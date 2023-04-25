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Künstliche Intelligenz
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Maximieren Sie die Leistung und das Versprechen der KI

Unternehmen, die Routineaufgaben der KI anvertrauen und maschinelles Lernen für eine fundierte Entscheidungs­findung nutzen, sind in der modernen Geschäfts­landschaft gut aufgestellt.
Bei Cognizant bringen wir Fachwissen und Innovation über unsere KI-Lösungen ein, um eine intelligentere, vertrauenswürdige und sichere Entscheidungsfindung und intelligente Automatisierung zu ermöglichen, damit Sie Ihren Betriebsablauf und Ihre Kundenerfahrung optimieren können.

KI-Fallstudien

Wir arbeiten mit unseren Kund:innen zusammen, um KI-Lösungen für ihre dringendsten Probleme voranzutreiben. Egal wo Sie sich auf Ihrer Daten- und KI-Reise befinden, wir treffen Sie dort.

VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Veröffent­lichungen

AUTOMOBILINDUSTRIE

Autofinanzierung transformieren: Der Weg der Gen KI zur Modernisierung

Finden Sie heraus, wie eine unvorein­genommene Bewertung bestehender Kernsysteme Ihnen dabei helfen kann, den langfristigen Nutzen von KI zu maximieren.

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Prototyp eines Autos

LIFE SCIENCES

4 Wege, wie Gen KI die klinische Entwicklung verbessern wird

Erfahren Sie, wie der Einsatz von KI zur Transformation der klinischen Entwicklung zu exponentiellen Umsatz­chancen und neuer Hoffnung für Patient:innen führen kann.

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medizinischer Experte, der durch ein klinisches Instrument schaut

EINZELHANDEL

Tragbare KI – ein steigender Trend in Mode und Produktivität

Entdecken Sie, wie tragbare KI das Potenzial für mehr Produktivität, Sicherheit und Komfort bietet – trotz der Heraus­forderungen, die dem im Wege stehen.

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Frau schaut sich mehrere Optionen an, die auf dem Bildschirm angezeigt werden
Ein neues Konzept für den Umgang mit Einprüchen und Beschwerden mit agentischer KI

Entdecken Sie, wie agentische KI mit der Automatisierung komplexer Workflows, verringerter Bearbeitungszeit und der Gewährleistung von Konsistenz Einspruchs- und Beschwerdevorgänge revolutioniert – so wird ein skalierbarer, intelligenter Gesundheitsbetrieb zur Realität.

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Dokument-Titelblatt

Entdecken Sie weitere Dienste

Erfahren Sie mehr über andere Dienste, die Daten und KI in Ihrem Unternehmen verbessern können:

Quality Engineering & Assurance

Cognizant Quality Engineering and Assurance – unser robuster End-to-End-Ökosystem-Ansatz zur Erzielung und Aufrechterhaltung der Qualität von Prozessen, Anwendungen und Systemen – hilft Unternehmen aller Branchen, schnell digital erfolgreich zu sein. Vereinfachen und modernisieren Sie, verbessern Sie CX und beschleunigen Sie Geschäfts- und Technologieänderungen mit QEA.

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Mehrfarbiger digitaler Pfeil, der nach rechts zeigt
Nachhaltigkeit

Die Beratungsdienste und Lösungen von Cognizant helfen Unternehmen dabei, zu Umwelt­verwal­ter:innen zu werden, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und Nach­haltigkeits­verpflichtungen in erreichbare Meilensteine umzuwandeln.

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Wolkenkratzer mit Glaswänden, die die umliegenden Bäume reflektieren
Cybersecurityservices

Die End-to-End-Sicherheitslösungen von Cognizant kombinieren fundierte Fach- und Branchen­expertise mit einem zukunftsorientierten Ansatz, der Sicherheitslücken beseitigt und Unternehmen das Selbstvertrauen gibt, mutig zu sein, schneller voranzukommen und erfolgreich zu sein.

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In einem Serverraum unterhalten sich zwei weibliche Kollegen und weiter dahinter schauen zwei männliche Kollegen auf die Server
Beratung

Unsere Berater:innen erweitern ihre Erkenntnisse und Erfahrungen, um Kund:innen dabei zu helfen, Strategien zu entwickeln, Geschäfts- und Technologiearchitekturen zu vereinheitlichen, Wachstum zu generieren und Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen.

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Eine Gruppe von Menschen in einer Besprechung

Unsere Ansprechpartner:innen

Mykola Hayvanovych

Globaler AI Lead

Mykola Hayvanovych

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

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FAQ zu KI-Lösungen

KI ist der Bereich der Informatik, der sich mit der Simulation menschlicher Intelligenz beschäftigt. Die wahre Bedeutung von KI ergibt sich aus der Kombination von rationalen, emotionalen und kognitiven Ebenen der Intelligenz.

KI läutet ein neues Zeitalter der Produktivitätssteigerung, der Zusammenarbeit von Menschen und Robotern und vor allem der vom Verbraucher gewünschten Intuitivität ein. Artificial intelligence zeigt Bereiche mit neuen Chancen auf und liefert personenbezogene Einblicke, die Innovationen fördern. Ob ein Unternehmen ein anhaltendes, saisonales oder temporäres Wachstum erlebt – die prädiktive, skalierbare AI-Plattform ermöglicht Firmen, schnell und unkompliziert auf Kundenwünsche und Marktveränderungen zu reagieren. KI optimiert und modernisiert Unternehmen und hilft ihnen, ihr geschäftliches Vorgehen neu zu überdenken.

KI wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Es ist standardmäßig in viele Anwendungen eingebettet, um Funktionen wie Empfehlungen, Next-Best-Actions und NLG-basierte Analysen (Natural Language Generation) zu nutzen. Der effektive Einsatz von KI erfordert einen klaren Fokus auf die Anwendung intelligenter Technologien, um schwierige betriebliche Herausforderungen zu lösen und das Geschäft anzukurbeln.

Heutige Unternehmen nutzen KI auf vielfältige Weise. Zum Beispiel:

  • Ein Versorgungsunternehmen setzte einen sprachaktivierten, KI-gesteuerten Chatbot ein, um Führungskräften, Kundenbetreuern und Außendiensttechnikern dabei zu helfen, Dienste und Lösungen mithilfe von Sprachbefehlen oder getippten Anfragen zu recherchieren – was dem Unternehmen half, Kundeninteraktionen zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern
  • Ein Versicherer nutzte maschinelles Lernen und Geoanalysen, um den komplexen Hochwasserversicherungsmarkt besser zu verstehen, und identifizierte eine neue Geschäftsmöglichkeit in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar

Um eine rigorose KI-Strategie zu entwickeln, muss ein Unternehmen mehr im Blick haben als die technologischen Möglichkeiten. Jede geschäftliche Herausforderung erfordert unterschiedliche Tools, Techniken und Ansätze. Die Nutzung von KI erfordert umfangreiche Experimente und die Fähigkeit, Erkenntnisse auf die nächste Bereitstellungsphase anzuwenden. Unternehmen müssen diese Realität in ihre Pläne einbeziehen. Eine Strategie sollte damit beginnen, den geschäftlichen Wert, die Auswirkungen und das ethische, verantwortungsvolle Verhalten zu betonen, anstatt die Fähigkeiten und Algorithmen der Technologie.