Cloud-Lösungen

Sichern Sie sich den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Verwaltungs-Services, Lösungen und Kompetenzen, die Ihrem Unternehmen dabei helfen, die Cloud optimal zu nutzen, und behalten Sie gleichzeitig die Übersicht über Automatisierung, Kostenüberwachung und KI-Betrieb. Unsere Lösungen kombinieren verschiedene Plattformoptionen, Tools, Blaupausen und professionelle Dienstleistungen, die Sie zur Implementierung Ihrer eigenen Plattform oder zur Nutzung der IP-Lösungen und gemeinsamen Dienstleistungen von Cognizant nutzen können.

Unsere Cloud-Management-Funktion bietet mithilfe von Cognizant Neuro® IT Operations ein KI-basiertes Cloud-Bereitstellungsmodell, das sowohl anpassungsfähig als auch sicher ist.

Anpassungsfähig: Die Lösung lässt sich in ein bestehendes Cloud-Betriebsszenario integrieren. Alternativ kann ein zukünftiges Cloud-Betriebsmodell für unsere Kunden erstellt werden, das mit maßgeschneiderten Tools und automatisierten Prozessen ausgestattet ist.

Sicher: Durch die Implementierung von Best Practices, Tools und Technologien für die Cloud-Sicherheit werden Zero Trust und Cyber-Resilienz in den Cloud-Betrieb integriert, sodass die Cloud-Sicherheit zu einem festen Bestandteil des Cloud-Managements wird.

Cognizant hat es sich zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Technologiedienstleistungen zu erbringen, die die Kundenerwartungen erfüllen und übertreffen. In unserer Vereinbarung über den Level an Services (Service Level Agreement, SLA) sind die Standards und Verpflichtungen festgelegt, die wir einhalten, um unseren Kunden höchste Servicequalität zu bieten. Wir bieten standardisierte und maßgeschneiderte SLAs an, die speziell auf die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Leistungsumfang

Zum Leistungsumfang gehört die Verwaltung des öffentlichen Cloud-Betriebs für Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Außerdem umfasst er Cloud-Sicherheit, Datenschutz, Cyber-Resilienz in der Cloud und Multi-Cloud-Netzwerkverwaltung.

Unsere SLAs werden in der Regel anhand der folgenden Kriterien gemessen: