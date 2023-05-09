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Software ag
Te ofrecemos las herramientas que tu organización necesita para materializar tus ideas innovadoras en el mundo inteligente y conectado actual.

Con la primera plataforma de negocios digitales del mundo, Software AG facilita los journeys digitales de nuestros clientes en los verticales. Nuestro conjunto integral de soluciones incluye ARIS, Alfabet, Apama, Terracotta, webMethods y Cumulocity IoT. Al combinar aplicaciones dinámicas, IoT rico en datos, análisis predictivo y capacidades en la nube con opciones de despliegue local e híbrido, ofrecemos a nuestros clientes la base óptima para desarrollar un negocio digital.

Cognizant cuenta con uno de los mayores grupos de Software AG en el mundo. Es un patrocinador anual de la conferencia anual de usuarios de Software AG, "Software AG Innovation Tour". Gracias a nuestro trabajo conjunto, hemos ganado varios premios de innovación de Software AG por la excelencia en la optimización de los procesos de negocio de los clientes.

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NUESTRAS SOLUCIONES, SERVICIOS Y CAPACIDADES

Aunamos fuerzas para darte un mejor servicio.

El departamento de gestión integrada de procesos (IPM) de Cognizant colabora estrechamente con Software AG para ofrecer soluciones de software empresariales para que aceleren su transformación digital. Estas soluciones suelen emplear herramientas de arquitectura empresarial, arquitectura de microservicios (MSA/SOA), integración híbrida, automatización de procesos digitales, gestión de API, Internet de las cosas, procesamiento de eventos complejos, información aplicable en tiempo real e iPaaS en la nube.

Cognizant colabora con Software AG mediante un centro global de excelencia dedicado a ayudar a los clientes a adquirir un mayor control de las necesidades orientadas a eventos en múltiples canales. Como socio estratégico global de Software AG, Cognizant cuenta con una amplia experiencia en la planificación, la implementación y el mantenimiento de nuestras soluciones.

Cognizant y Software AG ayudan a los fabricantes a implementar servicios de IoT industrial para conectar activos con el trabajador industrial para una mayor productividad y unir los mundos digital y físico. Cognizant comprende todas las capacidades de la cadena de valor necesarias para permitir procesos de fabricación inteligentes y conectados, y ofrece la innovación centrada en el cliente necesaria para hacer realidad la industria 4.0 a través de la plataforma de negocio digital de Software AG y Cumulocity IoT.

Junto con Software AG, Cognizant ayuda a las empresas con grandes operaciones de TI a centralizar la integración y ofrecer capacidades de gestión de API y nube para implementar rápidamente su estrategia de digitalización. Al utilizar los productos de Software AG, Cognizant impulsa innovaciones como fortalecer la seguridad de la experiencia bancaria para las instituciones financieras, hacer que las experiencias de comercio electrónico sean fluidas y atractivas para las organizaciones de comercio minorista, y brindar visibilidad de 360 grados a las cadenas de suministro progresivas para abordar de manera eficiente las necesidades del cliente.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Nuestros socios nos exigen los más altos estándares.

Saben en qué consiste la calidad y reconocen nuestro compromiso con los más altos estándares del sector.

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Software ag

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