Líder de mercado HFS Horizon 3 2025
Cognizant reconocida como líder del mercado de Horizon 3 en el informe HFS "Los mejores proveedores de servicios para reinvención hipotecaria 2025"

Cognizant permite a las empresas hipotecarias a liderar con datos, inteligencia artificial e innovación impulsada por plataformas. Con una profunda experiencia en el sector, capacidades de consultoría y un sólido ecosistema de socios, diseñamos modelos operativos objetivo que permiten operaciones inteligentes y eficiencias habilitadas por la tecnología. Nuestro conocimiento de la plataforma juega un papel fundamental en la modernización, apoyando las estrategias de construcción y compra adoptadas por las empresas hipotecarias.

Cognizant ofrece más de 20 activos y aceleradores especializados desarrollados específicamente para operaciones hipotecarias, entre los que se incluyen DAF, iVerify y servicios de cumplimiento. El objetivo: abordar las brechas de capacidad en las plataformas generalistas y los sistemas de creación de préstamos. Nuestra plataforma Neuro® permite la orquestación de procesos impulsada por la IA, la integración perfecta con los productos de los socios y el rendimiento de nivel empresarial en entornos de datos y nube.

"La modernización de la plataforma es una prioridad estratégica para los prestamistas que buscan deshacerse de su legacy y prepararse para la economía digital y Cognizant está justo en el centro de transformación. Está ayudando a que el sector se fortalezca frente a los choques macroeconómicos, el aumento de las exigencias en experiencia del cliente (CX) y la creciente presión regulatoria, mediante operaciones inteligentes y una estrategia tecnológica como eje central Sus modelos de compromiso flexibles y consumibles, y sus ofertas 'como servicio' facilitan a los prestamistas iniciar una transformación significativa"

Divya Iyer, Practice Leader BFSI - HFS Research Analyst Quote

