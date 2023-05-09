Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5c228f65" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@287aa445" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2f453861" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@55aac3ff" Inversores
Duck Creek Technologies

Pioneros de la siguiente generación de seguros

Como socio Premier de Duck Creek y reconocido como Systems Integrator Partner of the Year 2025: Innovation, aportamos más de 15 años de experiencia en la entrega e implementación de soluciones. Gracias a la iniciativa Cognizant Bluebolt®, el respaldo de más de 850 especialistas en todo el mundo y la experiencia adquirida en más de 30 implementaciones de Duck Creek OnDemand (DCOD), hemos evolucionado hacia un modelo de entrega potenciado por la IA.
Cognizant ha desarrollado nueve aceleradores de IA generativa, o GenAI, para Duck Creek que reducen el esfuerzo de implementación en más de un 50%, acortan los plazos entre un 25% y un 35% y disminuyen los costes de migración hasta en un 45%. Juntos, Cognizant y Duck Creek invierten, innovan y comercializan conjuntamente en Norteamérica, EMEA y Asia Pacífico para ayudar a las aseguradoras.
Como la primera SI en implementar Duck Creek para seguros de salud, póliza con entrega activa, DMS y Reclamaciones V12, elevamos el referente en la transformación del sector asegurador P&C.

Escala de práctica

+15

años de alianza

+850

profesionales
 

+650

Certificaciones DC
 

+40

clientes atendidos
 

+30

Implementaciones de DCOD

Impacto de la IA

9

Aceleradores de GenAI
 

+50%

Reducción del esfuerzo en las principales corrientes de trabajo

25%–35%

compresión general de la línea temporal del programa

3

Aceleradores en activo hoy
 

Q2 2026

Último lanzamiento de aceleradores

 

Elementos de prueba

+850 especialistas

Una presencia global de profesionales de Duck Creek en NA, EMEA y APJ

Líder en Innovación 2025

Reconocidos por liderar la primera implantación en producción de Policy Active Delivery (PAD) y la primera implementación para seguros de salud.

+300.000 ideas

Impulsadas por Bluebolt, nuestra plataforma propietaria que gestiona la innovación desde la ideación hasta el impacto medible en el cliente

+30 éxitos en DCOD

Experiencia probada en migrar operadores complejos a una e SaaS nativa en la nube, diseñada para evolucionar de forma continua.

Los tres vectores de la modernización de la IA

Soluciones de IA

Automatiza la lectura de requisitos para generar archivos de configuración XML, reduciendo significativamente el esfuerzo manual

Agentes autónomos de IA que gestionan el ciclo de vida de la reclamación a lo largo de la FNOL y la evaluación, reduciendo los retrasos manuales

Una plataforma low-code para la migración de datos y contenido de extremo a extremo entre sistemas y formatos

Conocido popularmente como el asistente de reclamaciones nextgen de Cognizant, este ganador del Hatch-A-Thon 2024 proporciona a los peritos y tramitadores de siniestros respuestas contextuales impulsadas por la IA generativa, acelerando los procesos.

Ayuda a las pequeñas empresas a comprender mejor los riesgos cibernéticos y a elegir la cobertura de seguro más adecuada gracias a recomendaciones personalizadas.

Ofertas

Implementación y migración aumentada por la IA

Entrega de extremo a extremo en toda la suite Duck Creek- póliza, productor, facturación, siniestros, DMS, reinsurance y clarity- con nueve aceleradores de GenAI integrados en las siete etapas de implementación. Los programas ahora terminan en 22–24 meses en lugar de 30, con el esfuerzo de configuración reducido a la mitad y una disminución de los costes de migración del 45%.

Para la migración de DCOD, el migrador inteligente y el extractor de Cognizant utilizan IA agéntica para agilizar tareas de migración como el mapeo de campos, validación y conciliación, asegurando la precisión de los datos y un seguimiento completo de auditoría.

Imagen abstracta de una nube formada por vidrio sobre un bloque rectificable
Soluciones de GenAI para operaciones de seguros

El portafolio de Cognizant incluye nueve aceleradores de IA generativa, o GenAI, que abarcan desde el descubrimiento hasta el despliegue, como un asistente inteligente para requisitos, un configurador automatizado de producto, un validador de reutilización de formularios y un migrador inteligente. Tres aceleradores están en producción, dos se lanzarán en el segundo trimestre de 2026 y cuatro están previstos para el segundo semestre de 2026.

Cognizant integra la IA en las operaciones de producción de Duck Creek, ofreciendo herramientas como asistentes de reclamaciones, segmentación de reclamaciones, fusión de agentes y asistentes inteligentes de reglas de negocio diseñados para Duck Creek.

