ITSM and SIAM Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant se posiciona como líder en servicios ITSM y SIAM

Everest Group nombró a Cognizant líder en servicios ITSM y SIAM, destacando la fortaleza del marco Cognizant SIAMNXT, la automatización impulsada por GenAI y los robustos procesos integrados de gobernanza.

IT Service Management and Service Integration and Management Services PEAK Matrix® Assessment 2025
