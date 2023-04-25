SAP in der Cloud

Cognizant verbessert die Agilität, reduziert die Gesamtbetriebskosten, beschleunigt die Bereitstellung und sorgt mit unserer Erfahrung im RISE with SAP für einen fehlerfreien Cloud-Übergang.

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre SAP-Landschaft in der öffentlichen Cloud bereitzustellen, sei es eine Implementierung auf der grünen Wiese (SAP Cloud Fit) oder die Migration bestehender lokaler SAP-Workloads (SAP Cloud Shift). Mit einer Plattformverfügbarkeit von über 99,9 % liefern wir hochverfügbare SAP S/4HANA-Systeme in der Public Cloud mit ausfallsicherer Notfallwiederherstellung.

Unsere Investition in das SAP Cloud Assessment and Transformation (cCAT) Framework von Cognizant zusammen mit dem SAP HANA Assessment and Transformation Framework ermöglicht es uns, Ihre Cloud-Strategie schnell zu übernehmen und umzusetzen, Ihre SAP-Migration zu beschleunigen und die Kapitalausgaben für SAP zu reduzieren.