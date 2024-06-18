En el competitivo sector financiero, la velocidad y la eficiencia son cruciales para ganar la confianza de los clientes. ¿Imaginas aprobar una tarjeta de crédito el mismo día de la solicitud o reducir el tiempo de la formalización de préstamos en 2,5 horas? Esto es lo que ha conseguido Storebrand Bank, un actor clave en el mercado nórdico, que vio en la automatización inteligente una estrategia para transformar sus operaciones y, lo más importante, la experiencia de sus clientes.

El banco confío en Cognizant y sus expertos en automatización para trazar una ambiciosa hoja de ruta con el objetivo de automatizar procesos clave, como la aprobación de solicitudes y la gestión de tareas administrativas, con el fin último de acelerar la entrega de sus productos. Los resultados hablan por sí solos. En solo 18 meses, lograron implementar 50 automatizaciones que no solo incrementaron la velocidad de sus servicios en un 40%, sino que también liberaron a sus equipos de las tareas más repetitivas.

Uno de los logros más impactantes de esta transformación fue el ahorro de más de 7.000 horas de trabajo gracias al uso de bots para operaciones administrativas y de atención al cliente. Por ejemplo, un bot que aplica nuevas tasas de interés a los préstamos hipotecarios ahorra 55 horas en un solo día, mientras que otro que califica a los solicitantes de crédito recorta 10 minutos por cada solicitud de tarjeta de crédito. Además, con bots desatendidos activados por reglas basadas en el tiempo y los eventos, Storebrand Bank puede atender a los clientes y ejecutar operaciones administrativas, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Este caso de éxito demuestra que la automatización es el motor de la innovación en cualquier sector. Al eliminar las barreras operativas, las empresas pueden centrarse en ofrecer un valor instantáneo y una experiencia de usuario fluida, operando de manera más ágil y eficiente. La historia de Storebrand Bank es un testimonio de cómo la tecnología puede convertir los desafíos en oportunidades. Para conocer todos los detalles de esta transformación y los resultados obtenidos, lee el caso de éxito completo aquí.