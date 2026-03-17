Best in KLAS para plataformas de reclamaciones y administración (pagador)

Cognizant ha sido clasificado en el puesto #1 en el segmento de plataformas de reclamaciones y administración (pagadores) en el informe Best in KLAS 2026. Este premio evalúa la experiencia del cliente al interactuar con Cognizant y el uso de los productos sanitarios de TriZetto en las áreas de cultura, fidelidad, operaciones, producto, relación, valor y energía de mercado.