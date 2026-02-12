Saltar al contenido principal Skip to footer
Evaluación Matrix® PEAK de servicios de operaciones y cumplimiento financiero (FCC)2025
Cognizant reconocida como líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2025 en servicios de operaciones de delitos financieros y cumplimiento (FCC) elaborada por Everest Group

Everest Group reconoció las capacidades de entrega de Cognizant en FCC, respaldadas por una profunda experiencia en el sector, reforzada por inversiones sostenidas en modernización de plataformas, IA/ML y análisis.

Cognizant fue calificado como líder en la imagen de la evaluación PEAK Matrix® de servicios ventas B2B 2025