Una imagen abstracta de una placa de circuito iluminada en azul
Servicios gestionados y asesoría

La gestión de incidentes impulsada por SLA, la automatización de la pipeline de lanzamientos, la adopción circular impulsada por la IA y las mejoras en BAU mantienen las plataformas de Duck Creek estables, conformes y en constante mejora.

El asesoramiento de plataformas y la evaluación de la madurez de la IA-selección de plataformas, modelado de TCO y diseño de hojas de ruta de transformación- utilizando el modelo de madurez de IA generativa de cinco niveles de Cognizant para ayudar a las aseguradoras a avanzar hacia operaciones impulsadas por IA.

Una imagen abstracta de manchas circulares azuladas unidas entre sí
Una auténtica estrategia conjunta de salida al mercado

Cognizant y Duck Creek tienen un modelo conjunto de comercialización en Norteamérica, EMEA y Asia-Pacífico, con inversiones específicas: migración E&S y DCOD en Norteamérica; líneas comerciales y reaseguros en EMEA; salud LOB y consolidación de plataformas en Asia-Pacífico.

Nuestro equipo se forma en la Universidad Duck Creek, posee +650 certificaciones activas y trabaja desde centros nearshore en tres continentes. La formación de la CoE certifica a +500 asociados al año.

Fuimos el primer socio de SI en implementar la Entrega Activa de Políticas de Duck Creek, la línea de negocio de salud global, y DMS y Reclamaciones V12.

Una imagen abstracta de una franja curva de líneas iluminadas en tonos azulados

Reconocimientos

En los últimos 12 meses, Cognizant y sus clientes han recibido cuatro reconocimientos de Duck Creek en innovación en IA, excelencia en la entrega e hitos históricos. Dos reconocieron el liderazgo en innovación de Cognizant y dos reconocieron los resultados para clientes que ayudamos a conseguir.

PARTNER OF THE YEAR

Systems Integrator Partner of the Year: Innovation

Premiado por un historial de innovación y entrega impulsada por IA que ayudó a Duck Creek a redefinir qué es posible en seguros P&C, incluyendo el desarrollo de nueve aceleradores de IA generativa, o GenAI, para Duck Creek, el asesor inteligente de reclamaciones para Duck Creek ganador del Hatch-A-Thon (asistente de reclamaciones nextgen) y una trayectoria pionera en la implementación de múltiples capacidades de Duck Creek.

Imagen abstracta de partículas coloridas punteadas formando picos montañosos

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA

Formation Awards '25, FCCI Insurance

El programa de transformación integral de FCCI, desde la definición del producto hasta la implementación de la suite Duck Creek, fue reconocido como un faro de innovación y eficiencia operativa. Cognizant fue el socio de implementación de la FCCI durante todo ese tiempo.

Una imagen abstracta, luces coloridas sobre un fondo oscuro, formando una estructura tipo túnel

ESTÁNDAR DE EXCELENCIA–HITO HISTÓRICO

Formation Awards '25, HDFC ERGO

HDFC ERGO se convirtió en la primera aseguradora india y la primera a nivel mundial en implementar Duck Creek para seguros de salud, un hito histórico en la expansión geográfica y de negocio de la plataforma. Cognizant lideró esta implementación.

Una imagen abstracta de una estructura de cristal tipo escudo de seguridad flotando sobre partículas circulares iluminadas intensamente

CAMPEÓN DE LA INNOVACIÓN

Campeón de innovación en Hatch-A-Thon

El asistente de reclamaciones nextgen de Cognizant , que ganó el Hatch-A-Thon de la Formación '24, es una solución de IA generativa, construida sobre Azure que proporciona a los peritos de seguros información contextual de IA. Actualmente en despliegue en producción, es uno de los nueve aceleradores de IA generativa que Cognizant ha desarrollado para el ecosistema de Duck Creek.

Una imagen abstracta de líneas de luz formando varias estructuras con algunas franjas de luz que se elevan
Qué significa ser Premier

El programa de socios de Duck Creek tiene tres niveles. Premier, el más alto, está reservado para integradores de sistemas que demuestren una calidad de implementación excepcional, profundidad certificada de profesionales, puntuaciones de satisfacción del cliente e inversión conjunta de comercialización. Cognizant ha mantenido el estatus Premier de forma continua, reflejando nuestro compromiso constante con la excelencia en la entrega de Duck Creek.

