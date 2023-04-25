Konsumgüter

Zwei Drittel der Führungskräfte können noch keine messbaren Produktivitätssteigerungen durch KI vorweisen und ein Viertel hat die Implementierung vorläufig oder ganz gestoppt. Doch diejenigen, die über eine ausgereifte Technologieinfrastruktur verfügen und gezielte KI-Investitionen getätigt haben, heben sich von der Masse ab.