Cognizant Neuro AI Decisioning
Die KI-Plattform für intelligentere Geschäftsentscheidungen

Cognizant Neuro® AI – jetzt mit Multi-Agent-Orchestrierung – ermöglicht es Unternehmen, schnell Chancen zu erkennen, Prototypen für Lösungen zu entwickeln und KI-Anwendungsfälle für die Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen zu erstellen. Durch die Nutzung eines leistungsstarken Netzwerks spezialisierter KI-Agents verbessert die Neuro AI Decisioning-Plattform die Unternehmensleistung und erschließt neue, greifbare Einnahmequellen dank einer optimierten Entscheidungsfindung, die einen echten Unterschied macht.

Wesentliche Vorteile

Verkürzen Sie die Zeit von der Idee bis zur Markteinführung

Beschleunigen Sie die Ideenfindung, das Design, die Entwicklung und die Bereitstellung datengestützter Lösungen mit KI-Agents.

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung

Unterstützen Sie strategische Entscheidungen in allen Unternehmensbereichen mit KI-Empfehlungen.

Passen Sie KI-Lösungen an Ihre Geschäftsanforderungen an

Stellen Sie KI-Modelle mit Ihren Daten bereit, um spezifische Herausforderungen zu bewältigen.

Verstehen und vertrauen Sie KI

Stellen Sie sicher, dass KI-Modelle sicher, nachvollziehbar und vertrauenswürdig sind, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dürfen wir vorstellen? Ihre Neuro AI Decisioning-Agents

Das Herzstück von Neuro AI Decisioning ist ihre Multi-Agent-Orchestrierung – ein Team spezialisierter KI-Agents, die zusammenarbeiten, um den KI-Lebenszyklus von der Idee bis zur Serienproduktion zu beschleunigen und schnelle, genaue und sichere Lösungen für Ihr Unternehmen bereitzustellen. Entdecken Sie die Agents, die intelligentere Entscheidungen ermöglichen.

Der Opportunity Finder Agent hilft Unternehmen dabei, Anwendungsfälle für die Entscheidungsfindung und die wertvollsten Möglichkeiten für Decision AI zu entdecken. Geben Sie einfach den Namen Ihres Unternehmens ein. Der Opportunity Finder Agent generiert dann eine Liste potenzieller Anwendungsfälle zur Entscheidungsoptimierung, einschließlich verbesserter Einnahmequellen und Kosteneinsparungen.

Der Scoping Agent nutzt generative KI und Datenanalysen, um relevante Datenkategorien und Erfolgsmetriken für einen ausgewählten Anwendungsfall zu identifizieren. Dieser Agent definiert beispielsweise die Kontexte, Aktionen und Ergebnisse für jede KI-Lösung.  

Der Data Generator Agent erstellt Prototypen von KI-Modellen, indem er synthetische Daten für Tests generiert, sodass User:innen Ansätze validieren können, bevor sie reale Daten anwenden.

Der Data Engineering Agent bereitet Datensätze vor und bereinigt sie, um sie für das Training des KI-Modells vorzubereiten. Er automatisiert Aufgaben wie die Datennormalisierung, den Umgang mit fehlenden Werten und das Feature Engineering und stellt so hochwertige Eingabedaten für bessere prädiktive und präskriptive Ergebnisse sicher.

Der Predictor Agent verwendet Machine-Learning-Modelle, um Ergebnisse auf der Grundlage von Eingabedaten und definierten Aktionen vorherzusagen. Durch die Analyse von Mustern hilft er Unternehmen, zukünftige Szenarien zu antizipieren, und ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen in verschiedenen Anwendungen zu treffen.

Der Uncertainty Agent bewertet die Konfidenzniveaus der vom Predictor Agent getroffenen Vorhersagen. Er nutzt Modelle zur Unsicherheitsschätzung, um die Zuverlässigkeit von Vorhersagen zu bewerten, und hilft so, Risiken zu quantifizieren und eine genauere Entscheidungsunterstützung bereitzustellen.

Im Gegensatz zu herkömmlicher KI, die nur Ergebnisse vorhersagt, geht der Prescriptor Agent noch einen Schritt weiter und empfiehlt spezifische Maßnahmen, die in einem bestimmten Kontext ergriffen werden sollten. Mithilfe von evolutionärer KI ermittelt er Entscheidungsstrategien, die die gewünschten Ergebnisse optimieren, wie z. B. die Verbesserung der Effizienz und die Steigerung der Rentabilität.

Der Chat Agent bietet eine Schnittstelle mit Unterstützung natürlicher Sprache zur Interaktion mit den Prädiktor- und Preskriptormodellen und ermöglicht so eine schnelle, intuitive Entscheidungsfindung. User:innen können damit ohne tiefgreifende technische Kenntnisse Abfragen durchführen und umsetzbare Erkenntnisse erhalten.

Multi-Agenten-KI

Das nächste Kapitel der Unternehmensleistung

Neuro® AI Multi-Agent Accelerator, ein IP-basiertes Entwickler-Framework und eine Sammlung vorgefertigter Agentennetzwerke, und die Cognizant® Multi-Agent Services Suite tragen dazu bei, die Transformation von Unternehmensprozessen hin zu autonomen Abläufen zu beschleunigen und eine schnellere Wertschöpfung für die Agentenautomatisierung zu erzielen.

