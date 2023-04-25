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Geschäftsprozess-Services für Kapitalmärkte
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Moderne Capital Markets BPO-Abläufe mit KI-Integration

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integriertes Capital Markts BPO nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um inmitten rascher Veränderungen Chancen mutig zu ergreifen.
In einer Branche, die Effizienz trotz Risiko­management sowie Compliance und Auto­matisierung regulatorischer Prozesse für Manage­ment und Reporting erfordert, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Art der Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken. Dies erreichen wir, indem wir Geschäfts- und Prozess­expertise in den Kapital­märkten mit intelligenten, digitalen Plattformen kombi­nieren, um die Geschäfts­abläufe zu opti­mieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

40-60 %

erhöhte Effizienz

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8,6 Mio. USD

OpEx-Einsparungen

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8 Mio USD

jährliche Kosten­einspar­ungen

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8X

ROI

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6,7 Mio. USD

Kosten­ein­sparungen

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Intuitive Nutzererlebnisse, bahnbrechende Effizienz und innovatives Capital Markets BPO

Als führendes Unternehmen für Capital Markets BPO der nächsten Generation arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kund:innen an der Entwicklung moderner Betriebsabläufe, die schnell, effizient und auf den Menschen ausgerichtet sind – Lösungen, die dabei helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptions­settings sowie neue Geschäfts­modelle und Co-Innovation, um Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten.

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

Capital Markets BPO und Automatisierungsdienste

Cognizant Data Integrity and Control

Integrieren Sie Finanzkontrollen, operationelles Risikomanagement und technologische Belastbarkeit, um die Integrität der Handelsbuchungs- und Transaktionsdaten zu gewährleisten.

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Cognizant-Gebühren und -Abrechnung

Automatisieren Sie den Abgleich, indem Sie Tarifverträge zentral speichern und digitalisieren. Dies verbessert und optimiert die Genauigkeit und Transparenz, insbesondere bei der Abrechnung, und generiert Analysen zu globalen Geschäftsfunktionen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Kunden-Onboarding von Cognizant

Unser ganzheitlicher Onboarding-Ansatz mit übersichtlichen, modernen Kundenfunktionen beschleunigt die Kundeneinbindung. Mit Client Onboarding können Unternehmen neue Gebiete erschließen, neue Kunden gewinnen und einen individuellen Service anbieten.

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Intelligente Automatisierungs­dienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

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Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

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Mitarbeiter:innen­erlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

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Anlageverwaltung

Stellen Sie den Betrieb auf intelligent und agil um, damit Sie bessere Entscheidungen treffen, schneller auf Kunden- und Marktveränderungen reagieren und das Anlegererlebnis verbessern können.

Vermögens­verwaltung

Transformieren Sie die Vermögensverwaltung, um die Effizienz und Flexibilität zu verbessern, und kümmern Sie sich gleichzeitig darum, Kundenbeziehungen aufzubauen, zu pflegen und zu vertiefen, um das Wachstum zu erhöhen.

Investmentbanking

Verein­heit­lichen Sie die Wertschöpfungs­kette für Wertpapiere, automatisieren Sie Handels­vorgänge, senken Sie Kosten und minimieren Sie regulatorische Risiken und Komplexität.

Anbieter von Marktinformationen

Vereinfachen Sie die Aggregation, Harmonisierung und Verwaltung von Daten, um bessere Erkenntnisse und Ratschläge zu erhalten und spüren Sie neue Einnahmequellen für höhere Rentabilität auf.

Cognizant in der Capital Markets Operations Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group als führender Anbieter eingestuft

Die Everest Group hat Cognizant als Leader im Bereich Capital Markets Operations Services für das Jahr 2025 ausgezeichnet. Von der Ausführung bis zum Reporting sorgen wir für intelligentere, schnellere und resilientere Abläufe für globale Finanzunternehmen.

Bericht lesen Analystenzitat anzeigen Infografik anzeigen
Peak Matrix Capital Markets Operations 2025
Cognizant wurde in der Everest Group Capital Markets Operations PEAK Matrix® 2023 zum Leader ernannt

Top-Finanzinstitute verlassen sich auf Cognizant bei der digitalen Transformation und sorgen für eine nahtlose Betriebsbereitstellung mit tadellosem Kund:innen­service, um ihren sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsrealitäten gerecht zu werden. Erfahren Sie, warum uns die Everest Group gute Bewertungen für Umfang, Wert, Vision, Strategie und Liefertreue verliehen hat.

Bericht lesen
Kapitalmarktaktivitäten der Everest Group 2023

Insights

Von Kostensenkung bis Kostenoptimierung

Vier Möglichkeiten, wie Unternehmen sicherstellen können, dass ihre Ausgaben­entscheidungen kurz- und langfristigen Geschäftszielen entsprechen

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Ein Mann und eine Frau kleben Haftnotizen an eine Glaswand.
Banken und Kapitalmärkte: Auf den Erfolgen von heute aufbauen, um die Zukunft anzugehen

Nach Jahren der Modernisierung gibt es für Banken, Vermögens­verwalter und Finanz­intermediäre noch viel zu tun, insbesondere in Bezug auf die Kern­modernisierung, Perso­nalisierung und Überarbeitung des intuitiven Betriebsmodells.

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Binärer Digitalcode

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

Training von KI-Modellen

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
Werden Sie Teil unseres Teams

Stärken Sie Ihre Karriere und machen Sie Ihre Fähigkeiten zukunftssicher, während Sie den einflussreichsten Unternehmen der Welt helfen, mit Intuition zu gewinnen, darunter prominente Global-2000-Kund:innen und Schwer­gewichte aus dem Silicon Valley. Schließen Sie sich dem Branchenführer an.

Jobangebote

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten im Bereich der Capital Markets BPO-Services ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

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