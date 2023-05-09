Saltar al contenido principal Skip to footer
Ciclo de vida de desarrollo de agentes

¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de agentes?

El ciclo de vida de desarrollo de software tradicional (SDLC) está mal equipado para manejar las demandas únicas de la IA agéntica. Esto se debe en gran parte a la nueva naturaleza de los sistemas, un cambio efectuado por la IA generativa.

El desarrollo de software ha sido tradicionalmente determinista. Esto significa que, al desarrollar sistemas, todos los escenarios posibles deben especificarse de antemano, en el código. Si un banco tiene la intención de procesar préstamos con 30 casos de excepción diferentes, los programadores tienen que escribir reglas para los 30. El resultado son millones de líneas de software a medida que deben mantenerse, migrarse y modernizarse continuamente.

Los modelos de lenguaje grandes (LLM) y otros modelos de IA emergentes, funcionan de manera diferente. Son motores de computación contextual y no requieren que todos los caminos se detallen de antemano. En cambio, interpretan instrucciones e intenciones amplias, proporcionadas en lenguaje natural y se adaptan según el contexto que se les da. Ese contexto es lo que hace que la implementación de cada cliente sea única: sus datos, políticas, procesos, reglas, flujos de trabajo y la sabiduría colectiva de cómo operan realmente sus equipos. Al igual que las empresas alguna vez necesitaron código a medida, ahora necesitarán ingeniería de contexto a medida para su entorno.

El ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC), a veces también denominado ciclo de vida de desarrollo agéntico, aborda estos desafíos al proporcionar un marco repetible y basado en resultados que permite a los agentes estar especialmente diseñados y optimizados para el éxito empresarial.

¿En qué se diferencia del ciclo de vida del desarrollo de software?

El ADLC difiere significativamente del SDLC tradicional debido a las características de los sistemas agentes.

Los sistemas agénticos no son deterministas: son autónomos, adaptativos, orientados a objetivos y capaces de un comportamiento proactivo.

Diferencias clave entre el SDLC y el ADLC
DimensiónSDLC tradicionalCiclo de vida de desarrollo de agentes
Rol del sistemaEjecuta tareas predefinidasActúa como un colaborador autónomo capaz de interpretar y priorizar tareas
Comporta­mientoDeterminista y predecibleAdaptativo, no determinista y sensible al contexto
FocoCorrección y eficienciaAgencia, razonamiento, adaptabilidad y resiliencia
Impulsor de la iteraciónCambios en los requisitosCambios en el rendimiento de los objetivos, el entorno o la retroalimentación
Criterios de éxitoCorrección funcional, rendimiento y mantenimientoLogro de objetivos, confiabilidad, adaptabilidad y comportamiento responsable

 

Diferencias clave en la arquitectura de la solución
AspectoArquitectura de software tradicionalArquitectura de soluciones agénticas
Paradigma de diseño centralMonolítico u orientado a servicios (SOA/microservicios) con lógica fijaArquitectura modular orientada a agentes (AOA) con agentes autónomos y orientados a objetivos
Control del flujoSecuencias deterministas y predefinidas y flujos basados en reglasAdaptativo y no determinista; los agentes deciden acciones en función del contexto y los objetivos
Gestión de estadoEstado centralizado o transaccional almacenado en una base de datosEstado distribuido y sensible al contexto mantenido por agente y compartido dinámicamente
Lógica de decisiónReglas codificadas y motores de lógica empresarialRazonamiento cognitivo con capacidades de planificación, inferencia y aprendizaje.
Modelo de integraciónIntegración basada en API con end-points fijosOrquestación dinámica de uso de herramientas donde los agentes descubren / seleccionan API / herramientas bajo demanda
Flujo de datosPipelines ETL estructurados; procesamiento por lotes o síncronoIngesta de datos en streaming, no estructurados y multimodales con actualizaciones continuas
Interacción de usuarioFlujos de trabajo impulsados por la IU con inputs y resultados predefinidosInterfaces conversacionales y multimodales (lenguaje natural, discurso, visión)
Manejo de excepcionesCaminos de excepción predefinidosComportamientos de autocuración con reintentos, razonamiento y escalada humana cuando sea necesario
EscalabilidadEscalado horizontal de servicios sin estadoEnjambre de agentes: colaboración dinámica entre varios agentes en subtareas
Monitoriza­ción y gobernanzaRegistro estático, métricas y dashboardsAnálisis de comportamiento basado en telemetría, detección de desviaciones y políticas de intervención humana

 

Pruebas y garantía de calidad

Una de las áreas afectadas por el cambio al diseño de sistemas no deterministas para agentes son las pruebas y la validación.

En el desarrollo de software tradicional, las pruebas son sencillas porque los sistemas actúan de manera predecible: lo que pones da un resultado conocido. La mayoría de los errores se pueden encontrar con pruebas estándar antes del lanzamiento, lo que facilita verificar si todo funciona como se esperaba.

Pero los sistemas agénticos, que utilizan la IA generativa y pueden actuar de manera impredecible, pueden probar los cambios. En lugar de limitarse a realizar pruebas fijas, los equipos se centran en escenarios del mundo real y en cómo se comporta el sistema en general. Los controles de calidad se realizan incluso después del lanzamiento, utilizando datos y revisión realizado por seres humanos para garantizar que el sistema sigue siendo fiable. Las características clave son las siguientes:

  • Estrategias de pruebas basadas en escenarios, probabilidades y comportamiento
  • Validación continua con telemetría y detección de deriva
  • Resiliencia y adaptabilidad ante imprevistos
  • Salvaguardias éticas y supervisión humana sólida

Este enfoque adaptativo es esencial para garantizar que los sistemas agénticos sigan siendo fiables y estén alineados con las expectativas a lo largo del tiempo.


