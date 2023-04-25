Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Intelligente Automobilindustrie und Mobilität
Hund, der den Kopf aus dem Autofenster streckt

Von visionären Konzepten zur zukunftsfähigen Mobilität

Die Welt der Automobilindustrie steht an einem Scheideweg. Zukünftige Marktführer müssen nahtlose Mobilitätserlebnisse, intelligentere Fahrzeuge und nachhaltige Verkehrssysteme liefern.

Schalten Sie bei Innovationen einen Gang hoch. Entwickeln Sie intelligente, vernetzte, softwaredefinierte Fahrzeuge der nächsten Generation mit eingebetteter KI, digitalen Zwillingen, Edge Computing und Cloud-nativen Plattformen.

Optimieren Sie Entwicklungszyklen, verringern Sie das Risiko bei Innovationen und gestalten Sie Kundenerlebnisse neu – mit einem vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite. Mit unseren virtuellen Validierungsfunktionen können Sie schneller und intelligenter handeln und Kosten, Komplexität und die Zeit bis zur Markteinführungszeit reduzieren.

Ob innerhalb, außerhalb oder unabhängig vom Fahrzeug, Cognizant hilft Ihnen, schneller voranzukommen – ganz gezielt.

Lassen Sie uns Ihre Innovation vorantreiben
UNSER EINFLUSS

Reale Ergebnisse, die Leistung in jedem Moment neu definieren

86 %

der Fehler werden durch virtuelle und Hardware-in-Loop (HIL)-Tests früher erkannt wurden.

20–25 %

kürzere Validierungszeit für schnellere Entwicklung und Marktreife

60 %

höhere Effizienz beim Testen der Funktionen vernetzter Fahrzeuge

40 %

Verbesserung bei der frühzeitigen Fehlererkennung für höhere Produktqualität

„Die Expertise von Cognizant in der skalierbaren, hardwareunabhängigen Softwareentwicklung passt perfekt zu unseren Zielen, innovativ zu sein und die steigenden Anforderungen an Individualisierung und Hyperpersonalisierung in der Automobilindustrie zu erfüllen.“

David Fritz
Vice President, Hybrid and Virtual Systems
Siemens

Logo von Siemens
KERNKOMPETENZEN

Innovationen in allen Bereichen

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und über 9.000 Automobilingenieur:innen bringen wir Software-, Hardware- und Systemwissen zusammen, um bahnbrechende Lösungen für das gesamte Mobilitätsökosystem zu liefern – entwickelt für reale Auswirkungen.

  • Elektrik/Elektronik (E/E)-Architektur: Beschleunigung des Fahrzeugsystemdesigns durch Evaluierung und Implementierung von gebrauchsfertigen Architekturlösungen, bewährten Frameworks und Best Practices für die Entwicklung von Fahrzeugen der nächsten Generation
  • Testen und Validieren autonomer Fahrzeuge: Beschleunigung der Entwicklungszyklen durch End-to-End-Tests und Simulationen, einschließlich elektronischer Systeme, integrierter Komponenten und vollständiger Fahrzeugfunktionalität – für niedrigere Risiken und kürzere Markteinführungszeiten
  • Funktionale Sicherheit und Cybersicherheit: Gewährleistung von Compliance und Schutz über alle Fahrzeugsysteme hinweg
  • Cockpit, Navigation und HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle): Gestaltung nutzerzentrierter und intuitiver Schnittstellen für eine verbesserte Einbindung von Fahrenden
  • Embedded-Software-Entwicklung: Nutzung bewährter Branchen-Workflows, robuster Standards und vertrauenswürdiger Anbieterplattformen, um zuverlässige End-to-End-Embedded-Lösungen für alle Fahrzeugbereich bereitzustellen
Innenansicht eines Armaturenbretts im Autos
  • Cloud und Edge Computing: Skalierbare und reaktionsschnelle Fahrzeug-zu-Cloud-Interaktionen
  • KI und Machine Learning: Vorausschauende Analysen für Wartung und Nutzerverhalten
  • Konnektivität und Telematik: Erleichterung des Datenaustauschs in Echtzeit für verbesserte Abläufe
  • DevOps und agile Entwicklung: Rationalisierung der Softwarebereitstellung für kontinuierliche Verbesserung
Ansicht eines futuristischen Autos
  • Flottenmanagement-Lösungen: Optimierung von Logistik und Betriebsabläufen für gewerbliche Flotten
  • Digitale Einzelhandelslösungen: Transformation des Autokauferlebnisses durch digitale Plattformen
  • E-Mobility-Services: Unterstützung des Umstiegs auf Elektrofahrzeuge mit umfassenden Services
  • Mobility-as-a-Service: Schaffung integrierter Verkehrslösungen für die urbane Mobilität
  • Schulungs- und Lernlösungen: Weiterbildung von Teams durch End-to-End-Schulungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Mobilität – von OEM-abgestimmten Einzelhandelsqualifikationen und Service-Coaching bis hin zu Hochspannungszertifizierungen, agilem Coaching und immersivem digitalem Lernen – zur Förderung der Bereitschaft, Compliance und Leistung der Belegschaft im großen Maßstab
Blick auf eine Reihe von Sattelschleppern auf der Straße
Intelligente softwaredefinierte Fahrzeuge

