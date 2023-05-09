¿Qué es el contexto?

La IA agéntica es la próxima ola que transforma las empresas, con capacidades de IA que permiten desde generar contenido o predicciones hasta ejecutar procesos de forma autónoma y tomar decisiones para alcanzar los objetivos.

El contexto permite a los agentes de IA tomar decisiones precisas, alinearse con los objetivos humanos, cumplir con las políticas y adaptarse a los desafíos en tiempo real al proporcionar información esencial a los LLM y SLM.

El contexto se define como el conjunto de conocimientos e inteligencia de una empresa, que captura objetivos, métricas, roles, procesos, políticas, restricciones y sistemas a través de los niveles operativo, táctico, estratégico y ejecutivo. Revela cómo las personas y los equipos colaboran, se comunican y responden tanto a desafíos previstos como imprevistos, navegando a través de las limitaciones y, sin embargo, cumpliendo con las reglas. Mapea las interacciones entre equipos internos, clientes y socios, con el apoyo de herramientas y datos/contenido que impulsan la ejecución, las decisiones y los resultados en todos los niveles de la organización.

Es importante destacar que el contexto recolecta la sabiduría colectiva de la organización a partir de las decisiones (éxitos y fracasos, qué funcionó y qué no, y por qué) junto con los ciclos de retroalimentación que alimentan el aprendizaje continuo, la alineación del comportamiento y el cambio adaptativo para evolucionar y mejorar el rendimiento en entornos dinámicos.

El contexto se manifiesta en contenido estructurado y no estructurado, incluidas las reglas comerciales y las políticas de cumplimiento, los procedimientos operativos, los flujos de trabajo, las personas y los patrones de ejecución de cómo operan los equipos en la práctica.

¿Qué es la ingeniería de contexto y por qué es importante?

La ingeniería de contexto es una disciplina emergente fundamental para el diseño e implementación de sistemas de agentes autónomos. Los ingenieros de contexto permiten la ingesta, el almacenamiento, la recuperación y la utilización del contexto al llevar la información correcta en el formato correcto en el momento adecuado a un LLM o un SLM.

La ingeniería de contexto, cuando se hace bien, mejora la precisión del razonamiento de los agentes de IA, mejora la confiabilidad de las decisiones de los agentes, garantiza que los objetivos de los agentes se alineen con las intenciones humanas, promueve un comportamiento consistente con la cultura y las regulaciones de la empresa, y establece una base para que los agentes y los humanos evolucionen en colaboración hacia objetivos compartidos que impulsen el valor empresarial.

¿Cuáles son las responsabilidades de un ingeniero de contexto?

A medida que los ingenieros de contexto interactúan con los clientes a través de las fases del ciclo de vida de desarrollo de agentes, los ingenieros de contexto:

Capturan conocimiento, incluyendo procesos, reglas y patrones de ejecución

Crean procesos, métodos y soluciones para gestionar el ciclo de vida completo del contexto

Incorporan las mejores prácticas en soluciones de gobernanza, privacidad y seguridad para el contexto

Crean canalizaciones de integración para recuperación, síntesis, distribución y almacenamiento

Empaquetan activos de contexto reutilizables ("paquetes de contexto") para una implementación escalable

Diseñan planos y plantillas técnicas y funcionales para casos de uso de la industria

¿Cómo beneficiará la ingeniería de contexto a las empresas?

El contexto encapsula el conocimiento único y las formas de trabajar de una empresa. La captura continua de datos y conocimientos únicos y su alimentación a los agentes de IA permitirán a las empresas ser más ágiles e inteligentes, e incorporar ventajas únicas en su modelo operativo.

Los beneficios incluyen:

Reducción de riesgos a medida que los agentes siguen alineados con los estándares y regulaciones de la empresa

Aumento de la eficiencia gracias a una mayor precisión de los resultados, lo que evita la repetición del trabajo

Optimización de costes a través de patrones optimizados que evitan arquitecturas complejas

Tiempo de creación de valor más rápido para los sistemas agénticos mediante la integración de aceleradores específicos del dominio en la estructura de contexto

Mayor confianza y mayor adopción de IA agéntica por parte de los empleados

Integración más profunda de la diferenciación en el modelo operativo de cada negocio, ya que el contexto captura el ADN único de cada organización

Cognizant ha realizado una inversión para perfeccionar esta capacidad fundamental, anunciando recientemente planes para implementar ingenieros de contexto en todas nuestras líneas de servicio, para ayudar a proporcionar mejores productos y servicios a nuestros clientes en todas las industrias.