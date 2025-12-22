Saltar al contenido principal Skip to footer
Everest Group Marketing Services PEAK Matrix® 2025
Cognizant reconocida como líder en la evaluación Marketing Services PEAK Matrix® 2025 elaborada por Everest Group

Everest Group reconoció la experiencia de Cognizant en experiencias de cliente personalizadas, en tiempo real y basadas en la IA a través de la GenAI, automatización y MarTech, ofreciendo soluciones de marketing integrales.

Leer informe
Imagen de Everest Group Leader Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025
