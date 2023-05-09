Duck Creek Technologies

Pioneros de la siguiente generación de seguros Como socio Premier de Duck Creek y reconocido como Systems Integrator Partner of the Year 2025: Innovation, aportamos más de 15 años de experiencia en la entrega e implementación de soluciones. Gracias a la iniciativa Cognizant Bluebolt®, el respaldo de más de 850 especialistas en todo el mundo y la experiencia adquirida en más de 30 implementaciones de Duck Creek OnDemand (DCOD), hemos evolucionado hacia un modelo de entrega potenciado por la IA. Cognizant ha desarrollado nueve aceleradores de IA generativa, o GenAI, para Duck Creek que reducen el esfuerzo de implementación en más de un 50%, acortan los plazos entre un 25% y un 35% y disminuyen los costes de migración hasta en un 45%. Juntos, Cognizant y Duck Creek invierten, innovan y comercializan conjuntamente en Norteamérica, EMEA y Asia Pacífico para ayudar a las aseguradoras. Como la primera SI en implementar Duck Creek para seguros de salud, póliza con entrega activa, DMS y Reclamaciones V12, elevamos el referente en la transformación del sector asegurador P&C.