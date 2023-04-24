Die Cognizant Google Cloud Business Group beschleunigt die Cloud-Transformation, optimiert Erfahrungen und treibt Kundenergebnisse voran.

Mit unserem einzigartigen Ansatz, kontinuierlichen Investitionen in Innovation und der Weiterbildung digitaler Fachkräfte lösen wir unternehmensspezifische Probleme mithilfe der sicheren Infrastruktur von Google Cloud. Dadurch verbessern wir die Relevanz und das Kundenerlebnis und bieten konkrete Vorteile.

Wir verbinden Kultur, Talent und Technologie, um Innovation zu fördern.

Dank unserer Erfahrung in den Bereichen Daten, KI und Modernisierung sowie der Datenexpertise von Google Cloud können wir branchenspezifische Strategien entwickeln, die Geschäftsergebnisse und kontinuierliche Innovation fördern.