Intelligente, anpassungsfähige Fahrzeuge, die sich weiterentwickeln

Wir helfen Ihnen, die Softwareentwicklung und -integration mit virtueller Validierung zu beschleunigen und eine modulare, zukunftssichere Architektur zu testen, die neue digitale Services und schnellere Updates über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs ermöglicht.

Goldenes computergeneriertes Auto, das auf einem Computerchip steht
Vernetzte Mobilitätsplattformen

Echtzeitdaten für ein völlig neues Mobilitätserlebnis

Von Cloud-basierter Telematik bis hin zu digitalen Cockpits bieten wir skalierbare Plattformen, die vorausschauende Einblicke, Abonnementmodelle und vernetzte Dienste der nächsten Generation unterstützen und so neue Einnahmequellen erschließen und die Kundenbindung verbessern.

Mann auf dem Fahrersitz eines Autos, der Knöpfe am Armaturenbrett drückt
Autonome Lösungen

Sichere, skalierbare Autonomie schneller umgesetzt

Mithilfe von KI, Simulation und Edge Computing ermöglichen wir eine frühzeitige, kostengünstige Validierung komplexer Fahrszenarien und helfen Ihnen, die Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Ein autonomes, futuristisches Auto
Sprechen wir über Möglichkeiten
WARUM COGNIZANT?

Was Sie mit Cognizant erreichen können

Cognizant unterstützt Sie bei der Transformation der Mobilität mit End-to-End-Lösungen, die bei jedem Schritt Informationen, Ausfallsicherheit und Geschwindigkeit bieten – gestützt durch globale Innovationslabore, ein umfangreiches Partnernetzwerk und skalierbare Bereitstellungsmodelle.

Schnellere Innovationen, geringere F&E-Ausgaben

Bringen Sie intelligentere, sicherere Fahrzeuge schnell auf den Markt und optimieren Sie gleichzeitig die Engineering-Investitionen. Nutzen Sie den unübertroffenen globalen Talentpool von Cognizant, einschließlich einer der größten Automobilpräsenzen in Indien und eines Drei-Seiten-Liefermodells, um Forschung und Entwicklung schnell und kosteneffizient zu skalieren.

Mann, der an einem Gaming-Lenkrad sitzt und ein Headset trägt
Schnellere Markteinführung durch intelligentere Entwicklung

Verkürzen Sie Entwicklungszyklen durch modellbasiertes System-Engineering, simulationsgestützte Konstruktion und vorgefertigte Beschleuniger. Unsere Investitionen in Embedded-Plattformen, Visualisierungs-Frameworks und enge Technologiepartnerschaften helfen Ihnen, schneller vom Konzept zur Validierung zu gelangen.

Automechaniker, der auf einen Laptop-Bildschirm schaut
Niedrigere Lebenszykluskosten und mehr Zuverlässigkeit

Minimieren Sie Nacharbeits- und Garantieprobleme durch robuste Architekturen, frühzeitige Tests und End-to-End-Validierung. Unsere integrierten SDV- und E/E-Services sorgen für Qualität vom Konzept bis nach der Markteinführung und helfen Ihnen, die Gesamtbetriebskosten über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus zu senken.

Fließband in der Automobilfertigung
Neue Einnahmequellen und Mobilitätserlebnisse

Monetarisieren Sie auch jenseits des Fahrzeugs durch Over-the-Air-Services, Datenplattformen und vernetzte Ökosysteme. Wir helfen Ihnen beim Aufbau skalierbarer Plattformen, die den Wert auf Abonnements, Upgrades und Mobilitätsgeschäftsmodellen der nächsten Generation ausweiten – und gleichzeitig die Kundenbindung durch intelligentere, Gen-KI-gestützte Personalisierung und Services verbessern.

