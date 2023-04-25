Intelligente Automobilindustrie und Mobilität

Strategische Übernahmen für Innovationen im Bereich der Mobilität

Cognizant Mobility (ehemals ESG Mobility) und Mobica sind jetzt Teil von Cognizant und bringen fundiertes Fachwissen in den Bereichen softwaredefinierte Fahrzeuge, Embedded-Plattformen und Edge-to-Cloud-Engineering mit. Diese strategischen Übernahmen stärken unsere Präsenz im Bereich der Nearshore-Lieferung in Deutschland und Polen und helfen unseren Kund:innen, die Entwicklung intelligenter Produkte schneller, skalierbarer und präziser zu beschleunigen.