Los procesos serán más dinámicos y la infraestructura de TI estará preparada para la IA. Además, será capaz de integrarse fácilmente con los modelos de aprendizaje automático y gestionar el procesamiento de datos a gran escala en tiempo real.

En este escenario, las organizaciones necesitarán una plantilla muy diversa en conocimientos y habilidades, una que entienda el comportamiento humano (sociología, psicología, antropología) para crear y optimizar diferentes procesos (pensamiento de diseño, six sigma, conocimiento específico de la industria) y atraiga a las audiencias emocional e intelectualmente a través del storytelling y el diseño.

Además, la colaboración entre empleados con diferente perfil y entre los empleados y la tecnología, será fundamental para aprovechar este conocimiento de manera efectiva. Las empresas experimentarán con estructuras organizaciones más horizontales e idearán frameworks flexibles que promuevan y premien la colaboración.

Gobernanza y educación: una doble responsabilidad

El rápido avance la IA generativa para realizar tareas de humanos en una amplia variedad de actividades plantea numerosos interrogantes sobre el benficio o el perjuicio del uso de esta tecnología para la sociedad. Preguntas del tipo: ¿cómo desarrollar y entrenar algoritmos de confianza? ¿Cómo establecer o reforzar los estándares de desarrollo de una IA responsable de forma global? O ¿cómo garantizar la gobernanza de esta tecnología sin decelerar el ritmo de progreso?

Las respuestas determinarán cómo definimos y somos definidos por esta revolucionaria tecnología.

Las leyes deben ser lo suficientemente flexible como para no ahogar la innovación y el open sourcing, pero lo suficientemente rigurosas como para mitigar el riesgo del uso indebido por parte de empresas y consumidores. Las compañías tecnológicas y los integradores, que son los que están desarrollando e incorporando la IA generativa en nuevos productos y servicios, son los mejores posicionados para garantizar un uso ético y responsable. El estudio U.S. Chamber of Commerce’s Commission on Artificial Intelligence, Competitiveness, Inclusion, and Innovation subraya el papel crítico de las normas de conducta y las mejores prácticas del sector privado como los enfoques que ofrecen la felxibilidad suficiente para mantenerse al día de esta tecnología al tiempo que minimiza los riesgos de estar totalmente desfasada.

También la educación puede ayudar con los aspectos éticos y legales del uso de la IA, como las preocupaciones sobre la seguridad, los sesgos y los derechos de propiedad intelectual. Entender los beneficios y los riesgos de la IA generativa ayudará a los que toman las decisiones y a los consumidores a utilizar esta tecnología de manera responsable, así como a identificar y desafiar cualquier mal uso. En este punto, el rol de las compañías tecnológicas es vital para guiar e informar a los clientes corporativos.

Hacia un futuro apasionante, con cabeza

Cognizant sabe que ayudar a los clientes a aplicar la AI generativa conlleva muchas responsabilidades.