Mann auf dem Fahrersitz seines Autos mit Handy in der Hand
Glaubwürdigkeit, die mit der Branche Schritt hält

Profitieren Sie von unserer Führungsrolle in wichtigen Automobilallianzen wie SOAFEE, AUTOSAR, COVESA und SAE International und unserem Engagement für zukünftige Standards. Wir sorgen dafür, dass Ihre Plattformen mit den immer neuen Vorschriften, Interoperabilitätsanforderungen und Mobilitätsökosystemen Schritt halten.

Ein Verkäufer und eine Familie schauen sich ein Auto an
Vertrauen und Resilienz im großen Maßstab

Agieren Sie im großen Maßstab mit unserer TISAX- und ISO-zertifizierten globalen Delivery Engine und speziell entwickelten Laboren. Von Zentren für Automobiltechnik, Softwareentwicklung, Tests und Validierung bis hin zu Embedded-System-Hubs und Fertigungsinnovationszentren in Indien, Deutschland, Polen, Japan und Nordamerika – unsere Lieferpräsenz fördert Flexibilität, Compliance und einen schnelleren Projektanlauf.

Frau blickt auf ein Auto in der Werkstatt, während auf dem Computerbildschirm die Fahrzeugdaten angezeigt werden
So hilft Cognizant Ihnen, in Führung zu gehen
UNSERE PARTNER

Lernen Sie unser globales Partnernetzwerk kennen

Von softwaredefinierten Fahrzeugen bis hin zu autonomen Plattformen entwickeln wir gemeinsam mit Branchenführern Mobilität der nächsten Generation, die Märkte bewegt und Erfahrungen verändert.

Strategische Übernahmen für Innovationen im Bereich der Mobilität

Cognizant Mobility (ehemals ESG Mobility) und Mobica sind jetzt Teil von Cognizant und bringen fundiertes Fachwissen in den Bereichen softwaredefinierte Fahrzeuge, Embedded-Plattformen und Edge-to-Cloud-Engineering mit. Diese strategischen Übernahmen stärken unsere Präsenz im Bereich der Nearshore-Lieferung in Deutschland und Polen und helfen unseren Kund:innen, die Entwicklung intelligenter Produkte schneller, skalierbarer und präziser zu beschleunigen.

NEUIGKEITEN UND EINBLICKE

Aktuelle Neuigkeiten und Einblicke

Immer einen Schritt voraus. Erfahren Sie alles über die neuesten Erkenntnisse, Trends und Neuigkeiten, die IoT und Engineering prägen.

Cognizant und Elektrobit arbeiten gemeinsam daran, die Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugen zu beschleunigen

Der Lösungsbeschleuniger von Cognizant, der auf der adaptiven AUTOSAR-Lösung von Elektrobit basiert, zielt darauf ab, die steigenden Kundenanforderungen zu erfüllen, indem er den Entwicklungszyklus für softwaredefinierte Fahrzeuge beschleunigt.

Person, die ein futuristisches Auto auf einem Tablet betrachtet
Cognizant und Gentherm unterzeichnen strategische Produktentwicklungsvereinbarung und eröffnen neue Niederlassung

Gemeinsame Initiative zur Beschleunigung thermischer Innovationen und zur Skalierung der globalen Bereitstellung von Mobilitätssystemen der nächsten Generation aus Indien.

Blick auf ein vorbeifahrendes silbernes Auto
Cognizant arbeitet gemeinsam mit Siemens an schnelleren Lösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge

Die Integration von Siemens PAVE360 ermöglicht Shift-Left-Tests und beschleunigt die SDV-Entwicklung durch simulationsgestützte Validierung.

Hände eines Mannes am Lenkrad eines Autos
UNSERE ANSPRECHPARTNER

Wegweisend

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Branchenerfahrung und kombiniert tiefgreifendes technisches Fachwissen mit strategischer Vision.

Jörg Ohlsen

CEO, Mobility

Profilbild von Jörg Ohlsen
Kedar Pathak

Offering Leader

Profilbild von Kedar Pathak

Bereit, Ihren nächsten Durchbruch in der Automobilindustrie zu erzielen? Lassen Sie uns reden.

Die Zukunft der Mobilität zu gestalten erfordert fundiertes Fachwissen, agile Entwicklung und praktische Engineering-Erfahrung.

Wir können Ihnen helfen, schneller, intelligenter und nachhaltiger zu handeln. Lassen Sie uns über Ihre Ziele in den Bereichen intelligente Automobile und Mobilität sprechen.

