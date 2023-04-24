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Google Cloud
Die Cognizant Google Cloud Business Group beschleunigt die Cloud-Transformation, optimiert Erfahrungen und treibt Kundenergebnisse voran.

Mit unserem einzigartigen Ansatz, kontinuierlichen Investitionen in Innovation und der Weiterbildung digitaler Fachkräfte lösen wir unternehmensspezifische Probleme mithilfe der sicheren Infrastruktur von Google Cloud. Dadurch verbessern wir die Relevanz und das Kundenerlebnis und bieten konkrete Vorteile. 

Wir verbinden Kultur, Talent und Technologie, um Innovation zu fördern. 

Dank unserer Erfahrung in den Bereichen Daten, KI und Modernisierung sowie der Datenexpertise von Google Cloud können wir branchenspezifische Strategien entwickeln, die Geschäftsergebnisse und kontinuierliche Innovation fördern.

Logo von Google Cloud Partner
Der Vorteil von KI-Agenten: das neue strategische Imperativ der Unternehmens-KI

Dieses E-Book beleuchtet die aktuelle Lage auf dem Markt für KI-Agenten und untersucht sowohl die enormen Chancen als auch die erheblichen Hindernisse, denen Unternehmen in diesem sich rasch wandelnden Umfeld gegenüberstehen. Gleichzeitig wird aufgezeigt, warum Cognizant und Google Cloud gemeinsam die idealen Partner sind, um Unternehmen für den Erfolg in diesem neuen Zeitalter der agentischen KI zu rüsten.

Laden Sie das eBook herunter
Türkisfarbene grafische Linien, die Geschwindigkeit anzeigen
Cognizant wird im ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025-Bericht USA als Spitzenreiter anerkannt

Cognizant wurde im renommierten ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025-Bericht in den USA in vier strategischen Quadranten als Spitzenreiter eingestuft und stärkt damit seine Position als vertrauenswürdiger Transformationspartner für Unternehmen, die sich in der Cloud- und KI-Landschaft bewegen.

Bericht lesen
ISG Provider Lens-Logo
Cognizant vertieft strategische Partnerschaft mit Google Cloud, um die Einführung von agentischer KI im Unternehmen zu beschleunigen

Die Zusammenarbeit nutzt die proprietären Plattformen von Gemini Enterprise und Cognizant, um Kunden bei der Automatisierung zentraler Geschäftsfunktionen und der Verbesserung der Servicebereitstellung zu helfen.

Weiterlesen
Logo des Google Gemini-KI-Agenten
Autonome Kundenbindung mit Cognizant®

Treten Sie mit unserer KI-gestützten autonomen Kundenbindung in die Zukunft des Kundenservices ein. Die auf Google Cloud basierende Lösung verbindet Echtzeit-Absichtserkennung, intelligente Automatisierung und menschliche Empathie, um schnelle, intuitive und zutiefst menschliche Erlebnisse zu schaffen – und definiert damit neu, wie Unternehmen durch intelligente, skalierbare und branchenspezifische Lösungen mit ihren Kunden in Kontakt treten.

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Abstraktes Bild bunter Wellen
Erstellen personalisierter generativer KI-Erlebnisse

Transformative Technologie, unterstützt durch generative künstliche Intelligenz und Google Cloud Platform (GCP), verändert die Landschaft des Kundenservices neu. Erfahren Sie, wie wir diese Technologie in unserem End-to-End-Ansatz nutzen, um häufige geschäftliche Heraus­forderungen wie begrenzte Schulungs­daten, Sprach­barrieren und ein hohes Anrufvolumen zu bewältigen und unseren Kunden eine außer­gewöhnliche, personalisierte CX und Kosteneffizienz zu bieten.

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Bereitstellung einer durchgängigen Contact Center-Transformation

Das Angebot von Omnichannel-Kund:innen­erlebnissen (CX) ist zum Gebot der Stunde geworden. Um der Nachfrage gerecht zu werden, müssen Unternehmen entscheidende Self-Service-Funktionen und einen höheren Grad an Personalisierung bereitstellen – und zwar in großem Maßstab.

Erfahren Sie, wie Cognizant und Google CCAI Ihnen dabei helfen können, Ihre CX zu steigern und gleichzeitig Ihren Kund:innen weniger Aufwand abzuverlangen.

Whitepaper herunterladen
Bereitstellung einer durchgängigen Contact Center-Transformation
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Wir bündeln unsere Stärken, um für Sie bessere Leistungen zu bieten.

Fundament bauen

Flexible Infrastruktur-Modernisierungsansätze von Re-Host bis Plattform.

  • Cloud-Migration: Migrieren Sie Workloads von AWS und Azure auf eine modernisierte Google Cloud-Plattform.
  • Ausstieg aus Rechenzentren: Erarbeiten Sie eine Exit-Strategie – Life und Shift, Applikation, Anwendungsänderungen oder Hybrid.
  • Landing Zone-as-a-Service: Richten Sie auf einfache Weise sichere und konforme Cloud-Umgebungen ein.
  • Hybrid- und Multi-Cloud-Betrieb: Entdecken Sie Anwendungsfälle für Edge Computing, Business Continuity Planning (BCP), Disaster Recovery (DR), Datenbankmodernisierung und Bare-Metal-Lösungen. 

