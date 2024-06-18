La tecnología impactará en todos los aspectos de la empresa, desde la ingeniería de contexto hasta la experiencia democratizada.
A pesar de la especulación sobre la inminente “burbuja de IA, la realidad es que la inteligencia artificial está ganado protagonismo en el panorama empresarial. El 2026 está marcado por una ola de adopción impulsada por la inteligencia contextual que genera impacto real en el negocio a medida que las organizaciones avanzan hacia la experimentación y empiezan a integrar la IA en sus operaciones core.
Las lecciones aprendidas de las primeras inversiones de la IA- mejoras de la productividad, flujos de trabajo más inteligentes y nuevos modelos de negocio- favorecen una nueva ola de reinversión y de foco estratégico, con líderes de todas las industrias deseosos de aprovechar la siguiente fase de transformación impulsada por la IA.
En este artículo, los altos directivos de Cognizant comparten su visión de qué sucederá este año en base a su profunda experiencia en todos los sectores y al trabajo directo con clientes a quienes acompañan
La mayor preocupación para la adopción de la IA en la empresa será la incertidumbre macroecónomica y su impacto en las decisiones de inversión. En este panorama, la reducción del riesgo será fundamental. Las empresas a la vanguardia aprovecharán los incrementos en productividad de la primera ola de la IA y los reinvertirá en fases sucesivas, cada vez más estratégicas, de su plan de IA, minimizando el riesgo inicial y acelerando la adopción. Pero la reinversión por sí sola no será suficiente.
“El éxito de las empresas con la IA depende de que las soluciones que adopten estén adaptadas al contexto de la industria y a las prioridades del negocio. En este punto, adquiere importancia rodearse de los socios correctos, aquellos que tengan una profunda experiencia del sector, los frameworks probados y la capacidad para mapear iniciativas de IA para generar resultados tangibles para el negocio”.
Surya Gummadi, President, Americas
A medida que las empresas avanzan en sus roadmaps de agentificación, la ingeniería contextual se convertirá en una herramienta cada vez más crítica para liberar todo el potencial de esta tecnología. Para desarrollar agentes de IA que puedan realmente aumentar y coexistir con el trabajo humano, no basta con que ejecuten tareas sencillas, sino que deben entender “el porqué, el qué y el cómo” que hay detrás de cada proceso.
“Para las organizaciones que buscan maximizar la productividad impulsada por la IA, la ingeniería de contexto es la pieza que falta para capturar el ‘lado oscuro de la luna’: los aspectos no documentados e intuitivos del trabajo humano. Estos datos son esenciales para ofrecer el máximo valor de la IA, ya que proporcionan una visión de 360 grados de todo lo que los humanos logran hacer." Neal Ramasamy, Chief Information Officer
Durante este año, asistiremos a un cambio cultural al permitir que la IA se integre en el trabajo diario de cada empleado, tanto para beneficio personal como para ejecutar procesos corporativos. Este será el principal catalizador para la adopción empresarial. Los verdaderos ganadores serán las compañía que integren la IA en los flujos de trabajo diario de cada empleado. La capacitación a todos los niveles es la nueva ventaja competitiva. Sin embargo, aunque la IA ha prometido impulsar nuestra productividad, hay un giro: a medida que las herramientas de IA se vuelvan más inteligentes, también aumentarán las expectativas.
“Creo que el uso de la IA nos hará mucho más productivos y, en consecuencia, estaremos más ocupados que nunca. Esto se debe a que la expectación sobre la productividad parece que ha superado la realidad por lo que se espera que el mismo empleado o empresa haga más y entregue más en menos tiempo.”
Babak Hodjat, Chief AI Officer
Empezaremos a ver cómo la IA pone patas arriba las estructuras organizativas tradicionales. Ya nos estamos limitados a los organigramas: la IA nos permite encontrar y reunir, de manera instantánea, las personas adecuadas, estén donde estén, en torno a un objetivo común. Con la IA gestionando áreas como la logística y el conocimiento institucional, las personas pueden centrarse en los resultados y no, en la burocracia.
“La experiencia ya no es un recurso restringido. Gracias a la IA, se distribuye y democratiza. Este modelo empezará a capacitar al mejor talento para que brille y ayudará a los recién incorporados al mercado laboral a adaptarse rápidamente, de modo que todos salgan ganando. El futuro es más rápido, más horizontal y más conectado.”
Kathy Diaz, Chief People Officer
Recién estrenado 2026, la historia real no es solo máquinas más inteligentes, sino cómo la tecnología y las personas se transformarán mutuamente. Entramos en un momento, en el que la IA, la robótica y los sensores avanzados comenzarán a trabajar juntos de maneras que se sentirán genuinamente autónomas. Los wearables evolucionarán de ser meros dispositivos a compañeros inteligentes. También esperamos que emerjan incluso más fuerza como el último campo de batalla para la ventaja competitiva. Quienes lo dominen marcarán el ritmo de la innovación y de la confianza.