„Cognizant Neuro AI ist wohl die einzige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, schnell End-to-End-Anwendungsfälle für generative KI in verschiedenen Anwendungen bereitzustellen und konkrete, umsatzgenerierende Möglichkeiten aufzudecken.“

— Murali Vridhachalam, Head of Cloud, Data, and Analytics, Gilead Sciences 

„Mehrere Agents können auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, das über die Fähigkeiten einzelner Agents hinausgeht. Durch den kombinierten Einsatz mehrerer Agents lassen sich komplexe Aufgaben bewältigen, die einzelne Agents nicht bewältigen können, und gleichzeitig anpassungsfähigere, skalierbarere und robustere Lösungen erstellen.“

Gartner®: Innovation Insight: AI Agents, 3. April 2024. GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungen in der Industrie

Gesundheits­wesen
Gesundheits­wesen

Neuro AI Decisioning hilft Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, komplexe Patient:innendaten zu analysieren, Behandlungspläne zu optimieren und Kosten zu senken, indem die Lösung zukünftige Gesundheitsrisiken vorhersagt und personalisierte Versorgungsstrategien empfiehlt.

Finanzwesen
Finanzwesen

In der Finanzbranche verbessert Neuro AI Decisioning die Entscheidungsfindung bei der Betrugserkennung und bei Investitionsstrategien, indem sie gewaltige Datenmengen analysiert und Maßnahmen zur Optimierung der finanziellen Leistung und zur Risikominderung vorschlägt.

Fertigung
Fertigung

Fertigungsunternehmen können Neuro AI Decisioning nutzen, um Betriebsabläufe zu optimieren, die Effizienz der Lieferkette zu verbessern und Kosten zu senken, indem sie die Nachfrage prognostizieren, Prozessengpässe identifizieren und optimierte Arbeitsabläufe empfehlen.

Versicherungen
Versicherungen

Versicherungsunternehmen können mit Neuro AI Decisioning Risiken genau bewerten, die Preisgestaltung für Policen optimieren und die Bearbeitung von Schadensfällen rationalisieren, indem sie Kund:innendaten analysieren und Strategien empfehlen, die Rentabilität und Kund:innenzufriedenheit in Einklang bringen.

Landwirtschaft
Landwirtschaft

Neuro AI Decisioning unterstützt Landwirtschaftsbetriebe und Agrarunternehmen bei der Optimierung von Ernteerträgen und beim Ressourcenmanagement, indem die Lösung Umweltfaktoren analysiert, optimale Wachstumsbedingungen vorhersagt und nachhaltige Anbaumethoden vorschlägt.

Einzelhandel
Einzelhandel

Einzelhandelsunternehmen profitieren von Neuro AI Decisioning, indem sie die Kund:innenbindung verbessern, die Bestandsverwaltung optimieren und Marketingstrategien durch prädiktive Analysen und optimierte Handlungsempfehlungen personalisieren.

FAQ

Neuro AI Decisioning ist eine Multi-Agent-Orchestrierungsplattform, die generative KI, Deep Learning, evolutionäre KI und vertrauenswürdige Techniken kombiniert, um die Entscheidungsfindung zu optimieren und den Geschäftswert in verschiedenen Branchen zu steigern.

Unternehmen haben Schwierigkeiten mit KI, die über eigenständige LLMs hinausgeht, da ihnen die Tools fehlen, um KI in ihren Betrieben zu skalieren. Neuro AI Decisioning löst dieses Problem, indem die Lösung verschiedene KI-Modelle kombiniert, um die Entscheidungsfindung zu optimieren. Sie hilft Unternehmen, voll funktionsfähige KI-Apps zu erstellen, wichtige Kennzahlen zu verbessern und KI-Entscheidungen zu vertrauen. Unsere generative KI-Plattform vereinfacht die Datenaufbereitung, sorgt für Transparenz und wahrt den Datenschutz, was den Einsatz von KI im gesamten Unternehmen erleichtert.

Neuro AI Decisioning richtet sich an verschiedene Branchen. Gesundheitswesen, Finanzwesen, Fertigung, Landwirtschaft, Versicherungswesen, Einzelhandel und viele weitere Bereiche finden hier Lösungen, die die Effizienz steigern und neue Einnahmequellen erschließen.

Die Neuro AI Decisioning-Plattform ist jetzt auf den direkten Einsatz durch Kund:innen ausgelegt, unabhängig davon, ob es sich dabei um Führungskräfte oder Data Scientists handelt. Mit der intuitiven Chatbot-Oberfläche können alle Personen ganz einfach KI-Anwendungsfälle identifizieren, Prototypen für Lösungen entwickeln und die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen optimieren.

Unternehmen können Anwendungsfälle schnell identifizieren und in nur 15 Minuten Prototypen für KI-Lösungen erstellen, wodurch die Markteinführungszeit für KI-gesteuerte Entscheidungsmodelle verkürzt wird.

Neuro AI Decisioning sorgt über erklärbare KI-Modelle und detaillierte Prüfprotokolle für Transparenz und Compliance bei jeder Entscheidung. Die Lösung ermöglicht User:innen, Fragen zu stellen wie „Wie wurde diese Entscheidung getroffen?“ oder „Gibt es irgendwelche Vorurteile?“ und liefert klare, detaillierte Erklärungen. Integrierte Sicherheitsvorkehrungen wie die Erkennung von Vorurteilen, Datenschutzmaßnahmen und die Überprüfung der regulatorischen Compliance tragen zu einer ethischen und transparenten Entscheidungsfindung bei, sodass Unternehmen der KI vertrauen können, während sie die Branchenvorschriften einhalten.