Proaktive Erkennung und Sicherung

Bleiben Sie Sicherheitsbedrohungen mit modernen Tools und Prozessen, die von der Microsoft Cloud unterstützt werden, immer einen Schritt voraus. Wenden Sie leistungsstarke Sicherheitslösungen wie Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud und die Microsoft 365 Defender Suite an. Modernisieren Sie branchenspezifische Sicherheit und Abläufe mit Zero Trust Identity and Access Management-Prinzipien, Compliance- und Governance-Kontrollen und intelligenter Automatisierung.

Setzen Sie erweiterte Sicherheitsfunktionen ein, um Ihre Cloud-Umgebung zu optimieren, Ihre Sicherheitslage zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit geschäftskritischer Systeme zu verbessern.



Nehmen Sie von der Beratung über die Implementierung bis hin zur verwalteten Erkennung und Reaktion das richtige Sicherheits-Framework an, um Mitarbeiter, Systeme und Daten proaktiv zu schützen.