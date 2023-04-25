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Geschäftsprozess-Services
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Moderne, KI-integrierte Geschäfts­abläufe

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

64 %

Verkürzung der Garantiezykluszeit

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43 %

Reduzierung von Servicebesuchen vor Ort durch vorausschauende Wartung

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47 %

Reduzierung der Servicekosten

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Über 90 %

Direkte Bestellungen, die über Gen KI bearbeitet werden

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Zukunftsfähige Prozesse, Erkenntnisse und Innovationen

Als führender Anbieter von Geschäfts­prozess­services und Automatisierungs­lösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschen­zentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbs­vorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptions­settings sowie neue Geschäfts­modelle und Co-Innovation, um Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten.

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

Fertigungs-BPS und Automati­sierungsdienste

Management der Logistikketten

Wir bieten End-to-End-Unterstützung für die Lieferkette, einschließlich Bestell- und Angebotsmanagement, strategischer Beschaffung, Vertragsüberwachung, Ausgabenmanagement, Tail-Spend-Kontrolle und Stammdatenmanagement.

Support für Herstellung und Anlagenbetrieb

Wir liefern optimierte Abläufe durch Produktionsplanung, Fertigungsdokumentation (EBOM/MBOM) und Lagermanagement.

Vertriebs­management

Nachfrageprognose, Kundenfakturierung und -abrechnung, Auftragsmanagement, Händlermanagement und -support sowie integrierte Vertriebskoordination, um Kundenaufträge effizient zu verwalten.

After-Sales-Service

Wir bieten durchgängigen Kundensupport durch Garantieverwaltung, Koordination des Außendienstes, Schadenbearbeitung, Serviceverträge und Teilemanagement.

Intelligente Automatisierungs­dienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

Mehr erfahren
Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

Mehr erfahren
Mitarbeiter:innen­erlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

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Aktuelle Ideen

Hersteller müssen trotz Unsicherheit innovativ sein

Die Erforschung neuer Geschäfts­modelle ist für die Branche ein ent­scheidender Schritt – auch in schwie­rigen Zeiten.

Mehr erfahren
Ein Mann im Bauanzug geht zur Bau­stelle.
Drei Arten, wie die künstliche Intelligenz die Fertigung bereits verändert

Durch einen realistischen und ratio­nalen Einblick in die Anwendungs­bereiche generativer KI können Hersteller besser erkennen, wo diese für sie die besten Ergebnisse erzielen wird.

Mehr erfahren
Ein Bild einer Produktionsanlage
Wie Hersteller die Nachhaltig­keitsgleichung ausgleichen können

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen sich Hersteller auf Daten­strategien, umfassende Kund:innen­erlebnisse, die Weiterbildung ihrer Belegschaft und konkrete Nach­haltigkeitsziele konzentrieren.

Mehr erfahren
Hände halten ein Multimeter

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

Datenservices für das Trainieren von KI

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
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