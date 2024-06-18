Cognizant patrocina en calidad de sponsor silver SAP Business Suite Innovation Day. El evento, que se celebra el próximo 30 de octubre en Barcelona, reunirá a expertos y clientes para explorar la nueva visión de SAP para la gestión empresarial que combina IA, datos y aplicaciones. Una cita clave que combina paneles de discusión de expertos, entrevistas a clientes y demostraciones interactivas, y que convierte la ciudad condal en el epicentro de la innovación empresarial.

La participación de Cognizant en el SAP Business Suite Innovation Day Barcelona refuerza una relación que lleva más de una década impulsando la transformación digital de empresas en sectores como el industrial, los bienes de consumo y el farmacéutico.

La alianza estratégica entre Cognizant y SAP se ha consolidado como una de las más sólidas del ecosistema tecnológico global. Cognizant, como SAP Global Strategic Services Partner, combina su profundo conocimiento sectorial con capacidades avanzadas en automatización, inteligencia artificial y transformación digital. Esta colaboración permite a las empresas acelerar su modernización tecnológica, optimizar procesos críticos y escalar con agilidad en entornos altamente competitivos.

En 2024, Cognizant fue reconocido como RISE with SAP Validated Partner, una certificación exclusiva que distingue a los socios con experiencia probada en implementaciones complejas de SAP S/4HANA Cloud. Este estatus garantiza a los clientes una transformación cloud segura, estructurada y con resultados predecibles, además de acceso preferente a recursos certificados de SAP. Cognizant destaca por su metodología propia LEAP (Learn, Enable, Accelerate, Perform), que guía a las organizaciones desde la exploración de posibilidades hasta la optimización continua del negocio.

Gracias a esta alianza, Cognizant ha liderado casos de éxito como el de Mead Johnson Nutrition, que logró una transformación global de ERP en solo 11 meses, migrando de SAP Suite on HANA a SAP S/4HANA sobre RISE. El proyecto incluyó automatización, IA generativa y una migración sin interrupciones en un solo fin de semana, beneficiando a más de 4.500 usuarios. Este tipo de resultados refuerzan el papel de Cognizant como socio estratégico para empresas que buscan modernizarse con confianza y rapidez.