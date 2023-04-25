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Konsumgüter
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Erfolg erfordert heute Geschwindigkeit, Intelligenz und vernetzte Erfahrungen. Cognizant macht dies mit KI-Einblicken, Cloud-Plattformen und umfassender Transformation für Unternehmen möglich – durch das Modernisieren von Abläufen, eine maßgeschneiderte Kundenerfahrung und das Vorantreiben eines resilienten Wachstums.

HFS Horizon 3 Market Leader in Intelligent Retail and Consumer Goods Ecosystems 2025

Cognizant wurde im jüngsten Bericht von HFS Research als Spitzenreiter eingestuft. Dies unterstreicht unser Engagement für Innovationen bei kundenorientierten Funktionen und Produktentwicklung. Mit strategischen Investitionen in Cloud, Analysen und KI gestalten wir die Zukunft des Einzelhandels mit.

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Cognizant wurde als ein führendes Unternehmen im CPG Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group ausgezeichnet

Diese Anerkennung reflektiert unsere verstärkte Führungsrolle im Bereich CPG-Services, befördert durch ein profundes Fachwissen, eine skalierbare Lieferung und zuverlässige Kundenpartnerschaften. Unser Vorrücken auf den vierten Platz bestätigt uns in unserem Einsatz für sinnvolle Innovation und messbare Transformation in der Marktlandschaft der Konsumgüter.

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Cognizant wurde im Procurement Transformation NEAT Report 2025 von NelsonHall als führendes Unternehmen benannt
Cognizant wurde als ein führendes Unternehmen im Group Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group ausgezeichnet

Im Marketing trifft Kreativität auf modernste Technologie, und die entwickelt sich rasant. Hier ist Cognizant führend und verbindet KI, Daten und Design, um personalisierte Erfahrungen in großem Maßstab zu bieten.

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Cognizant wurde in der Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen benannt
Cognizant positioniert sich als Leader und Star-Performer im Bereich KI und generative KI-Dienste

Die Everest Group nennt Cognizant einen Leader und Star-Performer im Bereich KI- und generative KI-Dienstleistungen, angetrieben von seiner Neuro-AI-Plattform® und der Ausweitung agentengestützter KI-Lösungen durch eine verantwortungsvolle, skalierbare Innovation, die auf starken Partnerschaften und Lieferkompetenz basiert. Cognizant hilft Kunden beim Übergang vom Experimentieren zur unternehmensweiten Transformation.

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Cognizant wird im Bericht ISG Provider Lens™ for Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services 2025 als Leader anerkannt
TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Unsere Konsumgütersegmente

Landwirtschaft

Modernisieren Sie die Landwirtschaft von Feld bis zu en Verbrauchern – mit präzisen Einblicken, Qualitätssystemen und intelligenten Lieferketten, und verbessern Sie so den Ertrag, die Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit.

Bekleidung und Schuhe

Optimieren Sie mit unseren Lösungen die Beschaffung, verbessern Sie das Etikettenmanagement, optimieren Sie die Preisgestaltung und steigern Sie die betriebliche Effizienz.

Lebensmittel und Getränke

Überwinden Sie mit unseren innovativen Angeboten Kunden-, Lieferketten- und Technologieherausforderungen . Verbessern Sie Agilität und Wachstum.

Häusliche und private Pflege

Erschließen Sie neue Märkte und erfüllen Sie sich wandelnde Kundenerwartungen, indem Sie unsere effizienten und skalierbaren Cloud- und SaaS-Lösungen nutzen.

ÖKOSYSTEM FÜR KONSUMGÜTER

Gezielte Lösungen

Cognizant bietet Lösungen, die speziell auf die Herausforderungen von Konsumgüterunternehmen zugeschnitten sind.

RGM, TPM und TPO

Stimmen Sie Werbeaktionen auf aktuelle Verbraucherdaten ab und beschleunigen Sie die Preisgestaltung und das Umsatzwachstum.

Performance-Marketing

Maximieren Sie die Wertschöpfung, ermöglichen Sie agile Abläufe und bauen Sie über die gesamte Marketing-Wertschöpfungskette hinweg persönliche Beziehungen zu Ihren Kund:innen auf.

B2B-Vertriebstransformation

Nutzen Sie Daten und digitale Technologien, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und Kundenerfahrungen zu simulieren und zu optimieren.

Mehr erfahren
Intelligente Lieferkette

Digitalisieren Sie Ihre Lieferkette durchgängig über integrierte Geschäftsplanung, Beschaffung, intelligente Fertigung und dynamische Auftragsabwicklung.

Ökosystem für Kundendaten

Führen Sie Kundendaten über alle Touchpoints hinweg zusammen, um ein einheitliches Kundenprofil zu erstellen und hyperpersonalisierte Erlebnisse zu bieten.

Mehr erfahren
Nachfrageorientiertes Design und Engineering

Vereinheitlichen Sie Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um einen digitalen Thread in Echtzeit zu schaffen, der die Zeit vom Design bis zur Produkteinführung mit KI-gestützter Genauigkeit, Compliance und Rückverfolgbarkeit beschleunigt.

Erfolgsgeschichten

Kohler macht bei digitaler Agilität einen Sprung nach vorne

Diese erneuerte Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, uns beim Streben nach operativer und geschäftlicher Exzellenz Technologie zunutze zu machen.
Eric Tabor, Chief Digital Officer, Kohler.

So geht es
Blick auf einen langen, in blaues Licht getauchten Raum mit digitalen Lichtreflexen
Mars skaliert seine globale Markenerfahrung

Wir haben in 18 Monaten mehr als 200 Standorte eingeführt, die TCO um 40 % gesenkt und die Kundenreichweite in mehr als 50 Ländern um 300 % ausgebaut.

Mehr zu den Auswirkungen
Blick auf einen langen, in blaues Licht getauchten Raum mit digitalen Lichtreflexen
Tata Starbucks hebt die Kundenerfahrung auf ein neues Level

Mit Cognizant als Partner Abläufe optimieren, groß angelegte Veranstaltungen nahtlos abwickeln und die Rentabilität durch intelligentere Backend-Prozesse steigern.

McDonald's beschleunigt die Cloud-Transformation

„Cognizant ist ein unschätzbarer Partner bei der Optimierung von Unternehmensanwendungen und der Weiterentwicklung unserer Cloud-Reise – und ebnet den Weg für Innovation und Wachstum.“ – JT Scott, VP, Global Technology, McDonald’s

Mehr erfahren
Burger in der Hand
Papa John's begeistert seine Kund:innen mit PapaCall

15 % höherer Umsatz pro Bestellung, 50 % bessere In-Store-Kennzahlen und Skalierung von KI-gestützten Bestellungen auf 1.500 Standorte.

So geht es
Detailansicht Sukkulentenart Agave attenuata
Yum Brands steigert digitale Konversionen

Die Konversionsraten stiegen unheimlich stark an – 55 % in der App, 65 % im Internet und 80 % in sozialen Medien – wobei die Ticketgrößen über digitale Kanäle um 30 % gestiegen sind.

Unsere Partner und Allianzen für Konsumgüter und Technologielösungen

Mit umfangreicheren Serviceangeboten bilden wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit Weltklasse-Organisationen und liefern umfassende Konsumgüter-Technologielösungen für die geschäftlichen und IT-Herausforderungen unserer Kund:innen.

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Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.