Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5be790ce" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7e284d2d" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@235490a7" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2277edc1" Inversores
MarketScape para análisis de datos sanitarios basados en el valor, 2025
Cognizant se clasifica como líder en IDC MarketScape U.S. Value-Based Healthcare Analytics Vendor Assessment, 2025

Cognizant ha sido reconocido por ofrecer análisis integrales de datos sanitarios basados en el valor que integran capacidades de IA, específicamente destacadas por la escalabilidad de la plataforma, el uso de IA y automatización, la interoperabilidad y los resultados probados con un valor medible.

Leer informe
Logo ISG
Volver a la página de reconocimientos