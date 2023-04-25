Digital payments

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Digitaler Zahlungs­ver­kehr
Kontakt

Der Druck, Zahlungen zu vereinfachen und zu standardisieren, ist groß. Geschwindigkeit ist heute wichtiger denn je, sowohl für die Implementierung von Hubs und Plattformen als auch für die schnelle Markteinführung digitaler Zahlungslösungen.

Erreichen Sie eine End-to-End-Transformation

Überdenken Sie Ihre Zahlungsplattform, Ihre Betriebsabläufe und Ihre CX mit neuen Technologien und innovativen Produkten. 

Machen Sie sich fit für die Zukunft

Erstellen Sie intuitive Designs und nachhaltige Geschäftsmodelle, damit Sie für die Zukunft gerüstet sind.

Handeln Sie schnell und wirtschaftlich

Unsere Beschleuniger bringen Sie schnell auf den Markt, und unsere fachliche Erfahrung hilft Ihnen dabei, die Implementierungskosten zu senken.  

Themen

Kartenaussteller:innen und -annahmestellen

Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Karteninhaber:innen und Handelsunternehmen schneller einbinden. Erstellen Sie die richtigen Plattformen, Tools und Infrastruktur für nahtlose, sichere Transaktionen.

Ein Mann betrachtet ein Handy und die Kreditkarte, die die Frau in der Hand hält
Fintechs

Verlagern Sie die Zahlungsverarbeitungs-Engines in die Cloud und erweitern Sie die Möglichkeiten für neue Zahlungswege und alternative Zahlungsmethoden. 

Ein Balkendiagramm mit Aktienkursen
Netzwerke und Abwickler:innen

Transformieren Sie Ihr Zahlungsnetzwerk und Ihr Abwicklungs-Ökosystem. Bringen Sie neue Produkte mit Selbstbedienungsfunktionen für Händler:innen und Partner:innen schneller auf den Markt.

Ein Mann mit Schürze streckt einer Frau sein Handy entgegen, während ihre Kollegen zuschauen
Banken und Kreditgenossenschaften

Ganz gleich, ob Sie eine verbesserte Betrugserkennung, durchgängige Zahlungsinfrastrukturdienste oder eine erstklassige Kund:innenerfahrung wünschen – unser Team steht Ihnen zur Seite.  

Erfahren Sie mehr über RTP-Betrug
Ein verschwommenes Bild einer Büroumgebung mit mehreren Schreibtischen und Mitarbeitenden, die ihrem Tagwerk nachgehen

Digitale Zahlungsdienste

Beratung und Consulting
Beratung und Consulting
  • Unternehmens- und Produktberatung 
  • Produktstrategie und Roadmap 
  • Entwickeln-oder-Kaufen-Analyse und Produktauswahl 
  • Cloudstrategie 
  • Rationalisierung des Portfolios 
Zwei männliche und eine weibliche Kollegin führen ein Gespräch und schauen auf ein Tablet
Erstellung und Implementierung
Erstellung und Implementierung
  • Plattform-Engineering 
  • Produktentwicklung und -implementierung 
  • Systemintegration 
  • Daten, Analysen und KI 
  • Cloud-Enablement 
  • Produktmigration und Upgrades 
  • Quality Engineering and Assurance 
Nahaufnahme von Händen auf einer Tastatur vor Monitoren
Betrieb und Ausführung
Betrieb und Ausführung
  • Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturen 
  • Zahlungsvorgänge und Untersuchungen 
  • BPO-Services   
  • Sicherheits-Services 
  • Anwendungssupport und -pflege
Eine Frau von hinten, die in einem Schreibtischstuhl sitzt und auf mehrere Monitore schaut

Unser Angebot

Zahlungsmodernisierung

Schaffen Sie mit einer flexiblen Plattform, die mehrere Zahlungssysteme und -kanäle verbindet und integriert, einen Mehrwert für Kund:innen und Stakeholder:innen. 

Mehr erfahren
RTP-Betrugserkennung

Entwickeln Sie betrugsresistente Echtzeit-Zahlungsfunktionen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Transaktionen sicher und bereit für die Integration in neue RTP-Clearing-Systeme sind.

Mehr erfahren
KI der Generation

Setzen Sie generative KI dort ein, wo Sie sie am dringendsten benötigen – von der Verbesserung des Kund:innenservice und der Beratungskompetenz bis hin zu Systementwicklungsfähigkeiten und Prozesseffizienz.

