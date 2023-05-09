Ofrece impacto a velocidad con una solución moderna Para permitir la transformación centrada en la IA, los líderes necesitan acelerar la modernización de aplicaciones y la migración a la nube, creando una sólida base tecnológica más eficiente y ágil para el futuro. Conseguirlo a buen ritmo, sin tiempo de inactividad y dentro de un presupuesto limitado, requiere herramientas de última generación y expertos altamente capacitados. Cognizant y AWS, que llevan 14 años trabajando juntos, ofrecen una solución conjunta única que acelera la migración a la nube y la modernización de aplicaciones. Esto permite a las organizaciones una transformación más rápida. Move & Modernize combina las últimas herramientas y automatización de AWS con las capacidades de modernización de aplicaciones y gestión de aplicaciones y de la nube de Cognizant, lo que ofrece una transformación integral de la nube e impulsa una mejor experiencia para el cliente en AWS.