Un imagen abstracta de iconos digitales flotando sobre un tablero digital y conectados entre sí mediante líneas

Contenido destacado

SEGUROS

Entrega aumentada por IA en producción

Una aseguradora de P&C del noreste de EE. UU. situada entre las 20 principales del sector, que utilizó Smart Migrator y Smart Extractor de Cognizant en un programa activo de modernización de pólizas y facturación con Duck Creek, logró los siguientes resultados:

  • Reducción del 30% en el esfuerzo migratorio
  • Reducción del 40% en el esfuerzo de configuración
  • Descubrimiento un 20% más rápido 
Una persona que está mirando varios monitores y un portátil

SEGUROS

Lanzamiento en el mercado E&S para una aseguradora estadounidense de tamaño medio

Una aseguradora estadounidense de tamaño medio lanzó seis nuevos productos de Excedentes y Líneas Especiales (E&S) en varios estados sobre Duck Creek OnDemand (DCOD), superando en un 25 % su objetivo de ingresos y adelantando su puesta en marcha entre 3 y 6 meses. Estos resultados fueron impulsados, en parte, por el uso de IA para acelerar la captura de requisitos y el desarrollo de formularios, logrando:

  • 7,7 millones de dólares de ingresos el primer año 
  • 47 % de conversión de presupuestos en pólizas contratadas 
  • +65% envíos mediante STP automatizado 
Un médico con estetoscopio señalando una pastilla a un paciente anciano sonriente

SECTOR SANITARIO

Transformación digital del seguro de salud para el principal proveedor P&C de la India

Reconocida en Duck Creek Formations '25, esta transformación marcó la primera implementación mundial de LOB de salud en Duck Creek OnDemand. La migración permitió al mayor operador privado de P&C de la India emitir +200.000 cotizaciones diarias, logrando:

  • +100.000 pólizas en los primeros 12 meses 
  • Reducción del 80% en las revisiones manuales 
  • Los nuevos productos están disponibles en 3–4 semanas 
Un grupo reunido en una oficina en una mesa con portátiles abiertos

SEGUROS

Migración global de líneas comerciales para seguros de nivel 1, en +80 países

Cuatro líneas comerciales migraron de sistemas on-premises fragmentados de Duck Creek a una única plataforma DCOD que aprovechó los aceleradores de migración de IA de Cognizant, resultando en:

  • Reducción del esfuerzo migratorio del 30%
  • Reducción del esfuerzo de configuración del 40%
  • Eliminación de licencias on-premises
Tres personas hablando y una de ellas señalando la pantalla de un portátil que está sobre una mesa

REASEGURO

Duck Creek reinsurance para aseguradoras estadounidenses de tamaño medio

Cognizant y Duck Creek se asociaron para implementar DCR, reemplazando sistemas de reaseguro legacy y fragmentados por una plataforma unificada para la gestión de contratos, procesos y operaciones contables en todas las líneas de producto.

  • Reducción del 15% de OpEx (proyectada) 
  • Mejora del 30% en el ciclo de procesamiento 
  • Resolución de siniestros un 25% más rápido 
Una mujer con un cuaderno explicando algo a una pareja

SEGUROS

Modernización de plataformas para hogar y automóvil para operador regional de seguros y aseguradores estadounidenses

Cinco aplicaciones legacy fueron reemplazadas por la suite completa Duck Creek OnDemand, lo que permitió un despliegue más rápido de productos y su despliegue en distintos estados sobre una plataforma única y fácil de mantener. ¿El resultado?

  • +2.000 pólizas en las primeras 12 semanas
  • +50 integraciones entregadas
  • Conformidad del 80%–90% 00TB
Un hombre sentado en una mesa de ordenador tecleando frente a un monitor

SEGUROS

Interacción digital de AgencyPortal para una importante compañía de P&C estadounidense

Un importante operador P&C estadounidense sustituyó su plataforma de agentes legacy por Duck Creek AgencyPortal, reduciendo su ciclo de ventas de cuatro días a uno y estableciendo un modelo de despliegue multiestatal repetible, logrando:

  • Mejora del 300% en el tiempo de entrega
  • 95% procesamiento directo
  • Reducción de costes de implementación del 12%–18%
Dos mujeres mirando una pantalla de ordenador

SEGUROS

Logró un avance comercial en E&S

Aseguró un índice de aciertos del 47% para una aseguradora estadounidense de tamaño medio implementando una plataforma DCOD green-field con +30 integraciones de ecosistemas.

Un profesional sentado en una mesa mostrando un archivo documental a dos clientes

SEGUROS

Modernización de una aseguradora global de primer nivel

Migración de las líneas comerciales, financieras y de responsabilidad civil a una arquitectura empresarial unificada.

Una pareja sonriente sentada en un sofá y el hombre estrechando la mano a un profesional sentado enfrente

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Duck Creek Technologies

Continúa con la conversación

Descubre qué pueden hacer por ti nuestras alianzas.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por fvaor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.