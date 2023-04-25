Cognizant Neuro AI Decisioning

Die KI-Plattform für intelligentere Geschäftsentscheidungen
Cognizant Neuro® AI – jetzt mit Multi-Agent-Orchestrierung – ermöglicht es Unternehmen, schnell Chancen zu erkennen, Prototypen für Lösungen zu entwickeln und KI-Anwendungsfälle für die Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen zu erstellen. Durch die Nutzung eines leistungsstarken Netzwerks spezialisierter KI-Agents verbessert die Neuro AI Decisioning-Plattform die Unternehmensleistung und erschließt neue, greifbare Einnahmequellen dank einer optimierten Entscheidungsfindung, die einen echten Unterschied macht.