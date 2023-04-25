Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Beschleunigen Sie die Wert­schöpfungs­zeit für industrielle Edge KI

KI und Edge Computing entwickeln sich schnell zu den wichtigsten Technologie­trends. Angesichts der Einschrän­kungen der Edge-Umge­bung, wie etwa Rechen­leistung, Speicher und Bandbreite, sowie der inhärenten Beschrän­kungen der aktuellen Cloud-basierten KI-Tools ist die Entwicklung von Edge-KI-Lösungen heutzutage jedoch komplex.

Die Neuro Edge-Plattform vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen und Diensten an Schnittstellen. Die Plattform orchestriert End-to-End-Lösungen. Sie ermöglicht Echtzeit-Datenverarbeitung, verbesserten Datenschutz, geringere Bandbreitenkosten und eine erhöhte Betriebsstabilität. Die Leistungsfähigkeit der Edge-Technologie nutzt dem Unternehmen.

Hauptvorteile von Neuro Edge

Neuro Edge stärkt die gesamte Edge-KI-Wertschöpfungs­kette, von Chips und Geräten bis hin zur Bereit­stellung von Anwendungen und Geschäftslösungen. Dieser optimierte Ansatz beschleunigt den Betrieb und fördert das Wachstum.

Optimierter Anwendungs­lebens­zyklus

Vereinfacht und beschleunigt Design, Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von Edge-KI-Anwendungen.

Symbol „Netzwerk optimieren“
Vereinfachte Gen KI für Edge-Anwendungen

Bietet Vorlagen, Frameworks und Beispiele, die viele der schwierigeren Herausforderungen bei der Implementierung von generativer KI an Schnittstellen lösen. Dadurch konzentrieren Sie sich auf den Geschäftswert statt auf technische Komplexitäten.

Cloud-Netzwerk-Symbol
Verbesserte Verhaltens­überwachung und Feedback

Ermöglicht Überwachungs­agent:innen, Verhaltens­weisen zu beobachten und eine Feed­back­schleife zur kontinuierlichen Verbesserung zu erstellen.

Netzwerksymbol
Branchenspezifische Vorlagen

Entwickelt mit Referenz­architekturen und Beispiel­anwendungen, um sich auf spezifische Branchen­anforderungen zu konzentrieren.

evloving Netzwerksymbol
Verbesserte API-Integrationen

Bietet nahtlose API-Integrationen mit dem Edge-Ökosystem, einschließlich Sensoren, Siliziumanbietern, Edge-Geräten, Unter­nehmens­anwen­dungen und mehr.

Symbol „Netzwerkdienste“

Erkunden Sie die neuen Bereiche

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Neuro Edge Ihrem Unternehmen überzeugende Geschäftsvorteile verschaffen kann.

