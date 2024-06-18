A pesar de la especulación sobre la inminente “burbuja de IA, la realidad es que la inteligencia artificial está ganado protagonismo en el panorama empresarial. El 2026 está marcado por una ola de adopción impulsada por la inteligencia contextual que genera impacto real en el negocio a medida que las organizaciones avanzan hacia la experimentación y empiezan a integrar la IA en sus operaciones core.

Las lecciones aprendidas de las primeras inversiones de la IA- mejoras de la productividad, flujos de trabajo más inteligentes y nuevos modelos de negocio- favorecen una nueva ola de reinversión y de foco estratégico, con líderes de todas las industrias deseosos de aprovechar la siguiente fase de transformación impulsada por la IA.

En este artículo, los altos directivos de Cognizant comparten su visión de qué sucederá este año en base a su profunda experiencia en todos los sectores y al trabajo directo con clientes a quienes acompañan

1. Las empresas exitosas redoblarán esfuerzos para maximizar los beneficios de la IA y desarrollar soluciones adaptadas a cada sector.

La mayor preocupación para la adopción de la IA en la empresa será la incertidumbre macroecónomica y su impacto en las decisiones de inversión. En este panorama, la reducción del riesgo será fundamental. Las empresas a la vanguardia aprovecharán los incrementos en productividad de la primera ola de la IA y los reinvertirá en fases sucesivas, cada vez más estratégicas, de su plan de IA, minimizando el riesgo inicial y acelerando la adopción. Pero la reinversión por sí sola no será suficiente.

“El éxito de las empresas con la IA depende de que las soluciones que adopten estén adaptadas al contexto de la industria y a las prioridades del negocio. En este punto, adquiere importancia rodearse de los socios correctos, aquellos que tengan una profunda experiencia del sector, los frameworks probados y la capacidad para mapear iniciativas de IA para generar resultados tangibles para el negocio”.

Surya Gummadi, President, Americas