La eficiencia energética se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas debido a la presión regulatoria, el aumento de costes y la volatilidad del entorno. La tecnología digital, entre las que se incluye el cloud, el análisis, la IA y el IoT, se posiciona como un elemento clave para reducir el gasto energético y convertir esta eficiencia en una ventaja competitiva sostenible.

La eficiencia energética ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en una prioridad estratégica para el CFO, el COO y el director de operaciones en las empresas españolas. La presión regulatoria europea, la electrificación creciente y la necesidad de proteger márgenes en un entorno de precios volátiles han acelerado la adopción de medidas capaces de reducir la factura energética.

Según el III Informe del comportamiento energético de las empresas españolas, un tercio de las empreas españolas podría reducir costes y ahorrar energía si implantara medidas de eficiencia energética y el 23% de las empresas presenta un potencial de ahorro del 20%. Hoy la cuestión ya no es “si” invertir en este tipo de medidas, sino cómo hacerlo de forma inteligente, aprovechando tecnologías digitales, como el cloud, el análisis avanzado, la inteligencia artificial y el IoT- que generen impacto medible en el negocio.

Cómo implementar estas tecnologías de forma eficaz

Implementar estas tecnologías con éxito exige una modernización profunda de la infraestructura digital. Esto significa conectividad robusta, escalabilidad, integración IT/OT y capacidad para procesar datos en tiempo real. A partir de ahí, la adopción de sensores IoT, mantenimiento predictivo y sistemas de gestión inteligente permiten reducir fallos, anticipar necesidades y optimizar operaciones. La gobernanza del dato es otro pilar. Sin calidad, trazabilidad e integración, la eficiencia pierde fuerza.

Las empresas que avanzan en esta dirección están construyendo una ventaja competitiva sostenible, pues reducen riesgos, mejoran su resiliencia y preparan su modelo de negocio para un entorno más regulado, más digital y más exigente. La eficiencia energética ya no es un proyecto táctico, sino una pieza estratégica para competir.

En Cognizant, ayudamos a compañías de manufacturing, logística, energía y utilities a aprovechar el potencial de la digitalización, la inteligencia artificial y el IoT para convertir los datos energéticos en decisiones de negocio, logrando reducciones significativas de consumo y emisiones.