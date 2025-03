Generative KI könnte diese Pyramide auf verschiedene Weise neu gestalten. In einigen Fällen könnte die Basis der Pyramide kleiner werden, wenn mehrere Mitarbeitende wegfallen, deren Aufgaben fast vollständig automatisiert werden können. In anderen Fällen könnten die Mitarbeitenden in diesen Rollen dadurch schneller Kompetenzen entwickeln und rapide in höherwertige Positionen aufsteigen, was die Mitte der Pyramide erweitern würde.

Im Laufe der Zeit, wenn mehr Mitarbeitende aus der Basis mit in Bildungseinrichtungen erworbenen Kenntnissen zur generativen KI in die Belegschaft eintreten, kann sich auch die Einstiegsebene verändern und die Ebene in der Talentpyramide, auf der diese Arbeit ausgeführt wird.

Im Gegensatz dazu wird der Wert von bestimmten erfahreneren Rollen für Aufgaben wichtiger, die KI nicht so einfach ausführen kann – wie zum Beispiel strategische Entscheidungsfindung, komplexe Problemlösungen sowie Überprüfung und Validierung von KI-Outputs und übergeordnete Kompetenzen, wie Urteilsvermögen, Geschmack und Übernahme von Verantwortung. Für diese sehr erfahrenen Fachleute könnte die Nachfrage steigen. Dadurch werden die traditionell kleineren oberen Ebenen der Pyramide vergrößert.

Im Wesentlichen verändert der sich wandelnde Wert von Arbeitsrollen aufgrund von KI-gestützter Automatisierung nicht nur einzelne Rollen, sondern er wird auch die Art und Weise transformieren, wie Talente innerhalb eines Unternehmens verteilt werden.

Geschäftsführende müssen diese Veränderungen antizipieren und auf diese Weise sicherstellen, dass ihre Talentpyramide auf die sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmens abgestimmt bleibt. So müssen sie die Automatisierung von Aufgaben und die Expertise der Menschen, die für die Arbeit mit diesen neuen Möglichkeiten erforderlich ist, ins Gleichgewicht bringen.