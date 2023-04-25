Moderne Capital Markets BPO-Abläufe mit KI-Integration Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integriertes Capital Markts BPO nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um inmitten rascher Veränderungen Chancen mutig zu ergreifen. In einer Branche, die Effizienz trotz Risiko­management sowie Compliance und Auto­matisierung regulatorischer Prozesse für Manage­ment und Reporting erfordert, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Art der Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken. Dies erreichen wir, indem wir Geschäfts- und Prozess­expertise in den Kapital­märkten mit intelligenten, digitalen Plattformen kombi­nieren, um die Geschäfts­abläufe zu opti­mieren.

