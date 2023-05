Cognizant als führender Anbieter von ISG Provider Lens ausgezeichnet

Cognizant wurde in den USA und Europa als führend im Google-Ökosystem für Implementierungs- und Integrationsservices und Managed Services sowie als führend in den Bereichen Data Analytics & Machine Learning, Managed Services und SAP-Workloads in den USA ausgezeichnet. In diesem Forschungsbericht werden die Stärken, Herausforderungen und Wettbewerbsmerkmale der Anbieter im Google Cloud Partner Ecosystem verglichen.