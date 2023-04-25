Lösungen für Fertigung

Cognizant unterstützt die Life Sciences Fertigung mit modernsten Lösungen für die digitale Transformation. Unser Fachwissen verbessert die Systemleistung, optimiert Lieferketten und unterstützt die Initiativen Manufacturing 4.0 und Lab 4.0, um reibungslose Abläufe und GMP-Konformität sicherzustellen.

Unsere IT-OT-Beratung, Systemintegration und Standort­dienst­leistungen zeichnen sich durch Batch-Auto­matisierung, Daten­infrastruktur und Intelligenz, Manufacturing Execution Systems (MES), Labore und digitale Technologien aus. Durch die Priorisierung von Speed-to-Value, nachhaltiger Innovation und daten­gesteuerten Strategien liefern wir Echtzeit-Einblicke für die Geschäftstransformation.

Wir bieten ein umfassendes Lösungsportfolio für unsere Kund:innen aus der Life Sciences Industrie und arbeiten mit ihnen an der gemeinsamen Vision, die Wissenschaft voranzutreiben und lebens­verändernde Therapien voranzutreiben, um letztlich die Behandlungs­ergebnisse für die Patient:innen zu verbessern.