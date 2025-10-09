Líder de mercado HFS Horizon 3 2025

"La modernización de la plataforma es una prioridad estratégica para los prestamistas que buscan deshacerse de su legacy y prepararse para la economía digital y Cognizant está justo en el centro de transformación. Está ayudando a que el sector se fortalezca frente a los choques macroeconómicos, el aumento de las exigencias en experiencia del cliente (CX) y la creciente presión regulatoria, mediante operaciones inteligentes y una estrategia tecnológica como eje central Sus modelos de compromiso flexibles y consumibles, y sus ofertas 'como servicio' facilitan a los prestamistas iniciar una transformación significativa"
Divya Iyer, Practice Leader BFSI - HFS Research Analyst Quote