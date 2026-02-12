ISG Provider Lens™ para servicios de externalización de Finanzas y Contabilidad (FAO)

Cognizant ha sido reconocida una vez más como líder en los cuatro cuadrantes — Factura a Pago (I2P), Orden a Efectivo (O2C), R2R y Servicios Fiscales, y Planificación y Análisis Financiero (FP&A) — en el informe de ISG Provider Lens™ sobre servicios de externalización financiera y contabilidad (FAO).