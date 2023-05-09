Move & Modernize
Ventajas clave
Hacer realidad Move & Modernize
Cognizant es una potencia de ingeniería moderna con fortalezas en la modernización de aplicaciones. Amazon es el creador de la computación en la nube y líder en la migración de cargas de trabajo a la nube. Nuestra colaboración ha entregado más de 50 ofertas conjuntas en todas las industrias a más de 500 clientes.
Además de adaptar nuestras plataformas Skygrade y Flowsource con prestaciones específicas de AWS para ofrecer soporte a esta oferta, Cognizant ha creado una fábrica de modernización y gestión de aplicaciones especializada para AWS.
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