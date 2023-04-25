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Geschäftsprozess-Services für CMT
Kontakt

Moderne, KI-integrierte Geschäfts­abläufe

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Der Betrieb von CMT hängt von an­sprech­enden Kund:innen­erleb­nissen und gesteigerter Effizienz ab.  Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

90 % 

schnellere Verkaufsangebote

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4 Mio. USD

jährliche OpEx / CapEx Einsparungen

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300 %

Zunahme des Webverkehrs

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50 %

Produktivitätsgewinne

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50 %

schnellerer Eintritt in neue Märkte

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Intuitive Erlebnisse, zukunftsfähige Prozesse, Innovation

Als führender Anbieter von Geschäftsprozessservices und Automatisierungslösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschenzentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptionssettings sowie neue Geschäftsmodelle und Co-Innovation, um Kund;innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten. 

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstumsbereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

leuchtender Blub im Kopf des Menschen

CMT BPS und Automatisierungs­dienste

Datenservices für das Trainieren von KI

Beschleunigen Sie die KI-Entwicklung mit skalierbarer Annotation und Feinabstimmung von Pipelines, die auf Fachwissen und von Menschen geprüfter Genauigkeit basieren.

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Cognizant Location Based Services – Kartendatendienste

Erfassen, kuratieren und pflegen Sie Daten und Informationen mit fortschrittlicher Technologie, während Sie Anbieter:innen von Kartendiensten dabei helfen, die Genauigkeit zu erhöhen und erweiterte Funktionen anzubieten.

Bekannte standortbezogene Dienste – Point-of-Interest-Kennzeichnung

Datenerfassung, -bereinigung und -pflege sowie Analysen für bestimmte Points of Interest (POI) können von Karten­anbieter:innen für Funktionen wie Öffnungs­zeiten oder tägliche Werbe­aktionen verwendet werden.

Erkennende ortsbezogene Dienste – autonome Fahrzeuge

Wir ermöglichen Anbieter:innen von selbstfahrenden Autos, ihre Fahrzeuge anhand von Daten zu trainieren, die durch Light Detection and Ranging (LDAR), 2D- und 3D-Bilder und Videokennzeichnung über statische und dynamische Objekte gesammelt werden.

Cognizant digital trust and safety—brand protection

Durch die kontinuierliche Über­wachung von Platt­formen und Websites in Kombination mit Warnungen und Interventions­prozess­abläufen tragen wir dazu bei, Unternehmen vor Marken­identität, Urheberrechts­verlet­zungen und Desinfor­mation zu schützen.

Cognizant Digital Trust and Safety – Erkennung von Online-Betrug

Reduzieren Sie Betrug, indem Sie Identitäten überprüfen, böswillige Kontoübernahmen überwachen, Werbung und Missbrauch von Retouren minimieren und Analysen und KI zur Bekämpfung von Phishing und Hacking einsetzen.

Cognizant digital trust and safety—Content Modernization

Wir bieten umfassende Medien­über­wachung und Aufklärung, um gefälschte Inhalte, Mobbing oder Belästigung und Hassreden zu identifizieren.

Intelligente Automatisierungs­dienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

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Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

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Everest Group® stuft Cognizant im Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als führenden Anbieter von Marketingdienstleistungen ein

Cognizant wurde von der Everest Group® für seine Leistungen im Bereich Marketingdienstleistungen ausgezeichnet.

Mehr erfahren Zur Infografik
Logo der Everest Group
ISG ernennt Cognizant zu einem führenden Unternehmen in Telekommunikation sowie Medien und Unterhaltung

Erfahren Sie, warum ISG unsere Führungsrolle bei Managed IT-Services und IT-Services der nächsten Generation für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien und Unterhaltung anerkannt hat.

Mehr erfahren
ISG Provider Lens

Insights

WHITEPAPER

Von Reaktion zu Neuerfindung: Vertrauen und Sicherheit im Gaming neu definiert

Mit über 3,5 Milliarden Gamern weltweit überdenkt die Branche Vertrauen und Sicherheit (T&S), um den zunehmenden Bedrohungen wie Belästigung, Fehlinformationen und KI-Deepfakes zu begegnen. Diese Verschiebung unterstreicht die doppelte Wirkung von KI, die Herausforderungen der Moderation und die wachsende Bedeutung von strategischem Outsourcing für die Schaffung sichererer und authentischerer Spielerlebnisse.

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Detailansicht Sukkulentenart Agave attenuata
Generative KI in Kommunikation, Medien und Technologie

Durch die Nutzung der Funktionen der neuen KI können Unternehmen ihre Abläufe optimieren, die Entscheidungs­findung verbessern und das Kund:innen­erlebnis optimieren.

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Verwandeln Sie Nachhaltigkeitsziele in einen Erfolgsfaktor

M&E-Unternehmen, die sich in den kommenden Jahren auf Netto-Null-Ziele zubewegen, werden auch erhebliche finanzielle Gewinne erzielen und wettbewerbsfähiger werden.

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Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit für Medien und Unterhaltung

Während M&E-Unternehmen häufig bei der Einführung neuer Technologien für Benutzer:innen­erlebnisse führend sind, legen unsere Untersuchungen nahe, dass sie Daten und Technologien für zukünftiges Wachstum operatio­nalisieren müssen.

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Datenstrategien für Medien- und Unterhaltungsunternehmen
So werden Sie fit für die Zukunft

Angesichts der erdbebenartigen Veränderungen der letzten zwei Jahre ist es schwieriger – und kritischer – denn je, auf das Kommende vorbereitet zu sein.

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Was es braucht, um ein zukunftsfähiges Unternehmen zu sein

Entdecken Sie drei wichtige Erkenntnisse darüber, was es braucht, um in der Welt nach der Pandemie erfolgreich zu sein und für die Zukunft gerüstet zu sein.

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mehrere Turmlinien, die über die Überbrücke miteinander verbunden sind

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

Training von KI-Modellen

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
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