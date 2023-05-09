Duck Creek Technologies
Escala de práctica
+15
años de alianza
+850
profesionales
+650
Certificaciones DC
+40
clientes atendidos
+30
Implementaciones de DCOD
Impacto de la IA
9
Aceleradores de GenAI
+50%
Reducción del esfuerzo en las principales corrientes de trabajo
25%–35%
compresión general de la línea temporal del programa
3
Aceleradores en activo hoy
Q2 2026
Último lanzamiento de aceleradores
Elementos de prueba
+850 especialistas
Una presencia global de profesionales de Duck Creek en NA, EMEA y APJ
Líder en Innovación 2025
Reconocidos por liderar la primera implantación en producción de Policy Active Delivery (PAD) y la primera implementación para seguros de salud.
+300.000 ideas
Impulsadas por Bluebolt, nuestra plataforma propietaria que gestiona la innovación desde la ideación hasta el impacto medible en el cliente
+30 éxitos en DCOD
Experiencia probada en migrar operadores complejos a una e SaaS nativa en la nube, diseñada para evolucionar de forma continua.
Los tres vectores de la modernización de la IA
Soluciones de IA
Automatiza la lectura de requisitos para generar archivos de configuración XML, reduciendo significativamente el esfuerzo manual
Agentes autónomos de IA que gestionan el ciclo de vida de la reclamación a lo largo de la FNOL y la evaluación, reduciendo los retrasos manuales
Una plataforma low-code para la migración de datos y contenido de extremo a extremo entre sistemas y formatos
Conocido popularmente como el asistente de reclamaciones nextgen de Cognizant, este ganador del Hatch-A-Thon 2024 proporciona a los peritos y tramitadores de siniestros respuestas contextuales impulsadas por la IA generativa, acelerando los procesos.
Ayuda a las pequeñas empresas a comprender mejor los riesgos cibernéticos y a elegir la cobertura de seguro más adecuada gracias a recomendaciones personalizadas.
Reconocimientos
En los últimos 12 meses, Cognizant y sus clientes han recibido cuatro reconocimientos de Duck Creek en innovación en IA, excelencia en la entrega e hitos históricos. Dos reconocieron el liderazgo en innovación de Cognizant y dos reconocieron los resultados para clientes que ayudamos a conseguir.
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