Mehr erfahren
Geschäftsprozess-Services

Kombinieren Sie KI, Daten und menschliches Einfallsreichtum, um einen bahnbrechenden Mehrwert zu erzielen. Mit unserem Zahlungs-BPS passen sich Unternehmen an sich ändernde Marktbedingungen an und schaffen nahtlose Erfahrungen für Kund:innen. 

Mehr erfahren

Fallstudien

Erreichen Sie Ihre Ziele für digitale Zahlungen

Teach for America optimiert
Teach for America optimiert

und automatisiert die Abwicklung von Spendenzahlungen und verbessert gleichzeitig die Ressourcennutzung.

Zwei Schüler bei der Arbeit an Aufgaben
Tyl by NatWest unterstützt 2 Millionen Transaktionen pro Woche
Tyl by NatWest unterstützt 2 Millionen Transaktionen pro Woche

und setzt seine Vision für schnelle Produktinnovationen und einen größeren Kund:innenstamm in die Tat um.

Vordenker:innenrolle

Die Revolution alternativer Zahlungsmethoden (APM)

Guru Sahajpal, Industry Lead, Financial Services and Fintech, North America, diskutiert auf dem Payments Canada Summit 2025, wie alternative Zahlungsmethoden (APMs) schnellere, sichere und personalisierte Transaktionen ermöglichen – und so die Zukunft des Handels mitgestalten.

Porträtfoto von Guru Sahajpal
Wie KI und Automatisierung Zahlungsbetrug eindämmen können

Dr. Amita Gill von Cognizant erklärt, wie KI die Erkennung und von Zahlungsbetrug und die Sicherheit verbessert, und plädiert für die Zusammenarbeit beim Aufbau widerstandsfähiger Netzwerke.

Porträtfoto von Dr. Amita Gill
Der Weg nach vorn: Einblicke in globale Zahlungstrends

Market Leader Dr. Amita Gill beleuchtet die sich ständig wandelnde Landschaft globaler Zahlungstrends, die die Zukunft prägen, sowie die nützlichen Lektionen, die Kanada von internationalen Märkten lernen kann, einschließlich der Erfolge von Indiens UPI.

Eine Frau, die auf einer Bühne eine Präsentation hält

BLOG

Was die kommenden Änderungen bei SWIFT für Ihr Unternehmen bedeuten

SWIFT stellt IPLA und SIL bis 2026 ein und fordert die Institutionen auf, moderne, API-basierte Cloud-Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen einzuführen.

Weiterlesen
Illustration eines DNA-Moleküls und seiner Struktur, die aus verschiedenen Arten von Atomen besteht.

BLOG

Jetzt ist es an der Zeit, Strategien zur Betrugsprävention auszubauen

Betrugsfälle nehmen weltweit zu und zwingen Finanzinstitute dazu, ihre Abwehrmaßnahmen zu modernisieren. Durch den Einsatz von KI, Automatisierung und datengesteuerten Strategien können Unternehmen Verluste reduzieren, die Effizienz steigern und Cyberkriminellen einen Schritt voraus sein.

Weiterlesen
Ein digitales Schlosssymbol über einer Kreditkarte

BLOG

Agentengestützte KI: Kreditkarten-Giganten machen sich auf den Weg

KI-gestützte Agenten helfen nicht nur bei Einkäufen – sie tätigen sie auch eigenständig, gestalten den digitalen Handel neu und stellen Visa, Mastercard und PayPal an die Spitze einer neuen Ära des Zahlungsverkehrs.

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Eine goldene Kreditkarte auf einer Tastatur

BLOG

Die Macht der generativen KI: Neudefinition der Zahlungslandschaft

Im Zeitalter der KI-gestützten Zahlungen können Anbieter:innen Optionen schaffen, die Finanzdienstleistungen für alle zugänglicher, personalisierter und sinnvoller gestalten.

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BLOG

Drei Mythen: Die Verlagerung von Zahlungs-Switches in die Cloud

Entdecken Sie die drei häufigsten Mythen über die Switch-Migration – und wie Unternehmen sie vermeiden können.

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BLOG

Modernisierung des Zahlungsverkehrs – ein ganzheitlicher Ansatz

Wenn Sie die Modernisierung von Zahlungszentren durch eine ganzheitliche Linse betrachten, können Sie den Flickenteppich-Ansatz hinter sich lassen und eine zukunftsfähige Strategie entwickeln.

