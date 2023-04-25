Intelligente Automobilindustrie und Mobilität

Von visionären Konzepten zur zukunftsfähigen Mobilität
Die Welt der Automobilindustrie steht an einem Scheideweg. Zukünftige Marktführer müssen nahtlose Mobilitätserlebnisse, intelligentere Fahrzeuge und nachhaltige Verkehrssysteme liefern.
Schalten Sie bei Innovationen einen Gang hoch. Entwickeln Sie intelligente, vernetzte, softwaredefinierte Fahrzeuge der nächsten Generation mit eingebetteter KI, digitalen Zwillingen, Edge Computing und Cloud-nativen Plattformen.
Optimieren Sie Entwicklungszyklen, verringern Sie das Risiko bei Innovationen und gestalten Sie Kundenerlebnisse neu – mit einem vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite. Mit unseren virtuellen Validierungsfunktionen können Sie schneller und intelligenter handeln und Kosten, Komplexität und die Zeit bis zur Markteinführungszeit reduzieren.
Ob innerhalb, außerhalb oder unabhängig vom Fahrzeug, Cognizant hilft Ihnen, schneller voranzukommen – ganz gezielt.