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Microsoft
Schneller von KI-Ambitionen zu KI im großen Maßstab

Seit über zwei Jahrzehnten setzen Cognizant und Microsoft ihre Power gemeinsam ein: Gemeinsam Innovationen voranzutreiben unterstützt unsere Kunden nicht nur dabei, Schritt zu halten, sondern auch in ihren Branchen zu führenden Anbietern zu werden. Basierend auf Erkenntnissen aus unserer Studie mit dem Titel New work, new world, die wir zusammen mit Oxford Economics durchgeführt haben, beschleunigen die branchenspezifischen Blueprints von Cognizant die Modernisierung präzise und zielgerichtet.

Als Microsoft Solutions Partner, Frontier Partner und Azure Expert MSP bringt Cognizant umfassende Fachkenntnisse für Cloud, KI, Sicherheit und modernen Arbeitsplatzlösungen mit. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen, neue Wachstumschancen zu erschließen, die messbaren Wert schaffen.

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TECHNOLOGIEN UND FÄHIGKEITEN

Holen Sie sich Hilfe bei der Lösung Ihrer komplexesten Geschäftsprobleme

Wir stellen KI-fähige Cloud-, Daten- und Engineering-Grundlagen bereit, die Intelligenz und Entscheidungsfindung im Unternehmensmaßstab ermöglichen.

  • KI-fähige Cloud- und Datengrundlagen: sichere, skalierbare Azure-Umgebungen, die für KI-Workloads, Datenvereinheitlichung und Enterprise Governance konzipiert sind
  • Intelligente Datenplattformen: einheitliche Analytik- und Datenarchitekturen, die Reasoning, Insights und KI-gestützte Entscheidungen im gesamten Unternehmen ermöglichen
  • Engineering für KI: moderne Anwendungs-, Plattform- und Softwareentwicklungsdienste zur Operationalisierung von KI und agentengeführten Arbeitsabläufen

Cognizant hilft Unternehmen dabei, KI-Lösungen zu entwerfen, zu skalieren und zu steuern, damit Investitionen zu betriebswirtschaftlichem Nutzen im gesamten Unternehmen führen.

  • Cognizant Agent Foundry: KI-Agenten für alle Arbeitsabläufe im Unternehmen entwerfen, bereitstellen und orchestrieren, und dabei Copilot, benutzerdefinierte Agenten und domänenspezifische Logik mit integrierter Governance und Observabilität integrieren
  • Copilot und schnelle Einführung von Agenten: beschleunigte Akzeptanz und Skalierung von Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot und Copilot-Agenten, eingebettet in rollenbasierte und branchenspezifische Arbeitsabläufe
  • KI-Einführung und Change Management: strukturierte Programme zur Steigerung der Nutzung, des Vertrauens und messbaren Geschäftseinflusses durch KI-Investitionen
  • Verantwortungsvolle und sichere KI: Sicherheit der Enterprise-Klasse, Datenschutz, Compliance und Governance über KI-Modelle, Daten und Agenten hinweg

Cognizant kombiniert die Technologien von Microsoft mit proprietären Plattformen und umfassender Branchenexpertise, um branchenorientierte KI-Lösungen bereitzustellen.

  • Gesundheitswesen und Life Sciences: KI-gestützte klinische und operative Arbeitsabläufe sowie Abläufe bei Kostenträgern
  • Finanzdienstleistungen: Betriebsabläufe, Risiko, Compliance und Kundenbindung mit Intelligenz
  • Einzelhandel und Konsumgüter: KI-gestütztes Merchandising, Lieferketten und Personalisierung
  • Fertigung: Engineering, Betrieb und Asset-Optimierung mit Intelligenz

Wir investieren weiterhin erheblich in KI-gestützte Lösungen, die die Mitarbeitererfahrung modernisieren und den Tagesablauf durch intelligente Automatisierung und Entscheidungsunterstützung transformieren.

  • Moderne Arbeit mit Unterstützung durch KI: neu gestaltete Mitarbeitererfahrungen durch Copilot und Agenten bei der Zusammenarbeit sowie Produktivität und Entscheidungsfindung
  • Intelligente Abläufe und Automatisierung: KI-gestützte Workflow-Automatisierung in der IT, im Finanzwesen, im Personalwesen, beim Kundenservice und bei Lieferkettenabläufen
Cognizant und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft, um die KI-Transformation voranzutreiben und Erfahrungen in Pionierunternehmen zu optimieren

Durch die Kombination der vertrauenswürdigen Cloud-Services von Microsoft und der Industrieplattformen von Cognizant werden KI-gestützte Lösungen bereitgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen, Arbeit neu zu definieren und Innovationen zu skalieren.

Mehr erfahren
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Royal London Group – Verantwortungsvolle KI in der Praxis

Sehen Sie, wie verantwortungsvolle KI-Governance operative Effizienz fördern und gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und Compliance erhalten kann – insbesondere in stark regulierten Branchen.

Praxisbeispiel lesen
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AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

Microsoft Frontier Partner (2026)
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2025 GitHub AI Services and Channel Partner of the Year Award
Github Microsoft Award Logo

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

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