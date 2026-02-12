Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5acf815c" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@37142324" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@729b472e" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@51cd9bfe" Inversores
Evaluación PEAK Matrix® sobre Servicios BPS y TPA en Seguros de Vida y Anualidades (L&A) 2025
Cognizant reconocida como líder y organización con rendimiento destacado en la evaluación PEAK Matrix® servicios BPS y TPA en seguros de vida y anualidades (L&A) elaborada por Everest Group

Everest Group reconoció el sólido éxito de Cognizant y sus capacidades de entrega dentro del sector de seguros de L&A, destacando su capacidad para ofrecer soluciones transformadoras orientadas al valor.

Leer informe
Cognizant reconocida como líder y organización con rendimiento destacado en la imagen de evaluación PEAK Matrix® para servicios BPS y TPA en seguros de vida y anualidades (L&A) 2025 elaborada por Everest Group
Volver a la página de reconocimientos