung: wie man die spezifische Ausgabe des neuen Agenten interpretiert und diese Ergebnisse an den Patienten weitergibt. Das ist ein Prozess ständiger Neukalibrierung. Die Fachkraft fügt eine neue Ebene technischer Kompetenz hinzu und verdoppelt gleichzeitig das menschliche Urteilsvermögen und die Empathie, die die Maschine nicht nachahmen kann.
Erfolgreich werden die Organisationen sein, die Kompetenzaufbau als Infrastruktur-Update in Echtzeit betrachten, sodass Technologie und Belegschaft stets im Einklang voranschreiten.
Verschiebungen in der Arbeitswelt im Wert von 4,5 Billionen Dollar
Das Tempo der Jobveränderung ist nun eng mit dem Tempo des KI-Wandels verknüpft. Aber die beiden Zeitpläne werden nie vollständig übereinstimmen. Während die Veränderungen, die unsere Forschung aufgedeckt hat, das Potenzial von KI als Technologie widerspiegeln, werden viele andere Faktoren letztlich das Endergebnis bestimmen.
Regulatorische und politische Entscheidungen, Verantwortlichkeit der Manager, Organisationsstrategien und Anpassungsfähigkeit der Belegschaft werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Einführung spielen. Wirtschaftliche Bedingungen, kulturelle Einstellungen und ethische Überlegungen können den Fortschritt beschleunigen oder verlangsamen. Schließlich könnten Durchbrüche oder Rückschläge in der KI und verwandten Technologien das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Wandels über unsere aktuellen Prognosen hinaus verstärken oder verringern.
Aber angesichts der Beschleunigung, die wir sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die nächsten drei Jahre noch größere Veränderungen bringen werden als die vorherigen drei. Organisationen und Einzelpersonen, die jetzt in Lernen, Anpassung und strategische Planung investieren, sind in der Lage, mit KI-getriebenen Veränderungen Schritt zu halten und diese sogar in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.
Mary Brandel
Editor