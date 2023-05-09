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Move & Modernize
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Ofrece impacto a velocidad con una solución moderna

Para permitir la transformación centrada en la IA, los líderes necesitan acelerar la modernización de aplicaciones y la migración a la nube, creando una sólida base tecnológica más eficiente y ágil para el futuro.
Conseguirlo a buen ritmo, sin tiempo de inactividad y dentro de un presupuesto limitado, requiere herramientas de última generación y expertos altamente capacitados.
Cognizant y AWS, que llevan 14 años trabajando juntos, ofrecen una solución conjunta única que acelera la migración a la nube y la modernización de aplicaciones. Esto permite a las organizaciones una transformación más rápida. 
Move & Modernize combina las últimas herramientas y automatización de AWS con las capacidades de modernización de aplicaciones y gestión de aplicaciones y de la nube de Cognizant, lo que ofrece una transformación integral de la nube e impulsa una mejor experiencia para el cliente en AWS.

Ventajas clave

Resultados más rápidos y mejores

Un plan de solución probado y repetible que incorpora una metodología estructurada, una profunda experiencia en la industria, herramientas de última generación y automatización.

Entrega conjunta fluida a escala

Gestión sólida de programas para ayudar a ejecutar iniciativas de transformación en la nube a gran escala navegando por escenarios de transición complejos.

Eficiencias integradas

La automatización y la reducción de la deuda técnica ayudan a desbloquear presupuestos que las empresas pueden utilizar para autofinanciar la modernización y la innovación.

Menor riesgo

Reduce el riesgo del tiempo de inactividad, pérdida de datos y brechas de seguridad con dos de los mejores proveedores.

Confía en nosotros

Experiencia demostrada

Una librería seleccionada de aceleradores de soluciones, herramientas y experiencia para ofrecer de forma rápida y eficiente valor al negocio al tiempo que impulsas la simplificación y la sostenibilidad.

Hombre dando una presentación, mirando un gráfico
Abierta e interoperable

Diseño modular que puede conectarse a todas las principales aplicaciones, infraestructura y entornos de herramientas, lo que garantiza el máximo valor de tus inversiones.

nulo
Evolución continua

Nuestros servicios incluyen  ingeniería para automatizar de manera progresiva en función del feedback de los datos operativos.

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Acelera la transformación

Contacta con nosotros y aprende cómo Move & Modernize puede proporcionarte resultados rápido.

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