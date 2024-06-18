Cognizant patrocina el evento líder en innovación bancaria, FICO Iberia Day 2025, que vuelve a Madrid el próximo 6 de noviembre. Una cita ineludible para los líderes del sector interesados en cómo el análisis avanzado y la toma de decisiones inteligente están transformando la banca.

Durante el evento, Cognizant compartirá con los asistentes su experiencia, visión sobre las últimas tendencias tecnológicas y casos de éxito de bancos líderes en Iberia y Europa, en áreas como IA, pagos en tiempo real y personalización de servicios, que están definiendo el futuro del sector.

Cognizant apoya la segunda edición de FICO Iberia Day 2025, como socio estratégico de FICO, consolidando una colaboración iniciada en 2024 para el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial dirigidas al sector financiero. Esta alianza ha permitido a ambas compañías impulsar proyectos pioneros en banca inteligente y detección de fraude.

La colaboración entre Cognizant y FICO se consolidó en mayo de 2025, cuando Cognizant fue premiada en el hackathon inaugural de FICO por desarrollar un motor de marketing financiero inteligente sobre la plataforma FICO. El sistema permite a las instituciones financieras ofrecer campañas hiper-personalizadas en tiempo real, basadas en datos de comportamiento, segmentación y crédito para adaptar sus mensajes y productos a las necesidades específicas de cada cliente.

La alianza también ha permitido el desarrollo de soluciones conjuntas para la detección de fraude en pagos en tiempo real, garantizando un futuro seguro para los pagos instantáneos en múltiples sistemas, como FedNow, RTP y SEPA Instant Credit Transfer.

Ambas organizaciones estiman que, en 2027, el fraude financiero tendrá un coste anual de 40.000 millones de dólares para los bancos. La solución en la nube, basada en FICO® Falcon® Fraud Manager y con tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) de ambas compañías, proporciona una capa de protección frente a amenazas cada vez más sofisticadas al detectar y prevenir el fraude con precisión granular. Esto permite reducir las pérdidas y mejorar la experiencia para el usuario.

El tándem Cognizant-FICO aporta a bancos e instituciones financieras una combinación estratégica de análisis avanzado y conocimiento tecnológico, para el desarrollo de herramientas más seguras, ágiles y escalables con las que afrontar los desafíos actuales del negocio.