Te ofrecemos las herramientas que tu organización necesita para materializar tus ideas innovadoras en el mundo inteligente y conectado actual.

Con la primera plataforma de negocios digitales del mundo, Software AG facilita los journeys digitales de nuestros clientes en los verticales. Nuestro conjunto integral de soluciones incluye ARIS, Alfabet, Apama, Terracotta, webMethods y Cumulocity IoT. Al combinar aplicaciones dinámicas, IoT rico en datos, análisis predictivo y capacidades en la nube con opciones de despliegue local e híbrido, ofrecemos a nuestros clientes la base óptima para desarrollar un negocio digital.

Cognizant cuenta con uno de los mayores grupos de Software AG en el mundo. Es un patrocinador anual de la conferencia anual de usuarios de Software AG, "Software AG Innovation Tour". Gracias a nuestro trabajo conjunto, hemos ganado varios premios de innovación de Software AG por la excelencia en la optimización de los procesos de negocio de los clientes.