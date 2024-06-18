El panorama de finanzas y contabilidad (F&A) está experimentando una profunda transformación. Tal como revela el informe CFO 2025 realizada por Everest Group y respaldado por Cognizant, los Directores Financieros (CFO) están navegando en un entorno macroeconómico complejo. Se enfrentan a expectativas crecientes de los clientes, una importante disrupción digital y el imperativo de construir funciones financieras resilientes y preparadas para el futuro.



En el centro de esta transformación, un potente modelo operativo híbrido está redefiniendo la manera en que los líderes financieros piensan, invierten y operan. Este modelo combina estratégicamente el control de los equipos internos con la agilidad e innovación de los proveedores externos.



La pirámide económica: construyendo una base estable



La necesidad de estabilidad operativa, eficiencia de costes, compliance y mitigación de riesgos son la base de toda función financiera. Estos son los elementos irrenunciables que mantienen el negocio en funcionamiento.



Según el informe CFO 2025:

• El 70% de los adoptantes de modelos híbridos prioriza la eficiencia de costes y la gestión de riesgos al contratar proveedores externos

• El 58% está invirtiendo en la optimización de procesos

• El 55% está ampliando la automatización para agilizar las operaciones

Los modelos híbridos permiten a las organizaciones delegar tareas transaccionales en socios externos al tiempo que conservan el control estratégico internamente. Esta división del trabajo mejora la agilidad sin comprometer la gobernanza

La pirámide aspiracional: habilitando las finanzas estratégicas

Más allá de la eficiencia está la dimensión aspiracional, donde las finanzas se convierten en motor de innovación, conocimiento y valor para el negocio. Aquí, el enfoque se traslada a la innovación, la mejora de la experiencia de los grupos de interés y la toma de decisiones basada en los datos.



Los resultados del informe CFO 2025 muestran:

• El 67% de los adoptadores de modelos híbridos está aprovechando la IA y la IA generativa (GenAI)

• El 71% está invirtiendo en datos avanzados y análisis

• El 60% está implementando agentes virtuales y chatbots

• El 67% está priorizando la gestión del talento y el desarrollo de competencias



Estas capacidades permiten a los equipos financieros pasar de la elaboración de informes retrospectivos a la previsión prospectiva, la planificación de escenarios y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas.



La ventaja híbrida: un modelo para las finanzas modernas



Los modelos híbridos son más que un cambio estructural. Representan una nueva ideología en el ámbito financiero. Al combinar la experiencia interna con la innovación externa, los CFO pueden:

• Escalar las operaciones de manera flexible

• Acelerar la madurez digital

• Mejorar la experiencia de los grupos de interés

• Avanzar en los objetivos de ESG y sostenibilidad



El informe muestra que la adopción de modelos híbridos ha crecido del 21% en 2022 al 36% en 2024 y los adoptadores reportan una mayor satisfacción en todas las dimensiones del servicio.



La ecuación ideológica: Eficiencia × Innovación = Resiliencia



Está surgiendo una nueva ideología en el ámbito financiero, que equilibra de manera armoniosa las pirámides económica y aspiracional. Esta poderosa ecuación recoge la esencia de la transformación híbrida: Eficiencia × Innovación = Resiliencia



Esta fórmula pone de relieve que la eficiencia garantiza la supervivencia de una organización, mientras que la innovación asegura su relevancia en un mercado en evolución. Juntas, construyen resiliencia, creando una función financiera ágil, inteligente y preparada para el futuro. Los modelos híbridos personifican esta ideología: optimizan las operaciones y, al mismo tiempo, permiten la visión estratégica. Reducen costes y mejoran la experiencia de los grupos de interés.



La curva de madurez híbrida: un framework estratégico

Para ayudar a las organizaciones a evaluar su progreso, proponemos un modelo de madurez de tres etapas: