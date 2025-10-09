Líder de mercado HFS Horizon 3 2025

Cognizant permite a las empresas hipotecarias a liderar con datos, inteligencia artificial e innovación impulsada por plataformas. Con una profunda experiencia en el sector, capacidades de consultoría y un sólido ecosistema de socios, diseñamos modelos operativos objetivo que permiten operaciones inteligentes y eficiencias habilitadas por la tecnología. Nuestro conocimiento de la plataforma juega un papel fundamental en la modernización, apoyando las estrategias de construcción y compra adoptadas por las empresas hipotecarias.

Cognizant ofrece más de 20 activos y aceleradores especializados desarrollados específicamente para operaciones hipotecarias, entre los que se incluyen DAF, iVerify y servicios de cumplimiento. El objetivo: abordar las brechas de capacidad en las plataformas generalistas y los sistemas de creación de préstamos. Nuestra plataforma Neuro® permite la orquestación de procesos impulsada por la IA, la integración perfecta con los productos de los socios y el rendimiento de nivel empresarial en entornos de datos y nube.