Das Cognizant Innovation Network ist der für Unternehmensinvestment zuständige Bereich von Cognizant und konzentriert sich auf die Unterstützung von Startups für Unternehmenssoftware in der frühen bis mittleren Phase. Die Initiative schafft eine direkte Pipeline von der Startup-Innovation bis zur Implementierung im Unternehmensmaßstab, sodass Cognizant bahnbrechende Technologien identifizieren und schneller als je zuvor in Lösungen für seine Global-2000-Kundenbasis integrieren kann. Das Cognizant Innovation Network arbeitet mit den AI Lab von Cognizant zusammen, das die vielversprechendsten Innovationen identifiziert und validiert. Während sich AI Lab auf originale Forschung und IP-Entwicklung konzentriert, unterstützt das Innovation Network Startups dabei, diese Innovationen in unternehmensweite Produkte umzuwandeln – was Kunden hilft, Technologien der nächsten Generation schneller und sicherer für den realen Einsatz zu skalieren.