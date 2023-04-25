Cognizant Neuro AI Decisioning

Unternehmen haben Schwierigkeiten mit KI, die über eigenständige LLMs hinausgeht, da ihnen die Tools fehlen, um KI in ihren Betrieben zu skalieren. Neuro AI Decisioning löst dieses Problem, indem die Lösung verschiedene KI-Modelle kombiniert, um die Entscheidungsfindung zu optimieren. Sie hilft Unternehmen, voll funktionsfähige KI-Apps zu erstellen, wichtige Kennzahlen zu verbessern und KI-Entscheidungen zu vertrauen. Unsere generative KI-Plattform vereinfacht die Datenaufbereitung, sorgt für Transparenz und wahrt den Datenschutz, was den Einsatz von KI im gesamten Unternehmen erleichtert.