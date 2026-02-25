Vor einigen Jahren sorgten wir mit einer Studie für Schlagzeilen, die vorhersagte, dass erstaunliche 90 % der Arbeitsplätze in weniger als einem Jahrzehnt durch KI verändert werden würden. Wie sich jedoch herausstellte, haben wir die Auswirkungen der Technologie unterschätzt.

Was nach unseren Vorhersagen bis 2032 eintreten sollte, passiert bereits jetzt vor unseren Augen. Heute – sechs Jahre früher als geplant – könnten 93 % der Arbeitsplätze in irgendeiner Weise von KI betroffen sein. Allein in den USA könnten Arbeitsplätze im Wert von etwa 4,5 Billionen Dollar betroffen sein, die von menschlichen Arbeitskräften auf KI umgestellt werden. Die Technologie betrifft kurz gesagt mehr Arbeitsplätze, schneller und in größerem Maße als erwartet.

Das ergibt sich aus einer Aktualisierung unserer Forschung von 2023 zu KI und Arbeitsplätzen, in der wir 18.000 Aufgaben von 1.000 Berufsgruppen hinsichtlich des Ausmaßes bewertet haben, in dem sie durch KI automatisiert oder unterstützt werden könnten. In den darauffolgenden drei Jahren ist viel passiert.

Seitdem sind KI-Modelle immer besser darin geworden, viele Arten von Eingaben zu interpretieren, darunter Bilder, Diagramme und Videos. Darüber hinaus sind ausgefeiltere KI-Modelle mit fortschrittlichen Denkfähigkeiten entstanden. Und schließlich sind durch KI-Agenten gesteuerte Systeme nun in der Lage, komplexe Arbeitsabläufe mit minimaler menschlicher Aufsicht abzuschließen.

Angesichts dieser drei Fortschritte – Multimodalität, fortgeschrittenes logisches Denken und agentische KI – war es Zeit für einen neuen Blick darauf, wie KI die Arbeitswelt neu gestalten könnte. Deshalb haben wir eine gründliche Neubewertung der 18.000 Aufgaben durchgeführt, diesmal unter dem Hintergrund des erweiterten Potenzials von KI, sie zu unterstützen oder zu automatisieren.

Was wir herausgefunden haben: Über alle Berufe hinweg liegen die durchschnittlichen Expositionswerte (also das Ausmaß, in dem ein Beruf von KI beeinflusst werden könnte) erstaunliche 30 % höher als unsere Erwartungen bis 2032. (Weitere Informationen zum Expositionswert entnehmen Sie bitte der Erklärungsbox.)

Tatsächlich ergab unsere ursprüngliche Analyse zwar einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg der Expositionswerte um 2 % bei den untersuchten Jobs, jetzt sehen wir jedoch einen jährlichen Anstieg von 9 %. Infolgedessen könnten einige Jobs, die bei der erstmaligen Etablierung großer Sprachmodelle (LLMs) vor Veränderungen sicher schienen, nun viel schneller betroffen sein (siehe Abbildung 1).