¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de agentes?

El ciclo de vida de desarrollo de software tradicional (SDLC) está mal equipado para manejar las demandas únicas de la IA agéntica. Esto se debe en gran parte a la nueva naturaleza de los sistemas, un cambio efectuado por la IA generativa.

El desarrollo de software ha sido tradicionalmente determinista. Esto significa que, al desarrollar sistemas, todos los escenarios posibles deben especificarse de antemano, en el código. Si un banco tiene la intención de procesar préstamos con 30 casos de excepción diferentes, los programadores tienen que escribir reglas para los 30. El resultado son millones de líneas de software a medida que deben mantenerse, migrarse y modernizarse continuamente.

Los modelos de lenguaje grandes (LLM) y otros modelos de IA emergentes, funcionan de manera diferente. Son motores de computación contextual y no requieren que todos los caminos se detallen de antemano. En cambio, interpretan instrucciones e intenciones amplias, proporcionadas en lenguaje natural y se adaptan según el contexto que se les da. Ese contexto es lo que hace que la implementación de cada cliente sea única: sus datos, políticas, procesos, reglas, flujos de trabajo y la sabiduría colectiva de cómo operan realmente sus equipos. Al igual que las empresas alguna vez necesitaron código a medida, ahora necesitarán ingeniería de contexto a medida para su entorno.

El ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC), a veces también denominado ciclo de vida de desarrollo agéntico, aborda estos desafíos al proporcionar un marco repetible y basado en resultados que permite a los agentes estar especialmente diseñados y optimizados para el éxito empresarial.

¿En qué se diferencia del ciclo de vida del desarrollo de software?

El ADLC difiere significativamente del SDLC tradicional debido a las características de los sistemas agentes.

Los sistemas agénticos no son deterministas: son autónomos, adaptativos, orientados a objetivos y capaces de un comportamiento proactivo.

Diferencias clave entre el SDLC y el ADLC

Dimensión SDLC tradicional Ciclo de vida de desarrollo de agentes Rol del sistema Ejecuta tareas predefinidas Actúa como un colaborador autónomo capaz de interpretar y priorizar tareas Comporta­miento Determinista y predecible Adaptativo, no determinista y sensible al contexto Foco Corrección y eficiencia Agencia, razonamiento, adaptabilidad y resiliencia Impulsor de la iteración Cambios en los requisitos Cambios en el rendimiento de los objetivos, el entorno o la retroalimentación Criterios de éxito Corrección funcional, rendimiento y mantenimiento Logro de objetivos, confiabilidad, adaptabilidad y comportamiento responsable

Diferencias clave en la arquitectura de la solución

Aspecto Arquitectura de software tradicional Arquitectura de soluciones agénticas Paradigma de diseño central Monolítico u orientado a servicios (SOA/microservicios) con lógica fija Arquitectura modular orientada a agentes (AOA) con agentes autónomos y orientados a objetivos Control del flujo Secuencias deterministas y predefinidas y flujos basados en reglas Adaptativo y no determinista; los agentes deciden acciones en función del contexto y los objetivos Gestión de estado Estado centralizado o transaccional almacenado en una base de datos Estado distribuido y sensible al contexto mantenido por agente y compartido dinámicamente Lógica de decisión Reglas codificadas y motores de lógica empresarial Razonamiento cognitivo con capacidades de planificación, inferencia y aprendizaje. Modelo de integración Integración basada en API con end-points fijos Orquestación dinámica de uso de herramientas donde los agentes descubren / seleccionan API / herramientas bajo demanda Flujo de datos Pipelines ETL estructurados; procesamiento por lotes o síncrono Ingesta de datos en streaming, no estructurados y multimodales con actualizaciones continuas Interacción de usuario Flujos de trabajo impulsados por la IU con inputs y resultados predefinidos Interfaces conversacionales y multimodales (lenguaje natural, discurso, visión) Manejo de excepciones Caminos de excepción predefinidos Comportamientos de autocuración con reintentos, razonamiento y escalada humana cuando sea necesario Escalabilidad Escalado horizontal de servicios sin estado Enjambre de agentes: colaboración dinámica entre varios agentes en subtareas Monitoriza­ción y gobernanza Registro estático, métricas y dashboards Análisis de comportamiento basado en telemetría, detección de desviaciones y políticas de intervención humana

Pruebas y garantía de calidad

Una de las áreas afectadas por el cambio al diseño de sistemas no deterministas para agentes son las pruebas y la validación.

En el desarrollo de software tradicional, las pruebas son sencillas porque los sistemas actúan de manera predecible: lo que pones da un resultado conocido. La mayoría de los errores se pueden encontrar con pruebas estándar antes del lanzamiento, lo que facilita verificar si todo funciona como se esperaba.

Pero los sistemas agénticos, que utilizan la IA generativa y pueden actuar de manera impredecible, pueden probar los cambios. En lugar de limitarse a realizar pruebas fijas, los equipos se centran en escenarios del mundo real y en cómo se comporta el sistema en general. Los controles de calidad se realizan incluso después del lanzamiento, utilizando datos y revisión realizado por seres humanos para garantizar que el sistema sigue siendo fiable. Las características clave son las siguientes:

Estrategias de pruebas basadas en escenarios, probabilidades y comportamiento

Validación continua con telemetría y detección de deriva

Resiliencia y adaptabilidad ante imprevistos

Salvaguardias éticas y supervisión humana sólida

Este enfoque adaptativo es esencial para garantizar que los sistemas agénticos sigan siendo fiables y estén alineados con las expectativas a lo largo del tiempo.