“A medida que la velocidad se vuelve innegociable, las jerarquías se doblarán bajo el peso de la creatividad, dando lugar a estructuras más ágiles y conectadas. El futuro recompensará a los más adaptativos, a los más curiosos y a los más valientes.”
Ganesh Ayyar, President, Intuitive Operations and Automation and Industry Solutions Group
En 2026, EMEA implementará leyes pragmáticas que ayudarán a las organizaciones a adaptarse. Este nuevo entorno regulatorio permitirá el equilibrio entre la innovación y la responsabilidad. Esto permitirá a las empresas conectar los datos entre sistemas internos y externos para impulsar resultados sostenibles con responsabilidad. En todas las industrias, las IA generativa, o GenAI, pasará de la experimentación a convertirse en un habilitador central de operaciones más inteligentes.
“Las compañías utilizarán las GenAI para prototipar y simular los escenarios de producción, reducir los tiempos de ciclo y disminuir el desperdicio. El mantenimiento productivo impulsado por la IA ayudará a reducir el tiempo de inactividad y optimizar el uso de los recursos al tiempo que la capacitación contextual impulsará la productividad y seguridad del empleado”.
Manoj Mehta, President, Europe, Middle East, Africa
En 2026, el dominio de la IA será un requisito para todos los empleados. Garantizar que tanto las personas como los equipos tienen las herramientas, la formación y la orientación adecuadas es fundamental para impulsar una adopción significativa, en la que la IA puede realmente mejorar los resultados para el negocio. Esto significa herramientas creadas a medida con el texto correcto que considera el individuo, la organización y los nuevos flujos de trabajo serán claves para el éxito.
“Nuestros informes ‘New work, new world’ and ‘New minds, new markets’ pone al departamento de marketing a la vanguardia de la inversión y de la adopción de la GenAI, tanto porque el marketing es una práctica rica en datos como porque la experiencia del cliente es fácilmente moldeable por la herramientas de la GenAI. La combinación de nuestros datos con el dominio de las herramientas de GenAI nos permite obtener mayores retornos de inversión para el negocio.”
Thea Hayden, Chief Marketing Officer
En el sector farmacéutico, el aumento de la productividad a corto plazo se produce no tanto por el diagnóstico como por la documentación y las mejoras en los flujos de trabajo. Los registradores ambientales, la programación inteligente y las herramientas para prevenir denegaciones ya están recuperando horas para los profesionales sanitarios y plantilla de apoyo. Hoy los sistemas generativos redactan protocolos clínicos, resumen bibliografía y señalan alertas de farmacovigilancia.
“Vista de manera individual cada tarea puede parecer pequeña, pero juntas devuelven tiempo, atención y ánimo. Los mejores sistemas desaparecen en el flujo de trabajo. Hacen que la infraestructura existente respire de nuevo. El verdadero avance se produce cuando la jornada laboral se siente más ligera y la atención más cercana.”
Dr. Scott R. Schell, PhD, MD, MBA, Chief Medical Officer
Para las aseguradoras de salud, los intérpretes de IA y los diseñadores de procesos agénticos serán fundamentales. Estos profesionales, que entienden tanto los matices clínicos como empresariales, pueden traducir la política de la aseguradora, el cumplimiento normativo y la coordinación de la atención médica en lógica que los sistemas de IA pueden ejecutar de forma segura.
“Quizá lo más importante es que necesitaremos incorporar especialistas en ética de IA y roles de validación en cada función principal. Esto garantizará el despliegue responsable en áreas como reclamaciones, gestión de uso y participación de los miembros.”
Sanjay Subramanian, SVP and Head of the Healthcare Payer Business Unit
El próximo salto fundamental serán sistemas completamente autónomos, autodirigidos y coordinados de extremo a extremo por los agentes de IA. Aunque puede parecer ambicioso, se está convirtiéndose rápidamente en algo alcanzable.
El contexto es crítico para permitir que los agentes operen eficazmente dentro de entornos empresariales complejos. Las firmas de consultoría y los integradores de sistemas están en una posición única para proporcionar esta comprensión contextual esencial, garantizando que estos agentes se integren sin problemas y se alineen con los objetivos empresariales específicos y las realidades operativas de cada cliente.
Esta visión representa un nuevo horizonte para los negocios, la fabricación y la movilidad urbana, donde los agentes inteligentes son la columna vertebral de empresas resilientes y adaptativas.
“Cognizant jugará un papel clave al permitir estos avances: integrando sistemas legacy, garantizando los flujos de datos y guiando al talento de manera que los clientes pueden adaptar, de manera segura y con confianza, la verdadera transformación impulsada por la IA.”
Vijay Narayan, Executive Vice President and Head of Manufacturing, Logistics, Energy & Utilities Business Unit