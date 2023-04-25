Beschleunigen Sie die Wertschöpfungszeit für industrielle Edge KI
KI und Edge Computing entwickeln sich schnell zu den wichtigsten Technologietrends. Angesichts der Einschränkungen der Edge-Umgebung, wie etwa Rechenleistung, Speicher und Bandbreite, sowie der inhärenten Beschränkungen der aktuellen Cloud-basierten KI-Tools ist die Entwicklung von Edge-KI-Lösungen heutzutage jedoch komplex.
Die Neuro Edge-Plattform vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen und Diensten an Schnittstellen. Die Plattform orchestriert End-to-End-Lösungen. Sie ermöglicht Echtzeit-Datenverarbeitung, verbesserten Datenschutz, geringere Bandbreitenkosten und eine erhöhte Betriebsstabilität. Die Leistungsfähigkeit der Edge-Technologie nutzt dem Unternehmen.