Erhöhte Effizienz

Beschleunigen Sie Innovationsprozesse, senken Sie Kosten und sorgen Sie für nahtlose Entwicklung und Betriebsabläufe.

  • Hybrid, Multicloud mit Anthos: Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit Anthos, unserer Plattform zur Anwendungsmodernisierung
  • Cloud Native Development: Beschleunigen Sie die Produktivität der Entwickler:innen, vereinfachen Sie die Abläufe und integrieren Sie Sicherheit und Compliance in Ihren Softwarebereitstellungsprozess mit Google Cloud
  • Anwendungsmodernisierung: Migrieren Sie traditionelle Anwendungen von virtuellen Maschinen in Container in Google Kubernetes Engine (GKE)- oder Anthos-Clustern
  • Anwendungsfälle: Entdecken Sie DevOps, Mainframe-Modernisierung, digitale App-Fabrik auf GCP und Apigee Jumpstart auf GCP

Daten aktualisieren und transformieren

Migrieren und verwalten Sie Unternehmensdaten sicher, zuverlässig, hochverfügbar und mit nachweisbarem ROI, um die Markteinführungszeit zu verkürzen.

  • Data Modernization: Modernisieren Sie Ihr Data Warehouse mit vollständig verwalteten, schnellen, skalierbaren und kostengünstigen Google-Lösungen, die auf maschinellem Lernen basieren.
  • Migration von Legacy Data Warehouses in die Cloud: Verlagern Sie Ihre bestehende Datenumgebung von Netezza und Teradata auf BigQuery.
  • Intelligent Decisioning: Verwandeln Sie Daten in umsetzbare Erkenntnisse auf einer umfassenden Datenanalyseplattform.
  • Anwendungsfälle: Entdecken Sie Lösungen für die Migration von Oracle Bare Metals und Microsoft SQL, die BI-Modernisierung und Marketinganalysen.

Business Intelligence

Beschleunigen Sie die Wirkung, indem Sie schneller, bessere Entscheidungen treffen.

  • Deep Learning: Nutzen Sie ein Deep-Learning-Framework für automatisierte Schadenbearbeitung und prognostizieren Sie die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Unfälle.
  • Generative KI: Nutzen Sie leistungsstarke Tools für die Entwicklung, Optimierung und Bereitstellung von KI-Modellen, um die Erstellung von Inhalten, die Forschung und den Kundenservice zu verbessern.
  • Agentspace: Stellen Sie Multi-Agenten-Workflows in einem vernetzten Unternehmen bereit.
  • Anwendungsfälle: Entdecken Sie generative KI, KI für Unternehmen, KI für die Industrie, Customer Intelligence und Operational Intelligence.

Erfahren Sie mehr über künstliche Intelligenz und generative KI.

Aufbau der Zukunft

  • Beschleunigen Sie Ihre Bereitstellungsprozesse.
  • Verbessern Sie die Stabilität Ihrer Software.
  • Integrieren Sie Sicherheitsmaßnahmen von Anfang an.

Bauen Sie Beziehungen an allen Touchpoints auf

Integrieren Sie Funktionen von Konversations-KI und Contact Center as a Service (CCaaS).

  • Multimodale KI-Modelle: Sorgen Sie für nahtlose Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg.
  • Konversationsagenten: Stellen Sie mit Automatisierung und Point-and-Click-Konfigurationen eine vorgefertigte Lösung bereit und reduzieren Sie so den Zeitaufwand für die Erstellung, Bereitstellung und Wartung virtueller Agenten.
  • Mehr Kundenerfolg: Schaffen Sie einzigartige Erlebnisse, die Ihren Kund:innen überzeugende und vertrauenswürdige Ergebnisse liefern.
  • Anwendungsfälle: Entdecken Sie Konversations-KI. 
UNSERE EXPERTISE

Expertenwissen über Google Cloud

Cognizant erhält neun „Expertise“-Auszeichnungen von Google Cloud.

Branche

Einzelhandel & Großhandel

Finanzdienstleistungen

Lösung

Künstliche Intelligenz: Konversationsdesign

Künstliche Intelligenz: Vertex AI

Infrastrukturmodernisierung: Datenarchivierung

Infrastrukturmodernisierung: SAP auf Google Cloud

Produkt/Technologie

Teradata

Apigee

Partnertechnologie: SAP

AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

Badge which says Global Partner of the Year Data & analytics 2026
Badge which says Industry Solutions Partner of the Year Healthcare and Life Sciences 2026
Abzeichen mit der Aufschrift Global Partner of the Year Retail 2025
Abzeichen mit der Aufschrift Global Partner of the Year Data & Analytics 2025
Abzeichen mit der Aufschrift Global Partner of the Year Breakthrough 2024
Abzeichen mit der Aufschrift Industry Solution Services Partner of the Year Healthcare & Life Sciences 2024
Abzeichen mit der Aufschrift Australien und Neuseeland Partner des Jahres Dienstleistungen 2024
Abzeichen mit der Aufschrift Specialization Partner of the Year Data Analytics 2024
Abzeichen mit der Aufschrift „Australian Partner of the Year Services 2023“.
Abzeichen mit der Aufschrift „UK and Ireland Partner of the Year Services 2023“.
Abzeichen mit der Aufschrift „EMEA Partner of the Year Talent Development“.
Abzeichen mit der Aufschrift „Specialization Partner of the Year Data Management“.

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Google Cloud

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