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Best in KLAS para plataformas de reclamaciones y administración (pagador)
Best in KLAS para plataformas de reclamaciones y administración (pagador)

Cognizant ha sido clasificado en el puesto #1 en el segmento de plataformas de reclamaciones y administración (pagadores) en el informe Best in KLAS 2026. Este premio evalúa la experiencia del cliente al interactuar con Cognizant y el uso de los productos sanitarios de TriZetto en las áreas de cultura, fidelidad, operaciones, producto, relación, valor y energía de mercado.

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Best in KLAS: imagen de reclamación
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