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BLOG

Kartenaussteller und Cloud-Migration: Sechs Schlüssel zum Erfolg

Die Vorteile der Cloud überzeugen die Zahlungs­anbieter:innen, aber der Schritt erfordert Planung und organisa­torische Fokussierung.

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Eine Frau, die mit einem Zahlungsbildschirm interagiert

E-Book

Die Zukunft des Zahlungsverkehrs: Entwickeln Sie sich über Transaktionen hinaus

Der Aufstieg von Open Finance und neuen Wertauf­bewahrungs­mitteln bestimmt die Zukunft des Zahlungs­verkehrs. Es ist an der Zeit, dass Zahlungs­institute ihre Entschei­dungen treffen.

E-Book lesen
Ein großer Wassertropfen über einer Wasserfläche mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund

BERICHT

Machen Sie den Schritt: Abrechnung für kartenbasierte Zahlungen in Echtzeit

In der Kartenbranche vollzieht sich ein kritischer Wandel. Sind Sie bereit für den Übergang zu Echtzeitliquidität, um Unternehmenswachstum zu beschleunigen?

PDF anzeigen
Eine Hand, die ein Telefon als Zahlungsmittel über eine andere Hand hält, die ein Zahlungsgerät hält

Auszeichnungen

Everest Group nennt Cognizant als führenden Anbieter im Zahlungs­verkehr

Unsere Partner­schaften und unsere hohe Kund:innen­anerkennung machen uns zu einem Top-Leader im Payments IT Services PEAK Matrix Assessment 2023 der Everest Group.

Lesen Sie den PEAK Matrix-Bericht
Panorama der abendlichen Ansicht von Ama Dablam im Himalaya

Unterscheidungs­merkmale

Cognizant Payment Messaging Converter

Beschleunigen Sie die Umstellung Ihrer Bank auf den ISO-20022-Standard für mehrere Zahlungswege. Cognizant® Payment Messaging Converter sorgt für eine schnelle Implementierung.

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Cognizant Instant Payment Orchestrator

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung von FedNow. Cognizant® Instant Payment Orchestrator ist eine vorgefertigte Lösung, die FedNow in gängige Zahlungs-Hub-Lösungen integriert. 

Mehr erfahren
Junge Mitarbeiterin mit Schürze, die gerade dabei ist, eine Kreditkarte durch einen Zahlungsprozessor zu ziehen
Cognizant Neuro Edge (Gen AI)

Erhalten Sie Echtzeitentscheidungen an der Schnittstelle. Cognizant Neuro® Edge vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen und Diensten.

Mehr erfahren
Eine Brücke für Pendler mit einem eingeblendeten verknüpften Datenpunkt
Cognizant Skygrade

Vereinfachen Sie die Modernisierung, Migration und Verwaltung Ihrer Cloud-Plattformen und -Anwendungen mit Cognizant® Skygrade™. 

Mehr erfahren
Visualization of Data and Cloud Computing

Partner

Lösen Sie Ihre Herausforderungen im Zahlungsverkehr durch unsere Partnerschaften und strategischen Allianzen mit weltweit führenden Unternehmen.

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Unsere Ansprechpartner:innen

Ajay Pandita

SVP and Financial Services, Fintech & Insurance Business Unit Leader

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Nitin Bahl

Strategic Business Unit Head – Fintech & Payments

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Guru Sahajpal

Branchenführer, Finanz­dienst­leistungen und Fintech

Porträtfoto von Guru Sahajpal
Renuka Kambli

Senior Partner – Assistant Vice President, Lending & Payments

Porträtfoto von Renuka Kambli
Krishanu De

Globaler Leiter für Zahlungen, Risiko und Compliance Branchen­lösungen

Porträtfoto von Krishanu De

Machen Sie den ersten Schritt bei der Transformation des Zahlungsverkehrs

Kunden heute und in Zukunft zu bedienen, ist ein großes Versprechen, aber die Leistungs­fähigkeit der heutigen digitalen Fähigkeiten, einschließlich digitaler Trans­formation und IT-Lösungen, macht es möglich.  

Fragen Sie uns, wie Technologie­dienst­leistungen für Ihr Unternehmen geeignet sind. 

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